Włosy szybko się przetłuszczają: najczęstsze i niedoceniane przyczyny

Porady i wskazówki
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Mycie włosów rano, gładki kucyk wieczorem: dla wielu to znajoma i nieco frustrująca sytuacja. Dlaczego nasze włosy przetłuszczają się tak szybko, czasami w mniej niż 24 godziny? Odpowiedź nie zawsze jest taka, jakiej byśmy się spodziewali. W rzeczywistości kilka codziennych czynników, często pomijanych, może odgrywać znacznie większą rolę niż sama genetyka. Oto przegląd najczęstszych przyczyn wraz z poradami dermatologów.

Zbyt częste mycie włosów: efekt odbicia

To jest przyczyna numer jeden i najbardziej paradoksalna. Mając przetłuszczające się włosy, myjesz je codziennie. Tyle że ten odruch, zamiast pomóc, może wręcz zaostrzyć problem. Według Columbia Skin Clinic , zbyt częste lub zbyt intensywne mycie szamponem podrażnia skórę głowy, która zaczyna produkować jeszcze więcej sebum, aby się chronić. To właśnie nazywa się „efektem odbicia”.

Winowajcą często jest formuła produktu: szampony zawierające siarczany (takie jak laurylosiarczan sodu) mają tendencję do przetłuszczania skóry głowy, co powoduje nadmierną produkcję sebum. Rozwiązanie? Zredukuj częstotliwość mycia (co drugi dzień, a nawet rzadziej) i wybieraj delikatne formuły bez drażniących siarczanów.

Hormony, ci kapryśni sojusznicy

Produkcja sebum jest w dużej mierze regulowana przez hormony, zwłaszcza androgeny. Ich wahania mogą zamienić skórę głowy w prawdziwy rollercoaster. Okresy stresu, cykl menstruacyjny, ciąża, menopauza czy przyjmowanie niektórych leków mogą powodować nagły wzrost produkcji sebum. Healthline zwraca również uwagę, że kortyzol, hormon stresu, może odgrywać bezpośrednią rolę w aktywności gruczołów łojowych. Tym bardziej warto włączyć chwile relaksu do swojej rutyny.

Gromadzenie się produktów do stylizacji: cicha pułapka

Spraye, lakiery do włosów, woski, serum, odżywki bez spłukiwania… Wszystkie te produkty, niezależnie od ich skuteczności, mogą gromadzić się na skórze głowy i zatykać mieszki włosowe. Rezultatem jest uczucie ciężkości, skóra głowy, która nie oddycha tak dobrze, i szybsze gromadzenie się sebum. Suchy szampon to w szczególności dobre, szybkie rozwiązanie między myciami, ale stosowany zbyt regularnie tworzy warstwę, która zatrzymuje sebum i pozostałości. Najlepiej stosować szampon oczyszczający lub delikatny peeling skóry głowy raz w tygodniu, aby dogłębnie oczyścić skórę głowy bez jej podrażniania.

Dotykanie włosów (lub związywanie ich, gdy są mokre)

To pozornie nieszkodliwy i często nieświadomy gest, ale jest ważny. Przeczesywanie włosów palcami lub manipulowanie nimi w ciągu dnia powoduje przenoszenie sebum z dłoni na całą długość włosów. To samo dotyczy poszewek na poduszki i narzut, których nie zmienia się regularnie, czy szczotek do włosów, których nigdy nie czyszczono: gromadzą one sebum, martwe komórki naskórka i resztki kosmetyków, które odkładają się na włosach już następnego dnia.

Klimat, dieta i konkretne przypadki. Klimat również odgrywa rolę: ciepło i wilgotność stymulują produkcję sebum, a pot sprawia, że jest ono bardziej widoczne. Niezrównoważona dieta, bogata w cukry lub żywność wysoko przetworzoną, może również sprzyjać stanom zapalnym, a tym samym nadmiernemu wydzielaniu sebum. Z kolei kwasy tłuszczowe omega-3 (znajdujące się w tłustych rybach i siemieniu lnianym) pomagają regulować produkcję sebum. W niektórych przypadkach włosy, które bardzo szybko się przetłuszczają, mogą być również powiązane z łojotokowym zapaleniem skóry, chorobą skóry dotykającą około 11% populacji, według Cleveland Clinic . Jeśli przetłuszczaniu towarzyszy łupież tłusty, swędzenie lub uporczywe zaczerwienienie, najlepiej skonsultować się z dermatologiem, który może zalecić odpowiednie leczenie.

Szybkie przetłuszczanie się włosów nie jest ani nieuniknione, ani oznaką złej higieny. Często wynika z drobnych zaburzeń równowagi hormonalnej, pielęgnacji włosów i codziennych nawyków. Rozkładając szampony, wybierając delikatne formuły i dbając o skórę głowy tak, jak dbasz o nią, możesz stopniowo uzyskać jaśniejsze włosy na dłużej. A przede wszystkim, nauczysz się dbać o skórę głowy w zdrowy sposób.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
