Valentinsdagen: Disse intime gavene er verdt mer enn roser

Valentinsdagen er absolutt en kommersiell høytid, men det er også en god unnskyldning for å bryte med de vanlige intimitetsrutinene og prøve nye vaner som aldri er nevnt i lærebøker. I år tar ikke nytelse form av et eksklusivt bakverk eller en knallrød bukett, men heller silikonleker og suggestive kremer. Juliet i deg skjuler også en Afrodite, og hun vil ikke ha stikkende roser, men heller kjærtegnende tilbehør.

Ma Joie strap-on dildo for stønn i kor

Visste du at fordommer er nytelsens fiende? Så lenge du ikke har overvunnet dem, vil du forbli fastlåst ved den syvende himmelens porter, med den ekstra følelsen av ufullstendighet. Så denne Valentinsdagen er den perfekte tiden til å prøve noe nytt og gi intimiteten litt næring. Og denne strap-on-dildoen er et utmerket utgangspunkt for å oppdage hverandre fra et annet perspektiv: enda bedre, det er grunnlaget for intimitet.

Dette er den mest sofistikerte strap-on-dildoen på markedet, og fremfor alt den mest anatomisk sunne. Det er ikke kroppen som tilpasser seg tilbehøret, men omvendt, og det er det store løftet til Ma Joie, som får deg til å smile (både øverst og nederst). Hva gjør den så unik? Dens magnetiske festesystem og modulære design, kompatibel med alle kroppstyper og alle intime behov.

Les også… Ifølge en sexolog er her 7 ting alle par bør vite

Metoden er enkel. Du tar på deg den elegante blondetrusen med en magnet, fester vibratoren på den ene siden og klitorisstimulatoren på den andre, og du er klar til å slippe løs litt spenning. Denne strap-on-dildoen er designet av kvinner, for kvinner, og er perfekt ergonomisk og har den fordelen at den treffer blink. Fordi seksualitet ikke er en soveromsaktivitet, men et tidløst mellomspill.

Se dette produktet

MyLubie naturlig glidemiddel for jevn og uavbrutt nytelse

Dette er det første steget i en lang rekke kosestunder. Dette urettferdig undervurderte produktet er en guddommelig måte å starte kjærtegn på. Å påføre glidemiddel virker kanskje ikke opplagt for alle, men dette rampete lille pålegget varmer kroppen før det går videre.

Glidemiddel er, i tillegg til å legge til rette for penetrasjon og forbedre intimitet, like viktig som fuktighetskrem i hudpleierutinen din. Uten det er ubehag uunngåelig. Og som du vet, «der det er ubehag, er det ingen nytelse.» Så denne valentinsdagen kan du oppdag den uovertrufne glattheten til MyLubie-glidemiddelet. Naturlig, vegansk og laget i Frankrike, beriket med vitamin E, ringblomst og rødalger for uanstrengte omfavnelser.

Se dette produktet

Delikao's Love Tonic-sjokolade: en lyst du ikke kan motstå.

På Valentinsdagen kan denne sjokoladebaren konkurrere med de forseggjorte eskene til de største sjokolademesterne. Er det det lille ekstra? Den har afrodisiakum og pirrer mye mer enn bare smaksløkene. Et mer overdådig og deilig alternativ til den lille blå pillen, denne sjokoladen fra Delikao er som en kjærlighetsdrikk, og den rører hele kroppen.

Som du kanskje har gjettet, er det ikke bare kakao. Laget med damianablomst, macapulver og sink, er bare én rute nok til å sende frysninger nedover ryggraden din. En tilsynelatende ordinær godbit som ikke bare tilfredsstiller søtsuget, men også den seksuelle appetitten. Det er mye mer fristende enn å bite i et stykke ingefær, ikke sant?

Se dette produktet

Goliate massasjelys for å tenne flammen

Dette lyset er ikke bare for å lyse opp intime øyeblikk eller romantiske middager på en hvit duk. Det har andre planer for deg, mer spennende enn en koselig kveld i stearinlysets lys. Det lover massasjer du aldri har opplevd før og en sydende atmosfære. Mer enn bare et lys, det er en invitasjon til sensorisk velvære, sensuell utforskning og ren nytelse. Trygt og rent, dette Goliate-lyset er designet som en kosmetisk behandling, noe som gjør det enda mer tiltalende.

Laget med økologisk rapsvoks, en ingrediens kjent for sine fuktighetsgivende egenskaper, parfymer fra Grasse kjent for sine fengslende dufter, og vitamin E for en delikat berøring, lover den varme møter. Nok til å heve temperaturen, bokstavelig talt.

Se dette produktet

La oss diskutere spillet for å åpne en dialog (og mer hvis det er en sammenheng)

Legg bort Uno og Monopol! Finn frem dette vinn-vinn-kortspillet der målet er å snakke åpent og unngå tabuer. Disse kortene bruker ikke tall, men heller spørsmål som noen ganger er direkte, noen ganger innsiktsfulle. De kan variere fra «Hva synes du om ordet «forspill»?» til «Hva vil du gjøre med meg akkurat nå?» Og best av alt, det finnes ingen gale svar.

Dette kortspillet er designet for voksne, og utforsker alle fasetter av seksualitet. Fra de dristigste begjærene til de mest hemmelige fantasiene, alltid med respekt for samtykke. Det lar deg gjenoppleve det grunnleggende om intimitet og tilnærme deg ofte tabubelagte emner med letthet, uten forlegenhet eller ubehag. Dette spillet er mye mer enn bare et tidsfordriv for en regnfull søndag, og oppmuntrer til oppriktige og åpne samtaler som fører til større frihet på soverommet.

Se dette produktet

Du er i godt selskap for en bekymringsløs og lidenskapelig Valentinsdag. Og ikke glem ditt beste antrekk for elskoven: selvtillit. Enten du er alene eller med noen, fortjener intimiteten din bedre enn en kjapp sex.