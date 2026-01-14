«Det er ikke opp til meg å gå ned i vekt!»: Hun reagerer på angrepene hun har blitt utsatt for med overdreven vektskjemming.

Harmony Albertini, forfatter og innholdsskaper, blir daglig utsatt for kommentarer om kroppen sin og påbud om å «ta seg sammen». I stedet for å tie, valgte hun å svare direkte, i en tale som gikk viralt: det er ikke opp til henne å gå ned i vekt, men at verden skal slutte å diskriminere.

«Det er ikke opp til meg å gå ned i vekt.»

Invitert av mediehuset Filtre forklarer Harmony Albertini at fettfobi ikke bare handler om «meninger», men en form for diskriminering som påvirker alle aspekter av livet: offentlige rom, arbeid, helse og intimitet. Hun minner oss om at det å være feit ikke automatisk betyr at man er usunn, og ber om én enkel ting: at folk informerer seg selv før de dømmer. Stilt overfor budskap som «du er for feit» eller «du er problemet», snur hun perspektivet: det er ikke kropper som skal tilpasse seg, men snarere normene som må slutte å straffe folk som ikke passer inn i mønsteret.

Ydmykelser som lurer overalt

I sin beretning beskriver innholdsskaperen en hverdag full av hindringer: stoler som er for smale på restauranter, flyseter som er for trange, attraksjoner eller teatre der hun ikke helt «passer inn». Hun forklarer at hun stadig får høre at det er opp til henne å «tilpasse seg» – til den tilgjengelige plassen, til blikkene, til kommentarene – som om verden ikke var ment å romme alle kropper.

Vold er ofte mest brutal i privatsfæren: menn forteller henne at de liker selskapet hennes, men nekter ethvert forhold før hun går ned i vekt. Disse uttalelsene innkapsler en dobbel avvisning: fettfobisk og kvinnefiendtlig.

En veldokumentert systemisk diskriminering

Harmonys budskap er forankret i statistisk virkelighet. Forskning sitert av Gabrielle Deydier viser at en overvektig kvinne har opptil åtte ganger mindre sannsynlighet for å bli ansatt, og en overvektig mann tre ganger mindre sannsynlighet, alt annet likt. Lønnene er lavere, forfremmelser er sjeldnere, og fettfobi er fortsatt vanlig i bedrifter. Selv innen mote, hvor inkluderende catwalk-show har blitt stadig mer applaudert, marginaliserer «tilbake til tynnhet», drevet av bruken av Ozempic og lignende produkter, pluss-size-modeller, og degraderer kroppspositivitet til et rent «reklamestunt».

«Problemet er ikke kroppene våre.»

Ved å nekte å gjøre vekttap til en betingelse for sin lykke, utfordrer Harmony Albertini ideen om at tynnhet er en forutsetning for kjærlighet, suksess eller respekt. Hun minner oss om at det å jage en «idealkropp» kan ødelegge mer enn å «forbedre» et liv, spesielt når denne jakten presenteres som en moralsk forpliktelse.

Budskapet hennes er krystallklart: kroppene våre trenger ikke å bli tilgitt for å eksistere. Det som må endres er ikke silhuettene våre, men strukturene – fra trange seter til diskriminerende rekrutterere – og holdningene som fortsetter å tro at det å ydmyke fete mennesker er en mening og ikke en voldshandling.