De giftet seg med den samme mannen i Las Vegas ... og krangler nå om 2,4 millioner dollar

To britiske kvinner, som giftet seg med den samme mannen i Las Vegas med noen års mellomrom, kjemper nå i retten om kontroll over en arv anslått til 2,4 millioner dollar. Saken belyser de juridiske konsekvensene av et bigamt ekteskap og beskyttelsen som tilbys av arveloven i Storbritannia.

En bigam ektemann og en formue på 2,4 millioner

James Dinsdale, en britisk regnskapsfører som døde av kreft i en alder av 55 år i oktober 2020, giftet seg med kosmetisk tannlege Dr. Victoria Fowell i Las Vegas i 2012, og deretter, i 2017, med kosmetolog Margaret Dinsdale, også i Las Vegas, uten å ha oppløst sitt første ekteskap lovlig. Juridisk sett anses det andre ekteskapet med Margaret derfor som "ugyldig", noe som automatisk ekskluderte henne fra dødsboet, og etterlot Victoria, som hans lovlig anerkjente kone, og James Dinsdales sønn, William, som arvinger til formuen anslått til omtrent 1,8 millioner pund (2,4 millioner dollar).

Margarets juridiske kamp

Ifølge Independent hevder Margaret at hun har bodd sammen med James Dinsdale siden 2015, giftet seg med ham «i god tro» og tatt vare på ham på heltid under sykdommen hans, til og med gitt opp jobben sin. Hun føler seg urettferdig behandlet og har anlagt søksmål for å få en «rimelig kompensasjon» i henhold til den britiske arveloven, og krever minst halvparten av arven, omtrent 900 000 pund.

Arvelovens rolle og spørsmålet om ektefellestatus

I mangel av testamente ble James Dinsdales eiendom fordelt i henhold til reglene for arv uten arv, som prioriterer den juridiske ektefellen og barna. I juli anerkjente imidlertid en dommer Margarets rettigheter som hans ektefelle i henhold til arveloven, noe som tillot henne å kreve en rettslig andel av boet, selv om ekteskapet hennes teknisk sett er ugyldig i henhold til streng ekteskapslovgivning.

Anklager mot den første kona og frysing av eiendeler

Margaret anklager Victoria Fowell for å ha «plyndret» arven, behandlet boet som om hun var den eneste mottakeren, og for allerede å ha solgt to eiendommer for omtrent £600 000, uten at det er klart hva som skjedde med de gjenværende midlene. Margaret fikk en fryseordre for å forhindre at boet forsvant før sakens slutt, noe som er ment å garantere muligheten for å fullbyrde en eventuell dom i hennes favør.

En rystende sak med usikkert utfall.

Margarets advokat argumenterer for at hun gjorde alt «i tillit», i den tro at James' første ekteskap var over, og understreker den psykologiske og økonomiske virkningen denne juridiske kampen har hatt på klienten hans.

Til syvende og sist illustrerer denne saken, beskrevet som «uvanlig», hvordan fravær av testamente, bigami og forvirring rundt sivilstatus kan skape langvarige, kostbare og følelsesmessig destruktive arvestridigheter, hvis utfall nå vil avhenge av dommerens vurdering av hva som utgjør en «rimelig bestemmelse» for den gjenlevende partneren. Fortsettelse følger...