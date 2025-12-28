Disse fettfobiske setningene som du sannsynligvis sier uten å innse det

Du tror kanskje du er ærlig, men noen hverdagsfraser setter et mye sterkere preg enn de virker. Fatfobi roper ikke alltid høyt: den glir ofte over i vanlige ord, gjentatt uten å tenke, men aldri uten effekt.

Når språket blir et forvrengende speil

Fettfobi er ikke begrenset til åpenlyse fornærmelser. Den infiltrerer tilsynelatende uskyldige eller bekymrede bemerkninger, og forvandler til slutt kroppene til fete mennesker til et offentlig, diskuterbart og konstant evaluert tema. Disse utilsiktede kommentarene, som er gitt uten ondskap, bidrar likevel til en svært reell form for sosial vold.

Å si til noen: «Du har gått opp i vekt igjen», kan virke som en observasjon eller et tegn på bekymring. I virkeligheten pålegger denne bemerkningen en ekstern tolkning av kroppen, som om den trengte å bli validert eller korrigert. Den antar også at vekt iboende er et problem, og visker ut alt annet: mental helse, velvære, selve livet. Kroppen blir et karakterutdrag som alle føler seg berettiget til å kommentere.

Et annet vanlig eksempel: «For en appetitt! Husk å legge igjen litt til andre.» Under dekke av humor forvandler denne frasen selve spisehandlingen til en moralsk svikt. Den antyder at noen mennesker bør begrense seg mer enn andre, som om gleden ved å spise var betinget av dem. Resultatet: bordet, ment å være et sted for deling, blir et rom for overvåking.

Og hva med den beryktede setningen «Du ville vært så mye vakrere hvis du gikk ned i vekt» ? Bak dette uoppriktige komplimentet ligger en brutal norm: skjønnhet er visstnok uforenlig med fete kropper. Budskapet er klart, selv om det ikke er eksplisitt sagt: din nåværende kropp fortjener verken beundring eller kjærlighet. Likevel er hver kropp allerede verdig, allerede verdifull, allerede vakker.

Innen medisinsk felt får visse fraser en enda mer alvorlig dimensjon. Å reagere for raskt med «Det er på grunn av vekten din» på en rekke symptomer er det samme som å redusere en person til et tall på en vekt. Denne forenklede tilnærmingen kan forsinke diagnoser, minimere reell smerte og avskrekke pasienter fra å søke medisinsk hjelp. Overvekt er ikke et hinder for medisin; det fortjener seriøs, oppmerksom og respektfull behandling.

Ord som setter varige spor

Disse gjentatte bemerkningene utgjør det som kalles mikroaggresjoner. Enkeltvis kan de virke ubetydelige. Akkumulert skaper de imidlertid et klima med konstant spenning. Tallrike studier viser at overvektige personer er mer utsatt for angst, depresjon og sosial isolasjon. De unngår noen ganger visse steder, visse behandlinger og visse muligheter av frykt for å bli dømt.

La oss huske: i Frankrike er nesten én av to personer overvektige. Dette er ikke et unntak, men en realitet. Å fortsette å bagatellisere disse bemerkningene normaliserer en daglig form for diskriminering som rammer en stor del av befolkningen.

Tynnhetsstandarden, en konstant bakgrunnsstøy

Disse setningene kommer så lett til oss fordi de er drevet av en gjennomgripende kollektiv fantasi. Reklame, filmer, sosiale medier: tynnhet forbindes ofte med suksess, disiplin og lykke. Dette reduktive synet påvirker måten vi snakker på, selv når vi tror vi gjør det rette. Språket blir da den diskrete kanalen for denne snevre normen.

Velg ord som frigjør heller enn sårer

Gode nyheter: det er fullt mulig å forandre seg. Den første regelen er enkel: andre menneskers kropper tilhører ikke deg. De trenger ikke å kommenteres. Hvis du vil uttrykke hengivenhet eller glede, er setninger som «Du ser strålende ut» eller «Jeg er så glad for å se deg» mer enn nok.

Å ta i bruk en kroppspositiv tilnærming betyr å erkjenne at alle kropper har verdi, uavhengig av størrelse. Det betyr også å forstå at fettfobi ikke bare er et sosialt problem: i Frankrike er diskriminering basert på fysisk utseende anerkjent ved lov og kan straffes kriminelt.

Til syvende og sist begynner kampen mot fettfobi med kollektiv bevissthet. Ved å justere ordene dine, stille spørsmål ved refleksene dine og feire mangfoldet av kroppsformer, bidrar du til å skape et mer rettferdig, mildere og mer respektfullt rom. En verden der alle kan eksistere fullt ut, uten å måtte be om unnskyldning for kroppen sin.