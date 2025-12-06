Disse ikoniske buksene fra 2000-tallet er tilbake denne vinteren

Til alle motefans med nostalgi for 2000-tallet: Denne vinteren opplever garderobene en skikkelig gjenoppliving. Y2K-stilen gjør comeback. Denne vinteren er tre viktige bukser fra 2000-tallet spesielt fremtredende og gjenopptar catwalken og Instagram-feedene våre.

Lav midjebukser

Hvis ett symbol skulle oppsummere 2000-tallet, ville det utvilsomt være lavsittende bukser. Dette snittet, ofte kritisert, men alltid ønsket, gjør et rungende comeback. Og denne sesongen omfavner vi det uten å nøle. Ideen om at lavsittende bukser er forbeholdt en bestemt kroppstype er borte: de har blitt et plagg som passer alle personligheter og inviterer oss til å feire kroppene våre i all sin unikhet.

Et eksempel på et utseende som fungerer: lavsittende bukser brukt med en hvit crop top og loafers, for et preppy og flatterende utseende. De lavsittende buksene gir det selvsikre preget av glamour som er karakteristisk for 2000-tallet, uten noen gang å bli en karikatur.

Snørebukser

En annen ubestridt stjerne i Y2K-garderoben: snørebuksen. Alt annet enn sjenert, leker dette skulpturelle plagget med hud, volum og teksturer. I sin mykere versjon er snøringen diskret og subtilt avslørt gjennom en liten åpning; i sin dristigere versjon er den over hele linjen og forvandler buksene til et ekte arkitektonisk element.

Det er umulig å ikke tenke på Christina Aguileras ikoniske antrekk på MTV Movie Awards i 2001. Snørebuksene fremhever delikat bena eller hoftene, og skaper en subtil kontrast mellom struktur og flyt. Et statement-plagg, absolutt, men perfekt å bruke med en grovstrikket genser, en overdimensjonert hvit skjorte eller en annen hudtopp. Nøkkelen er å finne din egen balanse, din egen personlige stil.

Cargobukser

Cargobukser, som lenge har vært forbeholdt eventyrlystne personer eller streetwear-antrekk, gjør også comeback, med en klar ambisjon: å bli et vintermust. XXL-lommene, den praktiske stilen og den absolutte komforten gjør dem til et plagg som er like praktisk som det er ultratrendy.

Cargobukser smigrer alle kroppstyper takket være det flytende fallet og den omsluttende passformen. Som en ekstra bonus passer de like godt til hverdagsbruk som til kveldsturer. Du kan bruke dem med en tettsittende topp for å balansere proporsjoner, en cropped jakke for å gi silhuetten din et ekstra preg, eller til og med en teksturert genser for å leke med kontraster.

Kort sagt, denne sesongen gjør ikke bare de ikoniske buksene fra 2000-tallet comeback: de etablerer seg som ekte essensielle plagg. Lav midje, snøring, cargo-snitt ... disse plaggene representerer en friere og mer inkluderende mote. En mote som oppmuntrer deg til å gjøre hver silhuett til din egen, i henhold til dine ønsker, humør og personlighet. En mote som feirer kropper, stiler og kreativitet uten noen begrensninger.