Ta technika ułatwi wykonanie idealnej kreski eyelinerem.

Porady i wskazówki
Julia Perez
Photo d'illustration : pressfoto / Designed by Magnific

Nakładanie eyelinera często stanowi wyzwanie w makijażu. Drżące dłonie i oczy, które zdają się mieć różne spojrzenie, mogą szybko wystawić na próbę Twoją cierpliwość. Bardzo prosta technika może pomóc Ci osiągnąć większą precyzję, bez konieczności zmiany kosmetyków.

Zapomnij o linii pojedynczego gestu

Jednym z najczęstszych błędów jest próba narysowania eyelinera jednym pociągnięciem. W rzeczywistości ta metoda wymaga dużych umiejętności i może szybko prowadzić do nierówności. Bardziej przystępnym trikiem jest umieszczenie trzech lub czterech małych kropek wzdłuż linii rzęs. Umieść jedną przy wewnętrznym kąciku, jedną na środku powieki i jedną bliżej zewnętrznego kącika. Następnie po prostu połącz te kropki krótkimi pociągnięciami. Takie podejście daje większą kontrolę i ułatwia uzyskanie harmonijnego efektu na obu oczach.

Podczas aplikacji należy trzymać oczy otwarte

Odruchowe pociąganie za powiekę w celu wygładzenia skóry jest bardzo powszechny, ale gdy skóra się rozluźni, kreska może wydawać się nierówna. Aby lepiej zwizualizować efekt, trzymaj oczy szeroko otwarte, lekko unieś brodę i spójrz w lustro umieszczone nieco niżej od twarzy. W ten sposób możesz poprawiać kreskę na bieżąco, unikając nieprzyjemnych niespodzianek po skończeniu makijażu.

Dobry punkt podparcia robi całą różnicę

Stabilność jest często niedoceniana podczas nakładania eyelinera . Kilka prostych kroków może pomóc zminimalizować drżenie. Oprzyj łokieć na stabilnej powierzchni i połóż mały palec na policzku. Te punkty podparcia redukują mimowolne ruchy dłoni i sprawiają, że kreska jest znacznie gładsza.

Zbuduj swoją linię krok po kroku

Najlepiej zacząć od bardzo cienkiej kreski, jak najbliżej rzęs, a następnie stopniowo ją pogrubiać, jeśli chcesz uzyskać bardziej spektakularny efekt. Ta metoda pozwala na większą elastyczność w dopasowywaniu kształtu i równoważeniu koloru obojga oczu. Z drugiej strony, kreska zbyt gruba od samego początku jest znacznie trudniejsza do skorygowania.

Poprawianie małego błędu bez usuwania wszystkiego

Lekkie rozmazanie nie oznacza konieczności ponownego wykonania całego makijażu. Lekko wilgotny wacik ułatwi oczyszczenie krawędzi kreski. Aby uzyskać jeszcze czystszy efekt, nałóż odrobinę korektora cienkim pędzelkiem wzdłuż eyelinera. Ta technika optycznie wyszczupla kreskę, jednocześnie subtelnie rozświetlając oczy.

Wybierz teksturę, którą łatwo kontrolować

Jeśli jesteś początkująca, wybierz eyeliner z cienką końcówką lub kredkę żelową. Takie konsystencje zazwyczaj zapewniają większą kontrolę niż płynny eyeliner z miękkim pędzelkiem. Dodatkową zaletą jest to, że kremowe formuły często pozwalają na roztarcie lub poprawienie drobnego błędu w ciągu kilku pierwszych sekund, zanim całkowicie wyschną.

Krótko mówiąc, idealny eyeliner to nie tylko kwestia pewnej ręki. Rozbijając ruch, korzystając z podpórki i postępując stopniowo, łatwiej jest osiągnąć satysfakcjonujący efekt. Z odrobiną praktyki ta technika może przekształcić to, co czasami może wydawać się onieśmielające, w znacznie pewniejszy makijaż.

Julia Perez
Julia Perez
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Jak narysować sztuczne piegi, żeby uzyskać naturalny efekt?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jak narysować sztuczne piegi, żeby uzyskać naturalny efekt?

Długo ukryte pod makijażem piegi stały się teraz pożądanym elementem urody. Jeśli ten trend Ci odpowiada, kilka prostych...

Ta metoda suszenia pomaga podkreślić falowane włosy.

Być może zauważyłaś już, że Twoje falowane włosy mają piękny kształt zaraz po prysznicu… zanim stopniowo stracą swój...

Jaki krem do twarzy powinnam wybrać w zależności od rodzaju mojej skóry?

W obliczu półek uginających się od kremów z kuszącymi obietnicami, łatwo się pogubić. Skuteczny krem to niekoniecznie ten...

Dostałeś oparzenia słoneczne? Oto pierwsza rzecz, jaką możesz zrobić, aby ukoić swoją skórę.

Spędziłeś/aś trochę za dużo czasu na słońcu i Twoja skóra zaczyna się czerwienić, jest gorąca lub napięta? Nie...

Jak często naprawdę należy myć włosy?

Czy myć włosy codziennie, co trzy dni, czy tylko raz w tygodniu? Choć to pytanie pojawia się często,...

Ten błąd może osłabić paznokcie, a Ty nawet nie będziesz tego wiedzieć.

Czy Twoje paznokcie rozdwajają się, łatwo łamią lub wydają się rosnąć wolniej? Zanim obwinisz niedobór witamin lub „naturalnie...