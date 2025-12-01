Search here...

«Jeg elsker magemuskler!»: Denne modellen skaper oppstyr i Rio, som 38-åring

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley har nok en gang imponert fansen sin med en serie feriebilder lagt ut på Instagram. Den tidligere Victoria's Secret-modellen utstråler en ro som inspirerer tusenvis av følgerne hennes.

En lysende ferie til Brasil

Mens hun var i Rio de Janeiro, delte den britiske modellen og skuespillerinnen flere bilder tatt mellom havet og tropisk vegetasjon, ledsaget av den ømme beskjeden «Rio, du stjal hjertet mitt!» På bildene ser Rosie strålende ut i et hvitt strandantrekk, forsterket av et moderne snitt som fremhever magemusklene hennes.

En skjønnhet beundret av fansen sin

Internettbrukere reagerte raskt på innlegget. Kommentarene flommet over av beundring og vennlighet: noen roste disiplinen hennes, andre karismaen hennes ( «Jeg elsker magemusklene!» ) og urokkelige enkelhet. En av de vanligste kommentarene på Instagram, «Så naturlig!» , vitner om fansens verdsettelse av autentisiteten hennes. Mange fremhevet også hvordan hun legemliggjør en selvsikker, upretensiøs skjønnhet, både inspirerende og imøtekommende.

Et nytt liv borte fra rampelyset

Siden hun flyttet til London med skuespilleren Jason Statham og deres to barn, har Rosie trivdes i et mer fredelig miljø. Langt fra Hollywood-vanviddet vier hun mer tid til familien og personlige prosjekter. I nylige intervjuer snakker hun med følelser om gleden over å se barna sine vokse opp omgitt av natur og sine kjære, samtidig som hun fortsetter å dyrke lidenskapen for mote og design.

Mellom eleganse og livsglede fortsetter Rosie Huntington-Whiteley å fascinere et stadig mer lojalt publikum, vunnet over av denne modellen og skuespillerinnen som vet hvordan man kombinerer naturlighet og raffinement.

Antrekket hun har på seg for å spille tennis fascinerer internettbrukere
Som 78-åring fengsler dette «kabaret»-ikonet i en svart kjole

