Kvinner slår seg sammen for å løpe og blir trakassert av menn

Løping burde være en kilde til frihet, glede og gjenforening med kroppen. Likevel er denne enkle handlingen fortsatt fylt med frykt for mange kvinner. Ved å komme sammen for å løpe håpet de å gjenoppdage roen. Fremfor alt belyste de en virkelighet som fortsatt altfor ofte blir ignorert.

Løper sammen for å føle seg sterkere

Opprinnelig oppsto disse kvinnelige løpeklubbene fra et dypt positivt behov: å gjenvinne selvtilliten til kroppene sine, sine fysiske evner og sin plass i offentlige rom. Å løpe sammen betyr å dele innsatsen, oppmuntre hverandre, føle den kollektive energien og feire sterke, livlige kropper i bevegelse. I London, Nottingham og Lewisham representerer disse gruppene en inkluderende visjon for sport, der hver kvinne verdsettes, uavhengig av tempo, kroppstype eller kondisjonsnivå. Denne støtteboblen begynner imidlertid raskt å sprekke når man møter realitetene på gaten.

Når trakassering forstyrrer innsatsen

Molly Slater-Davison grunnla «These Girls Run» i 2021 med ideen om at det finnes beskyttelse i antall. Å løpe alene om natten fylte henne med angst; å løpe sammen var ment å lindre den frykten. Likevel, selv på lyse dagen, selv i en gruppe, er seksuelle bemerkninger, fornærmelser og upassende gester utbredt. Løperne blir plystret på, ropt på og stirret på. Kroppene deres er redusert til objekter for kommentarer. Kontrasten er sterk: på den ene siden kvinner fokusert på gleden ved bevegelse; på den andre siden verbal mishandling som bryter ut uten forvarsel og knuser øyeblikket.

Figurer og overlevelsesstrategier

Vitnesbyrd samlet over hele Storbritannia avslører en urovekkende realitet. Et betydelig antall kvinnelige joggere rapporterer at de har blitt spyttet på, forfulgt eller truet. Noen forklarer at de løper med defensive reflekser: de holder nøkler, bærer pepperspray og endrer ruter. Disse strategiene er ikke «overdreven forsiktighet», men tilpasninger til et klima av usikkerhet som har blitt nesten normalisert. Paradokset er slående: sport, som skal styrke følelsen av kontroll over ens kropp, tvinger her løpere til å forutse fare.

I Lewisham skapte Emily Hewitt «Ladies Who Run» for å hjelpe mødre med å gjenvinne kroppene sine etter graviditet. Løping hjelper dem å føle seg sterke, motstandsdyktige og stolte av kroppene som ga liv. Likevel, selv der, er trakassering gjennomgripende: seksualiserte kommentarer, menn som senker farten i bilene sine, ydmykende tilrop. I løpet av en enkelt treningsøkt ble flere grupper målrettet samtidig. Disse kvinnene opprettet ikke disse klubbene for å bli utsatt for vold sammen, men for å støtte hverandre og gjenoppbygge livene sine.

En banalisert frykt, et malplassert ansvar

Kvinner har lenge blitt rådet til ikke å løpe alene, som om løsningen lå utelukkende hos dem. Disse erfaringene viser imidlertid at selv gruppedynamikk ikke alltid er nok til å avskrekke sexistisk atferd. Stilt overfor sjokket tenker mange ikke på å sende inn en klage. Refleksen er å bevege seg bort, beskytte gruppen og fortsette. Myndighetene hevder å ta disse hendelsene på alvor og støtter pedagogiske initiativer som tar sikte på å øke bevisstheten om respektfull atferd og identifisere risikoområder. Likevel er det fortsatt en lang vei å gå.

Til tross for alt holder disse kvinnene ut. De løper igjen og igjen. De opptar rommet, stolte av kroppene sine, styrken sin, besluttsomheten sin. Hvert skritt er en bekreftelse: kroppene deres fortjener respekt, deres tilstedeværelse er legitim, deres frihet er ikke-forhandlingsbar. Disse klubbene, utover selve sporten, har blitt symboler. Fellesskap der bevegelse, solidaritet og selvtillit feires.