Search here...

Ten japoński rytuał po prysznicu bez wysiłku zwiększa blask skóry

Pielęgnacja
Léa Michel
Freepik

Bardzo precyzyjny japoński rytuał po prysznicu, oparty na badaniach dermatologicznych, pozwala bez wysiłku zwiększyć blask i nawilżenie skóry. Najnowsze japońskie badania pokazują, że stosowanie kremu nawilżającego z poszanowaniem pewnych parametrów wynikających z fizjologii skóry znacząco optymalizuje jego działanie.

Zasada rytuału

Badanie przeprowadzone w Japonii miało na celu określenie optymalnej metody aplikacji kremu nawilżającego, biorąc pod uwagę naturalne funkcje skóry. Naukowcy zmierzyli nawilżenie warstwy rogowej naskórka (SCW) u zdrowych osób w zależności od czasu, ilości i częstotliwości aplikacji. Oto główne wyniki:

  • Zastosowanie preparatu bezpośrednio po prysznicu lub kąpieli (w ciągu 5 minut) pozwala skórze zatrzymać więcej wody niż w przypadku odczekania 90 minut.
  • Zastosowanie odpowiedniej dawki, równej lub większej niż 1 mg/cm², daje lepsze rezultaty niż zastosowanie niższej dawki.
  • Wykonywanie tej czynności dwa razy dziennie (rano i wieczorem) jest skuteczniejsze niż jednokrotne wykonywanie jej.
  • W drugiej części protokół stosowania preparatu dwa razy dziennie zastosowano u pacjentów cierpiących na suchą skórę przez okres 8 tygodni: skóra stała się znacznie bardziej nawilżona, a markery problemów skórnych (trypsyna, desmogleina 1) uległy regulacji.

Optymalne instrukcje obsługi

Aby wykonać ten japoński rytuał, należy:

  • Nałóż zabieg nawilżający w ciągu 5 minut po prysznicu (gdy skóra jest najbardziej przepuszczalna i chłonna).
  • Należy nałożyć odpowiednią ilość kremu nawilżającego (1–2 mg kremu na cm²).
  • Aby uzyskać maksymalny efekt, powtarzaj rano i wieczorem.

Protokół ten, potwierdzony fizjologią skóry, poprawia blask, miękkość i funkcjonowanie bariery skórnej – wszystko w prosty i dostępny sposób dla każdego, niezależnie od rodzaju cery.

Badanie przeprowadzone przez japońskich naukowców podkreśla znaczenie odpowiedniego czasu i regularności w codziennej pielęgnacji, potwierdzając, że dobrze ukierunkowana czynność wykonywana zaraz po prysznicu przynosi znacznie większe korzyści niż klasyczna rutyna.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ten wielokrotnie nagradzany krem z kwasem hialuronowym już stał się hitem.
Article suivant
Collagène marin : l’allié discret pour l’élasticité de la peau et le soutien articulaire

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ten wielokrotnie nagradzany krem z kwasem hialuronowym już stał się hitem.

Francuski krem nawilżający z kwasem hialuronowym staje się jednym z must-have'ów tego sezonu. Nagrodzony w konkursie Victoires de...

Ocenione na 100/100 przez Yuka, te kremy to niespodzianka!

Niektóre produkty przyciągają wzrok, a inne robią furorę na półkach z kosmetykami. Właśnie tak jest z kremem „Firming...

© 2025 The Body Optimist