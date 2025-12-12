Oto trik, który Koreanki stosują każdej nocy, aby uzyskać promienną cerę.

Ulubionym trikiem Koreanek na promienną cerę jest metoda podwójnego oczyszczania, stosowana każdej nocy. Polega ona na dwuetapowym oczyszczaniu twarzy: najpierw olejkiem oczyszczającym, a następnie płynem na bazie wody lub pianką. Ten rytuał, zakorzeniony w koreańskiej tradycji, dogłębnie usuwa makijaż, zanieczyszczenia, sebum i rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, jednocześnie chroniąc barierę ochronną skóry.
Dwa etapy podwójnego czyszczenia
- Pierwszy krok: nałóż olejek oczyszczający na suchą skórę, delikatnie wmasuj, aby rozpuścić makijaż, krem z filtrem przeciwsłonecznym i zanieczyszczenia, a następnie spłucz.
- Krok drugi: użyj środka czyszczącego na bazie wody (żelu, pianki lub kremu), aby usunąć pot, kurz i wszelkie pozostałości, a następnie ponownie spłucz.
Ten etap przygotowuje skórę do lepszego przyjęcia kolejnych zabiegów (serum, kremów nawilżających), jednocześnie podkreślając blask i czystość cery.
Wskazówki dotyczące aplikacji
Zaleca się wykonywanie tego podwójnego oczyszczania każdego wieczoru, a w przypadku cery mieszanej lub tłustej, również rano. Pamiętaj, aby na każdym etapie dobierać produkty odpowiednie do rodzaju skóry, aby zachować jej równowagę i zapobiec przesuszaniu.
Udowodnione korzyści
Podwójne czyszczenie:
- Odblokowuje pory i zapobiega powstawaniu niedoskonałości.
- Przynosi cerze czystość i blask.
- Optymalizuje wnikanie składników aktywnych w następnie stosowanych produktach do pielęgnacji skóry.
Dzięki tej codziennej dyscyplinie wiele Koreanek może pochwalić się czystą, jasną i równomierną cerą.