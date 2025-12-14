Search here...

Pozostawienie włosów pod płaszczem: trend inspirowany bliźniaczkami Olsen, który wywołuje poruszenie

Fryzjerstwo
Léa Michel
@michellengatimin/TikTok

Czy wsuwasz włosy w kołnierz płaszcza, żeby wyglądać nonszalancko? To pytanie krąży po TikToku pod hashtagiem #Olsentuck, ultraprostym trendem fryzjerskim inspirowanym siostrami Mary-Kate i Ashley Olsen. Ten trik, spopularyzowany podczas New York Fashion Week jesień/zima 2025/2026, zmienia codzienne niedopatrzenie w minimalistyczny i wyrafinowany element garderoby.

Pochodzenie bliźniaczek Olsen

Mary-Kate i Ashley Olsen, dawne gwiazdy lat 2000. i twórczynie serialu „The Row”, ucieleśniają niewymuszony szyk. Ich znak rozpoznawczy? Włosy dyskretnie schowane pod szalikiem, kurtką lub płaszczem, tworzące swobodny, boho szyk. Ten gest, zauważony na ulicach Nowego Jorku, jest urzekający w swojej prostocie: pozwala uniknąć niesfornych kosmyków powiewających na wietrze, dodając jednocześnie nutę tajemniczości. Ten sartorialny zwyczaj sióstr Olsen podbija teraz wybiegi i media społecznościowe.

Wybuchowa wirusowość na TikToku

#Olsentuck zyskuje na popularności na TikToku, gdzie tysiące filmów pokazuje, jak w kilka sekund stworzyć ten „ubiór”. Influencerzy testują go z obszernymi płaszczami lub grubymi szalikami, udowadniając jego wszechstronność: idealny na zimę, dodaje objętości i zapewnia swobodny wygląd bez konieczności skomplikowanej stylizacji. Na Instagramie fashionistki zachwycają się tym trendem ze względu na jego przystępność – idealny, gdy spóźniasz się i zapominasz rozczesać włosy. To antyteza przesadnie wystylizowanych stylizacji, idealnie wpisująca się w estetykę The Row: minimalistyczną, szykowną i ponadczasową.

@michellengatimin punkt widzenia: olsen tuck (ale z warstwami) #olsentuck #hairhack #zimowastylizacja #pomysłynastylizację #stylizacjenazimnąpogodę ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Dlaczego to działa dla każdego

Nic prostszego: wsuń płaszcz, wsuń włosy w kołnierz i voilà, niewymuszony styl gwarantowany. Ten trik podkreśla wszystkie kształty twarzy, subtelnie je podkreślając, a nawet chroni przed zimową wilgocią. Uwalnia styl Olsen, niegdyś zarezerwowany dla nowojorskiej elity, czyniąc modę inkluzywną i praktyczną na co dzień.

Fryzura Olsen to nie tylko fryzura-dziwactwo: to filozofia mody, w której naturalność triumfuje nad perfekcją. Pokochaj ją całym sercem, aby zapewnić sobie stylową i niezobowiązującą zimę; ten trend przypomina nam, że prawdziwa elegancja często wynika z prostego gestu.

