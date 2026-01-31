Hvorfor flyvertinner anbefaler at man aldri bruker dette antrekket på et fly

Når det gjelder flyreiser, prioriterer de fleste passasjerer komfort. Ifølge flyvertinner bør imidlertid visse antrekk unngås, da de kan forårsake problemer i nødstilfeller, ved temperaturendringer eller rett og slett av hygieniske årsaker. Her er hvorfor de anbefaler å aldri bruke visse klær om bord.

Tette klær er sirkulasjonens fiende

Skinny jeans, veldig trange bukser eller ekstremt trange leggings er langt fra ideelle på 10 000 meter. De komprimerer midjen og bena, fremmer hevelse og kan øke risikoen for dårlig blodsirkulasjon, eller til og med dyp venetrombose på lange flyreiser. Flyvertinner anbefaler derfor løse, komfortable klær, som joggebukser eller flagrende bukser, for å holde seg komfortable mens man sitter i flere timer og minimere kramper og ubehag.

Shorts, korte skjørt og jumpsuits: et falskt kupp

Et annet klesplagg du bør unngå: shorts, miniskjørt eller veldig korte kjoler. Direkte kontakt med setet betyr at du kommer i direkte kontakt med overflater som sjelden desinfiseres grundig, noe som øker eksponeringen for bakterier og sopp på tekstiler og armlener. Det samme problemet finnes på trange toaletter der gulv og vegger ofte er uhygieniske. Jumpsuits, derimot, representerer et praktisk problem: de er vanskelige å ta av på små toaletter, og de risikerer å berøre det skitne gulvet og drasse etter det, noe kabinpersonalet sterkt fraråder.

Brannfarlige materialer, syntetiske leggings og risikoer under evakuering

Utover komfort minner flyvertinner og sikkerhetseksperter oss om at visse stoffer er farlige i tilfelle brann eller nødevakuering. Leggings laget av polyester, nylon eller akryl, samt frynsede klær eller plagg laget av svært brannfarlige materialer, kan smelte på huden når de utsettes for intens varme og forårsake alvorlige brannskader. De anbefaler naturlige fibre som bomull, ull eller lin, som gir bedre termisk beskyttelse og minimerer skader i tilfelle en hendelse.

Sandaler, flip-flops og hæler: en risiko for føttene dine

Åpne sandaler, flip-flops og stiletthæler er absolutt ikke noe kabinpersonale bør bruke. For det første fordi de ikke beskytter mot kulden i kabinen, og for det andre fordi de i betydelig grad hindrer en rask evakuering via nødsklier eller metalltrapper. Flyvertinner anbefaler derfor lukkede, stabile sko som er enkle å ta av og på ved sikkerhetskontroll, for eksempel joggesko eller loafers, slik at passasjerene kan gå, løpe eller gå ned en sklie uten å bli skadet.

Kort sagt anbefaler luftfartseksperter klær som er dekkende, komfortable og praktiske. Tanken er å huske på hygiene, sikkerhet og realiteten i et til tider uforutsigbart miljø. Å velge hva man skal ha på seg på et fly handler derfor ikke bare om utseende: det er også en reell beskyttelseshandling for kroppen din ... og en måte å gjøre flyturen mer behagelig, fra avgang til landing.