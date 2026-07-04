I et par påvirker fordelingen av husarbeid også lysten

Hva om en enkel støvsuger som sitter over to møbler eller en kraftig oppvridd svamp kunne gjenopplive lysten din? Ifølge en studie kan fordelingen av husarbeid i et forhold påvirke libidoen. Og partneren din trenger ikke å kanalisere sin indre Chippendales-stjerne i et enkelt forkle for å ta oppvasken, eller forvandle kosten til en poledansende stang til lydsporet til Dirty Dancing for at magien skal skje. De trenger bare å være involvert i husarbeidet uten at du trenger å minne dem på det med klistrelapper på kjøleskapet.

Når mental belastning invaderer soverommet

I lang tid ble husarbeid fremstilt som en rent praktisk sak: hvem tar ut søpla, hvem starter vaskemaskinen, hvem husker å kjøpe mer oppvaskmiddel. Likevel ligger det bak disse daglige gjøremålene en mye mer intim virkelighet. Når én partner alene bærer byrden av å organisere husholdningen, planlegge barnas legetimer, handle dagligvarer, klesvask og de tusen usynlige detaljene som holder en familie i gang, er det sjelden mye rom for munterhet.

Omvendt, når en partner spontant deltar i husarbeid, uten å vente på å bli tildelt en oppgave slik en prøvetidspraktikant, sender det et sterkt budskap: «Vi er et team.» Og denne følelsen av støtte fungerer noen ganger som et sant emosjonelt afrodisiakum . Fordi begjær ikke bare fødes på soverommet. Det bygges også opp i hverdagen, i de små gestene som viser den andre personen at de ikke er alene om å bære byrden av familieorganisering.

Ifølge en undersøkelse utført av det franske observatoriet for ulikhet bruker kvinner imidlertid gjennomsnittlig 3 timer og 26 minutter per dag på husarbeid, sammenlignet med 2 timer for menn. De bruker mer tid på å pusse møbler og oppvask enn på å vaske partnernes kropper, som ville ha nytte av å delta i husarbeid.

Deling av oppgaver, en form for moderne romantikk

Glem rosebuketter levert til kontoret eller store, lidenskapelige erklæringer. For mange har det blitt en spesielt attraktiv gest å se partneren tømme oppvaskmaskinen uten å bli spurt eller vaske badet på eget initiativ.

Denne tiltrekningen stammer ikke fra selve husarbeidet. Ingen forelsker seg i en støvsuger. Det som er tiltalende er det den representerer: involvering, omtanke og respekt. Som sexolog Céline Vendé oppsummerte for Doctissimo , reduserer en mer balansert deling av gjøremål frustrasjoner og fremmer en sterkere følelsesmessig forbindelse. Mindre bitterhet fører ofte til større medvirkning, ømhet og tilgjengelighet i paret.

Videre viser en studie utført med over 1000 par som har vært gift i flere tiår at seksuell tilfredshet er høyere når partnere oppfatter arbeidsfordelingen som rettferdig og balansert. Omvendt, når den ene partneren føler at de gjør betydelig mer enn den andre, har den generelle tilfredsheten en tendens til å synke.

Hvordan kan vi gjøre husarbeid mer tiltalende?

Å skrubbe gulvet, ta ut søpla, feie opp smuler, desinfisere toalettet ... Disse aktivitetene, selv om de gir næring til noen nisjefantasier, er ikke de mest romantiske på jorden. De er sjelden i romantikkanbefalingene fra magasiner, som foretrekker middager i levende lys eller turer under stjernene.

Mens rengjøringsarbeid i romantiske komedier ofte eskalerer til en spennende skumkamp, er det mer sannsynlig at du i virkeligheten befinner deg med håret i en knute, latekshansker godt på plass og kjeledress på. Likevel kan husarbeid bli en mulighet til å styrke båndet deres og revitalisere forholdet. I stedet for å bytte på timeplanen, gjør rent hånd i hånd, som et team. Den ene vasker opp, den andre tørker dem. Den ene feier, den andre vasker.

Du kan krydre ting litt mer ved å legge til noen utfordringer til disse rutineaktivitetene. Hvorfor ikke lage en krukke med små utfordringer der du skriver oppgaven på ett ark og den «varme» oppgaven på et annet? For eksempel: «Vask gulvet som en bilvask» eller «Brett tøyet mens du danser til «Hips Don’t Lie».» Gjøremålene vil da virke mer som forspill enn ubehagelige oppgaver.

Bevis på at begjær går langt utover fysisk utseende

Denne studien minner oss til syvende og sist om én viktig ting: Begjær er ikke bare et spørsmål om utseende eller umiddelbar kjemi. Det nærer seg også av følelsen av å bli forstått, respektert og støttet.

Så nei, det å vaske gulvet forvandler ikke automatisk noen til en romantisk filmhelt. Men å aktivt delta i husarbeid, uten å måtte gi instruksjoner eller stadig minne dem på det, kan styrke bånd mye mer effektivt enn du kanskje tror.

Tross alt, i et forhold betyr det å dele daglige gjøremål også å dele den mentale belastningen. Og noen ganger er det nettopp det som gir begjær muligheten til å finne litt rom for å uttrykke seg.