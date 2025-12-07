Search here...

Kategorisert som «plus size», poserer hun selvsikkert og omdefinerer skjønnhetsstandarder.

Kroppspositiv
Clelia Campardon
@huntermcgrady/Instagram

Den amerikanske modellen Hunter McGrady gjør en triumferende comeback for 2025-utgaven av Sports Illustrated Swimsuit, fotografert i Sveits av Derek Kettela. Som tobarnsmor og en pioner innen kroppspositivitet poserer hun i en pelsfôret badedrakt og feirer kurvene sine med en selvtillit som trosser tradisjonelle normer.

En banebrytende reise på inkluderende vis

Hunter McGrady, en pioner siden 2017 som en av de mest kurvede modellene som har dukket opp i Sports Illustrated Swimsuit, har prydet utallige forsider og fotoshoots – Anguilla, Costa Rica, Belize, Mexico. I 2024 ble hun med i «Legends»-klassen for magasinets 60-årsjubileum, sammen med 26 andre ikoner. Hun grunnla merket All Worthy (størrelser XXS til 5X) i 2021, og taler for mote tilgjengelig for alle kroppstyper, og har nektet å delta i ikke-inkluderende moteuker siden 2019.

En styrkende alpin fotoseanse

For 2025 fremhever Hunter McGrady de sveitsiske fjelltoppene i en pelskantet todelt dress, og poserer selvsikkert mot snødekte bakgrunner som fremhever figuren hennes. Dette klesvalget fremhever kurvene hennes og formidler et klart budskap: skjønnhet overskrider størrelse og alder. «Skjønnhet er ikke et tall, en størrelse, en alder eller en etnisitet – det er oss alle», erklærer hun, i håp om å inspirere leserne til å se seg selv representert.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Hunter McGrady (@huntercgrady)

Ambassadør for mental helse, og mer.

Hunter McGrady, som er programleder for podkasten «Model Citizen» sammen med søsteren Michaela, samarbeider med merker som Olay, Lane Bryant og Nordstrom, samtidig som hun bryter ned stigmaet rundt depresjon og angst. Hun kommer fra en kunstnerfamilie og har forvandlet sine «for brede» tenåringshofter til viktige ressurser. Hennes mantra: prioriter selvtillit fremfor utseende, og minner alle om at «vi alle er verdt kjærlighet».

Hunter McGrady, representert av One Management og Wilhelmina, har brytet ny mark: den første pluss-size-modellen som pryder forsiden av The Knot (2019) og Health Magazine (2022). Hennes engasjement oppmuntrer merkevarer til å diversifisere, og beviser at inkludering øker salget og styrker kollektivet. Gjennom SI Swimsuit proklamerer hun: «Når du ser deg selv, kan du være deg selv.»

Kort sagt, Hunter McGrady representerer mye mer enn en modell: hun er symbolet på en stille, men kraftig revolusjon i motebransjen. Gjennom sin selvtillit, synlighet og engasjement demonstrerer hun at skjønnhet ikke er begrenset til rigide standarder.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Etter å ha fullført Sciences Po, har jeg en genuin lidenskap for kulturelle temaer og samfunnsspørsmål.
Article précédent
«Folk stirrer på meg nå»: Etter en dykkerulykke endrer utseendet hans seg drastisk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Folk stirrer på meg nå»: Etter en dykkerulykke endrer utseendet hans seg drastisk

Alejandro «Willy» Ramos, en tidligere profesjonell peruansk dykker, opplevde at livet hans forandret seg drastisk i 2013 under...

Halsen din fortjener bedre enn å være skjult: her er hvordan du viser den frem.

Halsen din trenger ikke å være skjult under lag med stoff eller konstant bedømt etter urealistiske skjønnhetsstandarder. Den...

Tabuer rundt strekkmerker: som 45-åring bestemmer denne modellen seg for å si ifra.

Kelly Brook, en ikonisk skuespillerinne og modell fra 2000-tallet, revolusjonerte idealet om den «perfekte kroppen» ved stolt å...

«Vi forventer at du bruker størrelse 38»: Theodora åpner seg om kroppen sin som aldri før.

Hun ble berømt med hitsingelen «KONGOLESE SOUS BBL», en avhengighetsskapende låt som raskt klatret til topps på spillelistene...

«Flat rumpe og stor mage»: hun representerer en kropp som sjelden blir rost

Virtuelle bilder får oss til å tro at såkalte fyldige hofter, lår som gnir mot hverandre, fettvev og...

Født uten ben, erobret hun gymnastikkpallene

Fjorten år gamle Paige Calendine er en ung gymnast fra Ohio (USA) som ble født uten ben. Til...

© 2025 The Body Optimist