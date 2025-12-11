I India forårsaket ekteskapet deres en skandale på grunn av brudgommens hudfarge.

Et kjærlighetsbryllup i India har blitt en nasjonal kontrovers på grunn av brudgommens hudfarge, noe som har utløst en heftig debatt om fargediskriminering og fordommene som fortsatt er utbredt i samfunnet. Rishabh Rajput og Sonali Chouksey, et par fra Madhya Pradesh, så bryllupsvideoen sin gå viralt, ikke på grunn av sin lykke, men på grunn av angrep rettet mot brudgommens mørke hudfarge og brudens antatte motiver.

Et eventyrbryllup … ødelagt av troll

Rishabh og Sonali møttes på universitetet i 2014, og holdt sammen i 11 år før de giftet seg 23. november, omgitt av familiene sine og tradisjonelle ritualer. Bildene og videoene deres, som ble lagt ut på sosiale medier for å dele gleden, sirkulerte raskt, men gratulasjonsmeldingene ble overdøvet av hån og memer rettet mot brudgommens mørkere hudfarge.

En blanding av nettrasisme og kvinnehat

Trollene beskrev paret som «dårlig matchet», og antydet at «Sonali ikke kunne vært lykkelig med en mørkhudet mann». Mange kalte henne en «gullgrøv», og hevdet at hun giftet seg med ham for pengenes skyld eller en regjeringsstilling, og gikk til og med så langt som å antyde at faren hans var minister, uten et snev av bevis.

Et verdig og direkte svar

Stilt overfor den harde kritikken bestemte paret seg for å svare offentlig i stedet for å tie stille. I et Instagram-innlegg og flere intervjuer gjentok Rishabh at han ikke er offentlig ansatt, men at han jobber hardt for å gi familien sin et anstendig liv, og understreket at Sonali elsket ham da han «ikke hadde noe», og at hun sto ved hans side i tykt og tynt.

Konfronterer motsetningene i kolorisme

Rishabh fortalte BBC at han hadde blitt diskriminert på grunn av hudfarge hele livet, men at han aldri hadde hørt i løpet av deres 11 år lange forhold at de var et «dårlig par» før videoen ble bedømt av fremmede på nettet. Sonali påpekte at i India har folk flest mørkere hud, og at det å ha lysere hud ikke gjør noen bedre, og fordømte det absurde i å dømme et par basert på hudfargen deres snarere enn kjærligheten og respekten de deler.

En kjærlighet sterkere enn fordommer

Paret insisterer på at en 30-sekunders video ikke fanger opp de 11 årene med arbeid, kompromisser og gjensidig støtte som har bygget historien deres. Til de som kaller dem en «mismatch», svarer Rishabh ganske enkelt: «Se på ansiktene deres; de virker ikke ulykkelige fordi de har noe mange ikke har: Jeg har henne, og hun har meg.»

Historien om Rishabh og Sonali, utover den oppriktige kjærligheten den legemliggjør, avslører det vedvarende stigmaet knyttet til kolorisisme i India. Deres forening, som er ment å feires, har brakt frem i lyset de ubegrunnede dommene som fortsatt møter de som ikke følger estetiske standarder arvet fra århundrer med sosiale hierarkier. Ved å velge å svare med verdighet og forsvare sin historie, forvandler paret hat til bevissthet. Budskapet deres er klart: hudfarge definerer ikke et menneskes verdi.