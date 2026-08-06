„Miodowy blond” wraca do łask w salonach fryzjerskich

Po tym, jak chłodne blondy stały się głównym tematem, miodowy blond powraca, by rozjaśnić włosy. Ten ciepły odcień zachwyca naturalnym efektem, miękkim światłem i możliwością podkreślenia koloru bazowego. To trend, który warto zaakceptować, jeśli Ci pasuje, ale ostatecznie to kwestia indywidualnego wyboru.

Miodowy blond, ciepły odcień, który znów urzeka

Przez kilka sezonów lodowy, popielaty lub platynowy blond dominował w trendach metamorfozy włosów. Dziś trend się odwraca: słoneczne odcienie odzyskują popularność w salonach fryzjerskich. Wśród nich „miodowy blond” staje się jednym z najchętniej wybieranych odcieni.

Jego sukces wpisuje się w szerszą ewolucję w koloryzacji włosów: dążenie do uzyskania delikatniejszych, bardziej spersonalizowanych rezultatów, zbliżonych do naturalnego koloru włosów. Zamiast całkowitej transformacji włosów, celem jest teraz wzbogacenie ich refleksami, które dodadzą im głębi i blasku.

Jaskrawy kolor ze złotymi i bursztynowymi refleksami

Miodowy blond wyróżnia się subtelną mieszanką jasnych, złotych i lekko bursztynowych tonów. W przeciwieństwie do chłodnych blondów, które bazują na bardzo czystych odcieniach, zachowuje on głębię i zapewnia bardziej otulający efekt.

Ten kolor można dopasować do każdego stylu. Kilka pasemek na ciemnoblond bazie stworzy subtelny efekt muśnięcia słońcem, a całkowicie złote włosy zapewnią bardziej zauważalną zmianę. Cel pozostaje ten sam: stworzenie żywego koloru z wielowymiarowością i dużą ilością światła.

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Dlaczego ten trend powraca właśnie teraz?

Aktualne trendy w koloryzacji włosów stawiają na płynne przejścia, połysk i naturalne przejścia. Miodowy blond idealnie wpisuje się w ten trend: podkreśla oryginalny kolor bez tworzenia ostrego kontrastu. Uzyskany poprzez balayage lub delikatne pasemka, oferuje spersonalizowany i ewoluujący efekt. Odrosty łatwiej wtapiają się w kolor, minimalizując linię demarkacyjną i pozwalając na dłuższe wizyty w salonie. To prawdziwa zaleta dla osób, które chcą mieć lśniące włosy bez nadmiernej pielęgnacji.

Balayage, gwiazda techniki dla miodowego blondu

Jedną z największych zalet miodowego blondu jest jego wszechstronność. Ten odcień pasuje do wielu karnacji i naturalnych kolorów włosów. Aby uzyskać naturalny efekt, preferowaną metodą pozostaje balayage. Technika ta polega na rozjaśnieniu wybranych partii włosów, zachowując jednocześnie głębię koloru bazowego.

Dobrze wykonany, tworzy harmonijny, świetlisty efekt, który można nosić na co dzień. Kolor ewoluuje stopniowo i zachowuje piękny ruch przez miesiące. Ta technika wymaga jednak prawdziwego kunsztu: źle wykonany balayage może tworzyć zbyt ostre kontrasty i mniej harmonijny efekt.

Miodowy blond jest dziś tak popularny, ponieważ łączy w sobie blask, naturalny wygląd i łatwość pielęgnacji. Ten trend podkreśla piękno każdej głowy, jednocześnie dając każdej osobie swobodę wyboru… lub nie, w zależności od upodobań i stylu.