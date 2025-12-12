Oto trik, który Koreanki stosują każdej nocy, aby uzyskać promienną cerę.

Ulubionym trikiem Koreanek na promienną cerę jest metoda podwójnego oczyszczania, stosowana każdej nocy. Polega ona na dwuetapowym oczyszczaniu twarzy: najpierw olejkiem oczyszczającym, a następnie płynem na bazie wody lub pianką. Ten rytuał, zakorzeniony w koreańskiej tradycji, dogłębnie usuwa makijaż, zanieczyszczenia, sebum i rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, jednocześnie chroniąc barierę ochronną skóry.

Dwa etapy podwójnego czyszczenia

Pierwszy krok: nałóż olejek oczyszczający na suchą skórę, delikatnie wmasuj, aby rozpuścić makijaż, krem ​​z filtrem przeciwsłonecznym i zanieczyszczenia, a następnie spłucz.

Krok drugi: użyj środka czyszczącego na bazie wody (żelu, pianki lub kremu), aby usunąć pot, kurz i wszelkie pozostałości, a następnie ponownie spłucz.

Ten etap przygotowuje skórę do lepszego przyjęcia kolejnych zabiegów (serum, kremów nawilżających), jednocześnie podkreślając blask i czystość cery.

Wskazówki dotyczące aplikacji

Zaleca się wykonywanie tego podwójnego oczyszczania każdego wieczoru, a w przypadku cery mieszanej lub tłustej, również rano. Pamiętaj, aby na każdym etapie dobierać produkty odpowiednie do rodzaju skóry, aby zachować jej równowagę i zapobiec przesuszaniu.

Udowodnione korzyści

Podwójne czyszczenie:

Odblokowuje pory i zapobiega powstawaniu niedoskonałości.

Przynosi cerze czystość i blask.

Optymalizuje wnikanie składników aktywnych w następnie stosowanych produktach do pielęgnacji skóry.

Dzięki tej codziennej dyscyplinie wiele Koreanek może pochwalić się czystą, jasną i równomierną cerą.