Ta technika ułatwi wykonanie idealnej kreski eyelinerem.

Nakładanie eyelinera często stanowi wyzwanie w makijażu. Drżące dłonie i oczy, które zdają się mieć różne spojrzenie, mogą szybko wystawić na próbę Twoją cierpliwość. Bardzo prosta technika może pomóc Ci osiągnąć większą precyzję, bez konieczności zmiany kosmetyków.

Zapomnij o linii pojedynczego gestu

Jednym z najczęstszych błędów jest próba narysowania eyelinera jednym pociągnięciem. W rzeczywistości ta metoda wymaga dużych umiejętności i może szybko prowadzić do nierówności. Bardziej przystępnym trikiem jest umieszczenie trzech lub czterech małych kropek wzdłuż linii rzęs. Umieść jedną przy wewnętrznym kąciku, jedną na środku powieki i jedną bliżej zewnętrznego kącika. Następnie po prostu połącz te kropki krótkimi pociągnięciami. Takie podejście daje większą kontrolę i ułatwia uzyskanie harmonijnego efektu na obu oczach.

Podczas aplikacji należy trzymać oczy otwarte

Odruchowe pociąganie za powiekę w celu wygładzenia skóry jest bardzo powszechny, ale gdy skóra się rozluźni, kreska może wydawać się nierówna. Aby lepiej zwizualizować efekt, trzymaj oczy szeroko otwarte, lekko unieś brodę i spójrz w lustro umieszczone nieco niżej od twarzy. W ten sposób możesz poprawiać kreskę na bieżąco, unikając nieprzyjemnych niespodzianek po skończeniu makijażu.

Dobry punkt podparcia robi całą różnicę

Stabilność jest często niedoceniana podczas nakładania eyelinera . Kilka prostych kroków może pomóc zminimalizować drżenie. Oprzyj łokieć na stabilnej powierzchni i połóż mały palec na policzku. Te punkty podparcia redukują mimowolne ruchy dłoni i sprawiają, że kreska jest znacznie gładsza.

Zbuduj swoją linię krok po kroku

Najlepiej zacząć od bardzo cienkiej kreski, jak najbliżej rzęs, a następnie stopniowo ją pogrubiać, jeśli chcesz uzyskać bardziej spektakularny efekt. Ta metoda pozwala na większą elastyczność w dopasowywaniu kształtu i równoważeniu koloru obojga oczu. Z drugiej strony, kreska zbyt gruba od samego początku jest znacznie trudniejsza do skorygowania.

Poprawianie małego błędu bez usuwania wszystkiego

Lekkie rozmazanie nie oznacza konieczności ponownego wykonania całego makijażu. Lekko wilgotny wacik ułatwi oczyszczenie krawędzi kreski. Aby uzyskać jeszcze czystszy efekt, nałóż odrobinę korektora cienkim pędzelkiem wzdłuż eyelinera. Ta technika optycznie wyszczupla kreskę, jednocześnie subtelnie rozświetlając oczy.

Wybierz teksturę, którą łatwo kontrolować

Jeśli jesteś początkująca, wybierz eyeliner z cienką końcówką lub kredkę żelową. Takie konsystencje zazwyczaj zapewniają większą kontrolę niż płynny eyeliner z miękkim pędzelkiem. Dodatkową zaletą jest to, że kremowe formuły często pozwalają na roztarcie lub poprawienie drobnego błędu w ciągu kilku pierwszych sekund, zanim całkowicie wyschną.

Krótko mówiąc, idealny eyeliner to nie tylko kwestia pewnej ręki. Rozbijając ruch, korzystając z podpórki i postępując stopniowo, łatwiej jest osiągnąć satysfakcjonujący efekt. Z odrobiną praktyki ta technika może przekształcić to, co czasami może wydawać się onieśmielające, w znacznie pewniejszy makijaż.