På grunn av «overturisme» er denne ikoniske japanske festivalen avlyst

Reise
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Bagus Pangestu/Pexels

Myndighetene i Fujiyoshida (Yamanashi prefektur, Japan) har besluttet å avlyse Kirsebærblomstfestivalen i 2026, som tradisjonelt sett er et svært populært arrangement om våren. Dette tiltaket kommer som en respons på turistpresset som anses som uholdbart for innbyggere og lokalmiljøet.

En milepælshendelse ble brakt til ende

Hver vår det siste tiåret har kirsebærblomstfestivalen (Sakura Matsuri) som har blitt holdt i Arakurayama Sengen Park, tiltrukket seg titusenvis av besøkende som kom for å beundre kirsebærblomstene og den ikoniske utsikten over Fuji-fjellet, innrammet av Chureito-pagoden. For 2026 annonserte Fujiyoshida rådhus i Yamanashi prefektur at arrangementet ble fullstendig avlyst. Dette setter midlertidig en stopper for en tradisjon som trakk omtrent 200 000 mennesker årlig.

En avgjørelse motivert av overturisme

Myndighetene forklarte at «den økende tilstrømningen av turister hadde overskredet stedets kapasitet og forstyrret beboernes daglige liv.» De rapporterte problemene varierte fra trafikkork til ekte urbane plager, som søppel etterlatt i gatene og respektløs oppførsel. Ordfører Shigeru Horiuchi understreket at til tross for landskapets skjønnhet, var innbyggernes fred og verdighet truet, noe som rettferdiggjorde festivalens suspensjon.

Hendelser og offentlig sikkerhet

Blant de problematiske oppførselene nevnte myndighetene besøkende som gikk inn på privat eiendom for å bruke toaletter, og til og med tilfeller der avføring ble etterlatt i bolighager. Foreldre uttrykte også bekymring etter å ha vært vitne til at barn ble dyttet på overfylte fortau, noe som økte frykten for sikkerheten til lokale innbyggere.

Til tross for avlysningen, en sesong som fortsatt er etterlengtet

Selv om den offisielle festivalen ikke blir holdt, vil kirsebærtrærne selvsagt fortsette å blomstre om våren, og Arakurayama Sengen Park forventes å tiltrekke seg mange besøkende som er ivrige etter å se sakura og Fuji-fjellet. For å bedre håndtere virkningen av denne tilstrømningen planlegger byen tiltak som å legge til midlertidige toaletter, øke sikkerheten og forbedre parkeringsplassen.

En bredere trend i Japan

Denne kanselleringen gjenspeiler til syvende og sist en mer generell vanskelighet som flere svært populære japanske reisemål har støtt på, hvor masseturisme – stimulert av den svake yenen og fremveksten av virale bilder på sosiale nettverk – nå byr på utfordringer når det gjelder å håndtere strømmer og sameksistens med lokalsamfunn.

Kort sagt understreker avviklingen av kirsebærblomstfestivalen på Fuji-fjellet i 2026 de økende spenningene mellom internasjonal turisme og å beskytte den lokale livskvaliteten. Selv om blomstersesongen fortsatt er et høydepunkt i Japan, markerer denne avgjørelsen et viktig skritt i hvordan ikoniske steder håndterer tilstrømningen av besøkende.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
