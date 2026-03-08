"Bryllupsreiserynke": den lite kjente koblingen mellom begjær og tett nese

Du nyter et lykkelig øyeblikk under dynen når plutselig nesen din begynner å renne. Esken med lommetørklær, som ligger på nattbordet og ikke er ment for dette formålet, viser seg å være uvurderlig. I akkurat det øyeblikket føler du at du har noe på gang. Likevel er det ikke begynnelsen på en stygg forkjølelse, men et vanlig symptom på «bryllupsreiserhinitt». Under elskoven åpnes alle ventilene, inkludert de mest uventede i kroppen.

Et overraskende fenomen under seksuell aktivitet.

Når kropper har smeltet sammen og danset en hektisk vals til klimaks, kan latter, tårer, skjelvende ben eller spasmer oppstå. Denne eksplosjonen av nytelse utløser en hel rekke reaksjoner, noen ganger spektakulære. Imidlertid snakker ingen om «bryllupsreise-rhinitt», som går forut for den lidenskapelige elskoven eller markerer slutten på oppstigningen til den syvende himmel.

Nei, det er ikke et eksotisk virus du har fått på bryllupsreisen, men en «emosjonell» influensa. Det er litt som kjærlighetssyke. Ingen svette håndflater eller sommerfugler i magen, men gjentatt nysing som tvinger deg til å bevege deg bort fra partneren din og en tett nese som krever flere lommetørklær.

Først tenker du spontant på en sesongallergi eller en kommende influensa. Du kan allerede se for deg selv med en varmeflaske på hodet og en brennende nese. Likevel forsvinner denne antatte forkjølelsen som ved et trylleslag, sammen med spenningen. Denne «bryllupsreise-rhinitten» plager deg akkurat når du er i ferd med å fullbyrde forholdet og forsvinner like raskt. Dette noe metaforiske begrepet er langt fra anekdotisk. Det er til og med en del av den medisinske ordboken og godt dokumentert av vitenskapen. Begjær stimulerer ikke bare kroppens erogene soner; det pirrer også uventede områder.

Hvordan vitenskapen forklarer det

Dette fenomenet ble beskrevet i en studie publisert i Journal of the Royal Society of Medicine. Forskerne fokuserte på personer som nyste når de hadde seksuelle tanker, under opphisselse eller i orgasmeøyeblikket.

Konklusjonen deres? Det er verken i hodet ditt eller en isolert kuriositet. Det er en ufrivillig kroppslig reaksjon. For å forstå det, må vi se på det autonome nervesystemet, det som styrer våre automatiske funksjoner: pust, hjertefrekvens ... og nesereaksjoner.

Seksuell opphisselse aktiverer det parasympatiske nervesystemet sterkt. Dette samme systemet er involvert i reguleringen av neseslimhinnene. Som et resultat kan det oppstå en slags «kortslutning». Kort sagt, kroppen din blander signalene. Det er ikke romantisk, men det er fascinerende.

Hvorfor er noen mer bekymret?

«Bryllupsreiserhinitt» er ikke smittsomt. Faktisk opplever ikke alle det. Forskere antyder individuelle forskjeller i organiseringen av nervebaner. Noen mennesker kan ha mer «følsomme» forbindelser mellom seksual- og nesekretsene.

Dette er ikke den eneste merkelige refleksen menneskekroppen har. Noen nyser når de ser på solen (den berømte fotiske nyserefleksen), andre etter et stort måltid. Den felles tråden? En automatisk, uforutsigbar og helt ufarlig reaksjon.

En kroppslig reaksjon som fortsatt er dårlig forstått

Hvis «bryllupsreiserynke» fortsatt er relativt ukjent, er det delvis fordi det er så intimt. Å nyse og snufse i øret til en du er glad i i stedet for å hviske søte ord er like flaut som å ha sokkene på under sex. Mange foretrekker å holde det for seg selv, og føler seg dessverre hjelpeløse. Denne feilen er imidlertid ikke uvanlig og betyr ikke nødvendigvis at du har et nevrologisk problem.

Ekspertene er klare: dette fenomenet er verken farlig eller patologisk. I de fleste tilfeller er ingen behandling nødvendig. Å forstå opprinnelsen er ofte nok til å sette det i perspektiv. Og la oss være ærlige: hvis kroppen reagerer, er det fordi den er fullt engasjert i øyeblikket.

Nysing under sex er derfor ikke arbeidet til noen få midd eller en stillestående mikrobe, men uttrykk for et begjær uten grenser.