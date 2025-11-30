Hun ga (nesten) samme fornavn til trillingene sine, og grunnen vil overraske deg.

Artisha Davis, en mor fra New Orleans (Louisiana - USA), valgte en unik måte å navngi trillingene sine som ble født i oktober 2024.

Tre fornavn … som ingen vet hvordan de skal uttale

Ifølge Today forklarer Artisha Davis at mens hun lette etter navn med sterke betydninger under en Instagram-økt sent på kvelden, kom hun over «Daviane», et navn hun lærte som betyr «elsket». Rørt av denne betydningen skapte hun to varianter: «Davianna» og «Davian», og dermed ga hun hvert av barna sine en personlig versjon av dette navnet som var kjært for henne.

Dette uvanlige valget har imidlertid en morsom ulempe: «Ingen vet hvordan navnene deres skal uttales», sier hun med en latter. Navnene er så like at selv hun noen ganger blander dem sammen. For å presisere, uttales «Davianna» «Dah-vee-AH-nuh», «Davian», hennes eneste sønn, uttales «Day-vee-in», og «Daviane» uttales «Day-vee-on».

En familietradisjon som går i arv

Artisha Davis, som selv er tvilling, forklarer at denne skikken stammer fra hennes personlige erfaring, ettersom hun og søsteren har svært like fornavn og ofte har vært ofre for administrative forvirringer. For å unngå å marginalisere sin fjerde datter, som ble født i høst, valgte hun et navn som også var likt i lyd og rytme, «Devyn», slik at hun skulle føle seg inkludert i denne søskenflokken som var så like i alder.

Denne uvanlige historien blander kjærlighet, originalitet og et oppriktig ønske om å skape et sterkt bånd mellom barna hennes gjennom fornavnene deres.