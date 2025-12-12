Search here...

Oto trik, który Koreanki stosują każdej nocy, aby uzyskać promienną cerę.

Pielęgnacja
Léa Michel
Ulubionym trikiem Koreanek na promienną cerę jest metoda podwójnego oczyszczania, stosowana każdej nocy. Polega ona na dwuetapowym oczyszczaniu twarzy: najpierw olejkiem oczyszczającym, a następnie płynem na bazie wody lub pianką. Ten rytuał, zakorzeniony w koreańskiej tradycji, dogłębnie usuwa makijaż, zanieczyszczenia, sebum i rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, jednocześnie chroniąc barierę ochronną skóry.

Dwa etapy podwójnego czyszczenia

  • Pierwszy krok: nałóż olejek oczyszczający na suchą skórę, delikatnie wmasuj, aby rozpuścić makijaż, krem ​​z filtrem przeciwsłonecznym i zanieczyszczenia, a następnie spłucz.
  • Krok drugi: użyj środka czyszczącego na bazie wody (żelu, pianki lub kremu), aby usunąć pot, kurz i wszelkie pozostałości, a następnie ponownie spłucz.

Ten etap przygotowuje skórę do lepszego przyjęcia kolejnych zabiegów (serum, kremów nawilżających), jednocześnie podkreślając blask i czystość cery.

Wskazówki dotyczące aplikacji

Zaleca się wykonywanie tego podwójnego oczyszczania każdego wieczoru, a w przypadku cery mieszanej lub tłustej, również rano. Pamiętaj, aby na każdym etapie dobierać produkty odpowiednie do rodzaju skóry, aby zachować jej równowagę i zapobiec przesuszaniu.

Udowodnione korzyści

Podwójne czyszczenie:

  • Odblokowuje pory i zapobiega powstawaniu niedoskonałości.
  • Przynosi cerze czystość i blask.
  • Optymalizuje wnikanie składników aktywnych w następnie stosowanych produktach do pielęgnacji skóry.
Dzięki tej codziennej dyscyplinie wiele Koreanek może pochwalić się czystą, jasną i równomierną cerą.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
