«Wirkin»: vesken alle snakker om (og som allerede flyr av hyllene)

En rektangulær veske i kunstskinn med håndtak og lås, som dukket opp på Walmart (den amerikanske multinasjonale forhandleren) sent i 2024, gikk viralt på TikTok på grunn av sin slående likhet med den ikoniske Hermès Birkin. Denne rimelige modellen til 78 dollar, kalt «Wirkin» av internettbrukere, fyrer opp igjen debatten om luksusduper når høytiden nærmer seg.

Den virale arvingen til den legendariske Birkin

Hermès Birkin, skapt i 1984 og inspirert av Jane Birkin, symboliserer eksklusivitet med sin 40 timer lange håndlagde produksjon, bruk av premiummaterialer som Togo- eller krokodilleskinn, og en prislapp som ofte overstiger 10 000 dollar. Wirkin, laget av syntetisk skinn og masseprodusert, gjenskaper sin ikoniske silhuett uten logoen, og tilbyr et tilgjengelig alternativ som ble utsolgt utrolig raskt i USA via nettsalg. Tilgjengelig i flere farger, retter den seg mot de som ønsker Birkin-estetikken uten venteliste eller den ublu prislappen.

Er det en bevisst kopi eller en skjult forfalskning?

Wirkin, som ble klassifisert som en «dupe» – de inspirerte, umerkede kopiene som unngår åpenbar forfalskning – ble fjernet fra Walmart etter mistanke om brudd på Hermès' immaterielle rettigheter, et selskap kjent for sin strenge juridiske holdning. Likevel sprer imitasjoner seg nå på andre nettsteder, noe som gir næring til en ond sirkel der TikToks viralitet øker salget og trivialiserer statussymbolet. Purister beklager en devaluering av luksuriøst håndverk, mens fans ser det som en leken demokratisering av trenden.

Et fenomen som reiser spørsmål om rimelig luksus

Denne oppstanden fremhever fremveksten av duplikater på massemarkedsplattformer, der image prioriteres over bærekraft eller etikk. Selv om Wirkin ikke truer Birkin-salget – forbeholdt en elite – avslører den en tørst etter umiddelbar prestisje, og forvandler et tidløst tilbehør til et flyktig fenomen på sosiale medier.

Til syvende og sist illustrerer den meteoriske fremveksten av «Wirkin» mindre en enkel motetrend enn et dyptgående skifte i vårt forhold til luksusvarer. I sosiale mediers tidsalder, hvor trender skapes i løpet av timer, kan auraen til en legendarisk veske fanges, tilegnes og gjenoppfinnes av et massemarkedsprodukt.