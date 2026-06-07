Jakie są najrzadsze naturalne kolory włosów na świecie?

Fryzjerstwo
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Globalnie, czerń i brąz zdecydowanie dominują w spektrum kolorów włosów ludzkich. Wszystkie pozostałe odcienie stanowią dla porównania wyjątki. Ale jaki jest najrzadszy naturalny kolor włosów? Rozszyfrujmy historię, która jest przede wszystkim genetyczna.

Genetyka jest bardziej subtelna niż się wydaje.

Zakrojone na szeroką skalę badanie opublikowane w 2018 roku , obejmujące około 350 000 osób, wyjaśniło te mechanizmy. Jego autorzy wykazali, że gen MC1R wyjaśnia jedynie około 73% dziedziczności rudych włosów: inne geny odgrywają rolę w „aktywowaniu” lub „dezaktywowaniu” jego działania. Co jeszcze bardziej zaskakujące, większość osób posiadających dwa warianty MC1R to nie rudzi, lecz blondyni lub osoby o jasnych brązach. Innymi słowy, kolor włosów zależy od złożonej interakcji kilku genów, a nie tylko jednego.

Rude włosy, najrzadszy kolor

Rude włosy dotyczą zaledwie około 1–2% populacji świata, co czyni je najrzadszym naturalnym kolorem włosów. Ten odcień wynika z wariacji specyficznego genu MC1R, który determinuje rodzaj pigmentu (melaniny) wytwarzanego przez organizm. Gdy gen ten funkcjonuje „normalnie”, stymuluje produkcję eumelaniny, ciemnego pigmentu. Jednak niektóre wersje genu zmniejszają tę produkcję na rzecz feomelaniny, czerwono-pomarańczowego pigmentu, który odpowiada za rude włosy. Istotną cechą jest to, że cecha ta jest recesywna. Aby mieć rude włosy, trzeba odziedziczyć wariant genu od każdego z dwojga rodziców, co wyjaśnia jego rzadkość.

Bardzo nierównomierny rozkład geograficzny

Rude włosy nie są równomiernie rozmieszczone na całym świecie: koncentrują się w populacjach Europy Północnej i Zachodniej. Rekord należy do Szkocji, gdzie około 13% populacji stanowią rudzi, a następnie do Irlandii (około 10%). W tych regionach znacznie większy odsetek populacji – nawet do 40% w Szkocji – jest nosicielem wariantu genu, nie wykazując jego ekspresji. Są to „ukryci” nosiciele, którzy mogą przekazać kolor włosów swoim dzieciom, nie wykazując go sami.

Naturalny blond, kolejny niezwykły odcień

Naturalne blond włosy, często kojarzone z Europą Północną, są również rzadkie na całym świecie i dotyczą około 2–3% populacji. Choć wydają się powszechne w Skandynawii, stają się bardzo rzadkie na wszystkich kontynentach. Również w tym przypadku genetyka odgrywa kluczową rolę, ale poprzez bardziej złożony mechanizm niż w przypadku rudych włosów.

Jeśli rude włosy są tak fascynujące, to niewątpliwie dlatego, że łączą w sobie statystyczną rzadkość z unikalną historią genetyczną. Ten najrzadszy kolor włosów na świecie raczej nie zniknie: gen odpowiedzialny za jego występowanie jest dyskretnie przekazywany z pokolenia na pokolenie. To rzadki kolor włosów, ale mocno zakorzeniony w ludzkim dziedzictwie.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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