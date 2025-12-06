Search here...

Disse ikoniske buksene fra 2000-tallet er tilbake denne vinteren

Motetrender
Margaux L.
Freepik

Til alle motefans med nostalgi for 2000-tallet: Denne vinteren opplever garderobene en skikkelig gjenoppliving. Y2K-stilen gjør comeback. Denne vinteren er tre viktige bukser fra 2000-tallet spesielt fremtredende og gjenopptar catwalken og Instagram-feedene våre.

Lav midjebukser

Hvis ett symbol skulle oppsummere 2000-tallet, ville det utvilsomt være lavsittende bukser. Dette snittet, ofte kritisert, men alltid ønsket, gjør et rungende comeback. Og denne sesongen omfavner vi det uten å nøle. Ideen om at lavsittende bukser er forbeholdt en bestemt kroppstype er borte: de har blitt et plagg som passer alle personligheter og inviterer oss til å feire kroppene våre i all sin unikhet.

Et eksempel på et utseende som fungerer: lavsittende bukser brukt med en hvit crop top og loafers, for et preppy og flatterende utseende. De lavsittende buksene gir det selvsikre preget av glamour som er karakteristisk for 2000-tallet, uten noen gang å bli en karikatur.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Marie (@marie_gms)

Snørebukser

En annen ubestridt stjerne i Y2K-garderoben: snørebuksen. Alt annet enn sjenert, leker dette skulpturelle plagget med hud, volum og teksturer. I sin mykere versjon er snøringen diskret og subtilt avslørt gjennom en liten åpning; i sin dristigere versjon er den over hele linjen og forvandler buksene til et ekte arkitektonisk element.

Det er umulig å ikke tenke på Christina Aguileras ikoniske antrekk på MTV Movie Awards i 2001. Snørebuksene fremhever delikat bena eller hoftene, og skaper en subtil kontrast mellom struktur og flyt. Et statement-plagg, absolutt, men perfekt å bruke med en grovstrikket genser, en overdimensjonert hvit skjorte eller en annen hudtopp. Nøkkelen er å finne din egen balanse, din egen personlige stil.

Cargobukser

Cargobukser, som lenge har vært forbeholdt eventyrlystne personer eller streetwear-antrekk, gjør også comeback, med en klar ambisjon: å bli et vintermust. XXL-lommene, den praktiske stilen og den absolutte komforten gjør dem til et plagg som er like praktisk som det er ultratrendy.

Cargobukser smigrer alle kroppstyper takket være det flytende fallet og den omsluttende passformen. Som en ekstra bonus passer de like godt til hverdagsbruk som til kveldsturer. Du kan bruke dem med en tettsittende topp for å balansere proporsjoner, en cropped jakke for å gi silhuetten din et ekstra preg, eller til og med en teksturert genser for å leke med kontraster.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Anne-Sophie Bastien (@banso73)

Kort sagt, denne sesongen gjør ikke bare de ikoniske buksene fra 2000-tallet comeback: de etablerer seg som ekte essensielle plagg. Lav midje, snøring, cargo-snitt ... disse plaggene representerer en friere og mer inkluderende mote. En mote som oppmuntrer deg til å gjøre hver silhuett til din egen, i henhold til dine ønsker, humør og personlighet. En mote som feirer kropper, stiler og kreativitet uten noen begrensninger.

Margaux L.
Margaux L.
Jeg er en person med varierte interesser, skriver om ulike emner og brenner for interiørdesign, mote og TV-serier. Min kjærlighet til skriving driver meg til å utforske forskjellige områder, enten det er å dele personlige refleksjoner, tilby stilråd eller dele anmeldelser av favorittprogrammene mine.
Article précédent
Her er den nye lykkeamulett som skal erstatte Labubuen din.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Her er den nye lykkeamulett som skal erstatte Labubuen din.

I flere måneder nå har Labubu klamret seg tett til veskene våre og regjert over glidelåsene våre. Men...

«Wirkin»: vesken alle snakker om (og som allerede flyr av hyllene)

En rektangulær veske i kunstskinn med håndtak og lås, som dukket opp på Walmart (den amerikanske multinasjonale forhandleren)...

Hvorfor den røde genseren har blitt et must-have-plagg denne sesongen

Denne høsten/vinteren 2025/2026 fremstår den røde genseren som et must-have moteplagget, en slående kontrast til de vanlige nøytrale...

Denne jakkestilen etablerer seg som et kultplagg denne sesongen.

Den diagonalt glidelåsede jakken, inspirert av fekting, dukker opp som et nytt kultplagg denne sesongen, spesielt blant Generasjon...

Disse glemte skoene gjør et overraskende comeback takket være Natalie Portman

Natalie Portman, som for tiden er i Paris for å promotere filmen «Vie Privée» (En veldig privat affære),...

Lady Gaga elsker den: denne vesken i slitt stil er øyeblikkets motebesettelse.

Hvis ekstravaganse hadde et ansikt, ville det utvilsomt vært Lady Gaga. «Bad Romance»-sangerinnen, kjent for sine politisk ukorrekte...

© 2025 The Body Optimist