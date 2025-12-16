Problemy skórne: zaskakujący związek z lękiem i depresją

Trądzik, egzema i łuszczyca dotykają prawie 2 miliardy ludzi na całym świecie i często powodują głęboki stres. Te widoczne schorzenia tworzą błędne koło, w którym stres i objawy wzajemnie się napędzają.

Ważne europejskie badanie

Badanie „Psychologiczne obciążenie chorobami skóry”, opublikowane w czasopiśmie „Journal of Investigative Dermatology”, objęło 3635 pacjentów dermatologicznych i 1359 osób z grupy kontrolnej w 13 krajach europejskich. Badanie przeprowadzone przez FJ Dalgard i wsp. wykazało, że u 10,1% pacjentów z chorobami skóry wystąpiła depresja kliniczna (w porównaniu z 4,3% w grupie kontrolnej), u 17,2% lęk (w porównaniu z 11,1%), a u 12,7% myśli samobójcze (w porównaniu z 8,3%).

Błędne koło skóry i stresu

Kortyzol uwalniany pod wpływem stresu nasila stany zapalne skóry (łuszczyca, egzema), a widoczne zmiany skórne powodują wstyd, izolację i utratę pewności siebie. U młodych osób z ciężkim trądzikiem ryzyko depresji wzrasta dwukrotnie; przewlekła egzema potraja ryzyko zaburzeń lękowych. Do 5% ciężkich przypadków prowadzi do myśli samobójczych.

Szokujące dane z patologii

Najczęstszymi przypadkami są łuszczyca (17,4% przypadków), infekcje skóry (6,8%), egzema (6,4%) i trądzik (5,9%). Kobiety (56,5% pacjentów) są nadreprezentowane, ze średnią wieku 47 lat. Niedawny stres (35,6%) i choroby współistniejące (28,8%) nasilają obciążenie psychiczne.