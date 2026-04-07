„Babcia bob”, fryzura gwiazd sezonu

Bob babciny powraca jako jeden z najmodniejszych trendów fryzjerskich. Zainspirowany klasycznym bobem, ten fason zachwyca ponadczasową elegancją i łatwością pielęgnacji. Zaadoptowany przez liczne gwiazdy i zauważony na wybiegach, staje się nowoczesną alternatywą dla bardziej ustrukturyzowanych fryzur.

Miększa wersja klasycznego boba

„Granny bob” to fryzura bazowa, ale o łagodniejszym, bardziej naturalnym charakterze. Zazwyczaj strzyżona na wysokości linii żuchwy lub nieco poniżej, charakteryzuje się mniej surowymi liniami i subtelnym ruchem.

W przeciwieństwie do ostro zdefiniowanego boba, to cięcie stawia na lekko rozmyty wygląd, czasem połączony z subtelną objętością lub falowaną teksturą. Celem jest uzyskanie eleganckiego efektu bez efektu sztywności. Ten trend wpisuje się w szerszy trend powrotu do fryzur wymagających minimalnej pielęgnacji i codziennej stylizacji.

Dlaczego fryzura „granny bob” jest tak popularna?

Sukces fryzury „granny bob” wynika głównie z jej wszechstronności. To cięcie można dopasować do różnych tekstur włosów, zarówno prostych, falowanych, jak i lekko kręconych. Pomaga ono również wymodelować twarz, zachowując jednocześnie naturalny wygląd. Niektórzy styliści fryzur podkreślają, że ten typ boba może dodać ruchu cienkim włosom i ujarzmić grubsze długości. Fryzurę można nosić z przedziałkiem na środku, aby uzyskać minimalistyczny wygląd, lub z przedziałkiem na boku, aby dodać objętości.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez CHANEL BEAUTY (@chanel.beauty)

Trend obserwowany wśród wielu gwiazd

W ostatnich miesiącach wiele gwiazd przyczyniło się do popularyzacji tej fryzury, przyczyniając się do jej powrotu. „Granny bob” wpisuje się w trend faworyzujący odświeżone wersje ponadczasowych cięć, takich jak long bob czy bob z teksturą. Ten typ fryzury jest często ceniony za równowagę między wyrafinowaniem a prostotą, pozwalającą na różnorodne stylizacje na różne okazje.

Jak przyjąć tę fryzurę

Aby uzyskać efekt „babcinego boba”, eksperci zalecają wybór lekko cieniowanego cięcia, które pozwoli zachować swobodę ruchu. Pielęgnacja jest stosunkowo prosta, a poprawki należy wykonywać w odstępach czasu zależnych od tempa wzrostu włosów. Naturalna fryzura, suszona delikatnie suszarką lub na powietrzu, podkreśla efekt tego cięcia. Jak w przypadku każdej fryzury, efekt może się różnić w zależności od rodzaju włosów, ich gęstości i kształtu twarzy.

Fryzura „granny bob” potwierdza powrót ponadczasowych, nowoczesnych fryzur. Łatwa w noszeniu i dopasowująca się do wielu stylizacji, stała się popularną opcją dla osób poszukujących eleganckiej fryzury bez zbędnego zamieszania. Ten trend ilustruje rosnące zainteresowanie stylizacjami, które są jednocześnie nowoczesne i łatwe w utrzymaniu.