«En god vekt er 48 kg»: disse koreanske kvinnene vitner om et «undertrykkende» fysisk ideal

Samfunn
Léa Michel
På en gate i Seoul rakte innholdsskaperen Louise Aubery ut mikrofonen sin til forbipasserende og stilte dem et enkelt spørsmål: «Hva er en vakker vekt for deg?» Svarene avslørte et enormt sosialt press rundt tynnhet. I et samfunn der utseende spiller en sentral rolle, innrømmer mange unge kvinner at de stadig dømmer eller sammenligner seg med andre.

Idealvektkulten: «50 kg er for mye»

De fleste kvinnene som ble intervjuet av Louise Aubery nevnte et spesifikt tall: 48 kg. For dem var dette «idealvekten», den som gjenspeilet et skjønnhetsideal. En ung kvinne betrodde seg: «Egentlig er en sunn vekt for en som er 160 cm høy 55 kg ... men en idealvekt er 48 kg. Det er det som er vakkert.» En annen nyanse: «Utseende er viktigere! Alt avhenger av muskelmasse, fett og beinstruktur.»

Disse kommentarene gjenspeiler en gjennomgripende norm: tynnhet som synonym for suksess og skjønnhet. Mange innrømmer at de føler stress eller skyldfølelse på grunn av dette presset. «Det stresser meg litt. Alle vennene mine er på diett», betror en deltaker.

Disse beretningene minner om våre egne feil.

Under Louise Auberys innlegg var reaksjonene fra internettbrukere intense. Mange kommentarer uttrykte tristhet eller redsel over disse ekstreme standardene: «Det er så trist! Akkurat som oss i 2015. Seriøst, hvem veier 50 kg?» Disse ordene gir gjenklang langt utenfor Sør-Koreas grenser. De minner om årene da besettelsen av «størrelse 34» eller «mirakeldietter» dominerte sosiale medier i Europa. Mange kvinner sliter fortsatt med å bryte seg løs fra denne besettelsen i dag.

Noen få håpefulle toner

Likevel sendte noen av kvinnene som ble intervjuet et mer velvillig budskap. En av dem avsluttet svaret sitt med en øm setning: «Vi er allerede veldig vakre som vi er. Når vi går opp i vekt, er det vakkert på en annen måte også.» Louise Aubery, kjent for sitt engasjement for kroppsaksept, applauderte disse ordene.

Dette gateintervjuet i Seoul avslører en universell spenning: den mellom skjønnhetens og selvfølelsens budskap. Mens de koreanske kvinnene som ble intervjuet snakker med avvæpnende oppriktighet, resonnerer ordene deres med alle som noen gang har gruet seg til tallet på vekten. «Sann skjønnhet», som Louise Aubery minner oss om, måles mindre i kilo enn i frihet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
