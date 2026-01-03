Dzięki tej prostej zasłonie z IKEA możesz sporo zaoszczędzić na rachunku za gaz.

Przy temperaturach ledwo spadających do 0°C, chłód wdziera się do domu, zmuszając do podkręcenia ogrzewania. Jeśli dodatkowo mieszkasz w słabo ocieplonym domu, staje się on prawdziwą studnią bez dna. Ale nie ma mowy o drżeniu z zimna przez całą zimę, robieniu płaszcza z koców ani życiu z termoforami przyklejonymi do ciała. Zasłona z IKEA może wszystko odmienić.

Okna nie zawsze są dobrze izolowane

Od kilku tygodni zima daje o sobie znać. Gęsta mgła wisi na niebie, przesłaniając krajobraz, szron mrozi krajobraz, a temperatury przyprawiają o dreszcze. Ten polarny chłód przenika do domu każdym porem i wkrada się do naszych domów niczym niewidzialny intruz. Starsze domy wpuszczają chłód i są źle przygotowane na zimę. Nierzadko zdarza się, że powietrze przedostaje się przez szparę w oknie lub drzwiach. Kiedy mieszka się w słabo ocieplonym domu, nawet przy pełnym ogrzewaniu, temperatura w pomieszczeniu nie wzrasta, ale rachunek z pewnością tak.

Podłoga jest zimna jak lodowisko, a posiłki spożywa się w swetrze, polarze i miękkim kocu . Aby chodzić po domu, trzeba się ubierać praktycznie tak, jak się wybiera w góry. Wkrótce będzie się zmywać naczynia w butach narciarskich i sprzątać wełnianym szalikiem. Krótko mówiąc, dom przypomina igloo. Okna, mimo że zamknięte, są przyczyną tego problemu termicznego. Według Ademe (Francuskiej Agencji ds. Transformacji Ekologicznej), odpowiadają one za 10–20% utraty ciepła.

I nie musisz wymieniać wszystkich okien w domu ani przeprowadzać gruntownej izolacji, żeby nie trzęsła się z zimna na kanapie. Rozwiązanie znajdziesz w Ikei i kosztuje mniej niż 40 euro. Wystarczy, żeby podnieść temperaturę w domu o kilka stopni i zrzucić kilka warstw ubrań.

Zasłona IKEA ograniczająca przeciągi

Zasłony zazwyczaj służą do wypełnienia pustki w pomieszczeniu lub dodania mu życia tam, gdzie go brakuje. Jednak te zaciemniające zasłony z Ikei o nietypowej nazwie MAJGULL nie tylko ozdabiają okna i uzupełniają wystrój. Po zaciągnięciu działają jak bariera przed zimnem.

MAJGULL wyróżnia się gęstą, grubą tkaniną. Materiał ten stanowi dodatkową barierę między wnętrzem a otoczeniem. Umieszczony przed oknem, ale także przed słabo izolowanymi drzwiami lub oknem wykuszowym, pomaga spowolnić wymianę zimnego powietrza i zatrzymać ciepło wytworzone w domu. Dzięki temu pomieszczenie wychładza się wolniej, a poczucie komfortu utrzymuje się dłużej. Co więcej: ogrzewanie nie pracuje niepotrzebnie na pełnych obrotach.

Lepsza temperatura i estetyka

Oprócz funkcji termicznej, zasłona MAJGULL spełnia jeszcze jeden istotny warunek: estetykę. Dostępna w kilku stonowanych i eleganckich odcieniach, natychmiast wprowadza do pomieszczenia poczucie przytulności i miękkości. Grube tkaniny mają moc wizualnego „ocieplania” wnętrza, jeszcze zanim system ogrzewania zacznie działać.

Ta zasłona idealnie komponuje się z różnymi stylami aranżacji wnętrz, od skandynawskiego minimalizmu po cieplejszą, bardziej przyjazną atmosferę. Łączy praktyczność z estetyką, poprawiając komfort termiczny i jednocześnie upiększając przestrzeń życiową.

W kontekście, w którym dążymy do konsumpcji mniejszej, ale lepszej, MAJGULL wyróżnia się jako inteligentne rozwiązanie: niedrogie, łatwe w montażu i trwałe. To kolejny dowód na to, że czasami najprostsze czynności są również najskuteczniejsze w dbaniu o dom… i budżet.