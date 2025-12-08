«Dette er grunnen til at jeg elsker å være singel og 38»: en herlig beskjed om selvtillit

I en video som gikk viralt deler innholdsskaper Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) sin erfaring med å være singel som 38-åring. I noen få hjertevarm setninger velter hun stereotypier og tilbyr et levende perspektiv på emosjonell autonomi, modenhet og personlig frihet. Budskapet hennes beviser at det finnes utallige måter å oppnå oppfyllelse på, og at det å være singel kan være en fruktbar grobunn der du endelig velger deg selv.

En kvinne som gjennom årene har lært å velge seg selv

Ifølge Fanny er det å være singel som 38-åring ingenting i retning av et limbo eller en midlertidig status som må utholdes mens man venter på noe bedre. Tvert imot er det en tilstand som må dyrkes, leves intenst, og som gir rom for en ny forståelse av seg selv. I videoen sin forklarer hun at hun gjennom årene har utviklet en verdifull sikkerhet: hun vet nå at hun alltid har valgt seg selv. Uansett omstendigheter har hun alltid respektert seg selv, satt grenser og lyttet til sine egne behov.

Denne stille, men urokkelige selvtilliten fungerer nå som et anker. Hun føler seg i stand til å møte enhver utfordring, selv den vanskeligste, uten å miste av syne hvem hun er. Med etterpåklokskapen ser hun prøvelser mindre som trusler og mer som øyeblikk av forvandling. Hver vanskelighet blir en mulighet til å vokse, til å styrke karakteren hennes, til å foredle sine ønsker. En rolig modenhet, uten arroganse, lar henne se mot fremtiden med sjelden ro.

Et mer fredelig forhold til kroppen

Blant de mest slående avsløringene i videoen hennes, har hennes forhold til kroppen sin en fremtredende plass. Hun forklarer at hun kjenner kroppen sin, dens reaksjoner, dens behov. Hun har sluttet å kreve at den skal tilpasse seg et uoppnåelig ideal. Det hun nå søker er harmoni, ikke perfeksjon. Dette ømme og innsiktsfulle perspektivet er dypt kroppspositivt. Det verdsetter selvinnsikt, mildhet og aksept.

Og fremfor alt lot det henne forvandle forholdet sitt til kjærligheten. Hun er ikke lenger redd for at en kjærlighetshistorie skal ta slutt, fordi hun ikke lenger måler sin egen verdi gjennom en partners øyne. Denne sunne distansen har ingenting å gjøre med likegyldighet: det handler mer om en ny emosjonell frihet, overbevisningen om at hun kan elske uten å miste seg selv. Å være singel slutter da å være et tomrom og blir et rom hvor hun kan puste fullt ut.

Et nytt perspektiv på livets små gleder

Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) snakker også om hvor mye hun nå nyter enkle øyeblikk. Hverdagsgleder, milde ritualer, flyktige og stille øyeblikk får nå en spesiell fargetone. Hun nyter hver eneste nyanse, uten å prøve å sammenligne livet sitt med en standard eller gjøre det spektakulært.

Hun understreker også styrken i vennekretsen sin. Dette er støttende, omsorgsfulle og morsomme kvinner hvis lojalitet og positive energi skaper et verdifullt følelsesmessig fundament. Disse nøye utvalgte, solide og oppriktige forholdene er avgjørende for hennes velvære. De beviser at kjærlighet ikke er begrenset til romantiske partnerskap: den flyter også gjennom dype vennskap, varige bånd av medvirkning og nøye dyrkede forbindelser.

Total frihet til å bygge sitt eget liv

Det Fanny verdsetter mest er til syvende og sist sin frihet. Friheten til å bestemme, utforske, forestille seg livet sitt uten unødvendige kompromisser. Singellivet blir et rom for uttrykk der hennes prosjekter, ambisjoner og ønsker kan blomstre uten begrensninger. I motsetning til stereotypier frykter hun ikke for å forbli singel. Hun tror på kjærlighet, men en kjærlighet som ikke fyller et tomrom. En kjærlighet som velges, oppleves uten hastverk, ønskes velkommen i riktig øyeblikk. Denne visjonen er beroligende, og fremfor alt inspirerende. Den viser at det er mulig å tro på kjærligheten uten å forhaste seg, uten å søke en frelser eller ytre bekreftelse.

Et budskap som feirer emosjonell autonomi

Fanny van Essches video minner oss om at det å være singel som 38-åring kan være et livlig, modent og gledelig valg. Hun beviser at egenkjærlighet ikke er et standardvalg, men et solid fundament som alt kan bygges på.

Til syvende og sist er Fannys historie en ode til indre frihet, selvtillit og en stille, udiskutabel modenhet. Den oppfordrer alle til å følge sitt eget tempo, respektere sine behov og feire sine kropper og følelser. Å være singel som 38-åring er langt fra en forbigående fase: det kan være et lysende rom hvor vi gjenoppdager oss selv og vokser oss sterkere. Det er et inspirerende budskap som gir sterk gjenklang i et samfunn som elsker å diktere normer, og minner oss om at det finnes utallige veier til oppfyllelse.