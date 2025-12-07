Kategorisert som «plus size», poserer hun selvsikkert og omdefinerer skjønnhetsstandarder.

Den amerikanske modellen Hunter McGrady gjør en triumferende comeback for 2025-utgaven av Sports Illustrated Swimsuit, fotografert i Sveits av Derek Kettela. Som tobarnsmor og en pioner innen kroppspositivitet poserer hun i en pelsfôret badedrakt og feirer kurvene sine med en selvtillit som trosser tradisjonelle normer.

En banebrytende reise på inkluderende vis

Hunter McGrady, en pioner siden 2017 som en av de mest kurvede modellene som har dukket opp i Sports Illustrated Swimsuit, har prydet utallige forsider og fotoshoots – Anguilla, Costa Rica, Belize, Mexico. I 2024 ble hun med i «Legends»-klassen for magasinets 60-årsjubileum, sammen med 26 andre ikoner. Hun grunnla merket All Worthy (størrelser XXS til 5X) i 2021, og taler for mote tilgjengelig for alle kroppstyper, og har nektet å delta i ikke-inkluderende moteuker siden 2019.

En styrkende alpin fotoseanse

For 2025 fremhever Hunter McGrady de sveitsiske fjelltoppene i en pelskantet todelt dress, og poserer selvsikkert mot snødekte bakgrunner som fremhever figuren hennes. Dette klesvalget fremhever kurvene hennes og formidler et klart budskap: skjønnhet overskrider størrelse og alder. «Skjønnhet er ikke et tall, en størrelse, en alder eller en etnisitet – det er oss alle», erklærer hun, i håp om å inspirere leserne til å se seg selv representert.

Ambassadør for mental helse, og mer.

Hunter McGrady, som er programleder for podkasten «Model Citizen» sammen med søsteren Michaela, samarbeider med merker som Olay, Lane Bryant og Nordstrom, samtidig som hun bryter ned stigmaet rundt depresjon og angst. Hun kommer fra en kunstnerfamilie og har forvandlet sine «for brede» tenåringshofter til viktige ressurser. Hennes mantra: prioriter selvtillit fremfor utseende, og minner alle om at «vi alle er verdt kjærlighet».

Hunter McGrady, representert av One Management og Wilhelmina, har brytet ny mark: den første pluss-size-modellen som pryder forsiden av The Knot (2019) og Health Magazine (2022). Hennes engasjement oppmuntrer merkevarer til å diversifisere, og beviser at inkludering øker salget og styrker kollektivet. Gjennom SI Swimsuit proklamerer hun: «Når du ser deg selv, kan du være deg selv.»

Kort sagt, Hunter McGrady representerer mye mer enn en modell: hun er symbolet på en stille, men kraftig revolusjon i motebransjen. Gjennom sin selvtillit, synlighet og engasjement demonstrerer hun at skjønnhet ikke er begrenset til rigide standarder.