Masz nietolerancję laktozy? Te przepisy Cię zachwycą.

Nietolerancja laktozy nie oznacza, że musisz rezygnować z kremowych dań, rozpływających się w ustach gratinów czy wykwintnych deserów. Dzięki kilku dobrze dobranym składnikom możesz nadal gotować z przyjemnością i kreatywnością. Te proste, obfite przepisy, pełne świetnych pomysłów, są tego dowodem.

Laktoza bez frustracji

Nietolerancja laktozy jest związana z niedostateczną produkcją laktazy, enzymu trawiącego cukier naturalnie występujący w mleku zwierzęcym. A jeśli nasz stosunek do mleka zasługuje na zakwestionowanie, to również dlatego, że pierwotnie było ono pokarmem przeznaczonym dla nowonarodzonych ssaków.

U ludzi zdolność do dalszego trawienia laktozy po odstawieniu od piersi nie jest uniwersalną normą: wynika ona z ewolucyjnej adaptacji, która pojawiła się w niektórych populacjach na przestrzeni lat. Innymi słowy, nasze ciała nie są naturalnie przystosowane do spożywania mleka zwierzęcego przez całe życie, mimo że część ludzkości stopniowo się do niego przystosowała. Alternatywy roślinne oferują zatem prosty sposób na delektowanie się kremową konsystencją i kojącym smakiem, bez rezygnowania z przyjemności gotowania.

Kremowa zupa dyniowa z mlekiem kokosowym

Miękka, kolorowa i niezwykle pocieszająca, ta aksamitna zupa spełnia wszystkie wymagania, jakie powinna spełniać udana przystawka.

Podsmaż posiekaną cebulę na odrobinie oliwy z oliwek.

Dodaj 800 g pokrojonej w kostkę dyni piżmowej, ząbek czosnku i 600 ml bulionu warzywnego.

Gotuj na wolnym ogniu przez około 20 minut, aż dynia będzie bardzo miękka.

Dokładnie zmiksuj, a następnie dodaj 150 ml mleka kokosowego i zdejmij z ognia.

Szczypta kminu rzymskiego i kilka uprażonych pestek dyni dopełnią potrawę.

Mały sekret tego przepisu? Mleko kokosowe zapewnia aksamitną i gęstą konsystencję, która doskonale zastępuje śmietanę.

Zapiekanka ziemniaczana z kremem owsianym

Myślałeś, że kremowy gratin jest tylko dla fanów mleka krowiego i śmietanki? Pomyśl jeszcze raz. Śmietanka owsiana działa tu cuda.

Rozgrzej piekarnik do 180°C.

Pokrój 1 kg ziemniaków w cienkie plasterki.

Natrzyj naczynie ząbkiem czosnku, a następnie układaj ziemniaki warstwami, doprawiając każdą warstwę.

Wymieszaj 400 ml śmietanki owsianej ze szczyptą gałki muszkatołowej i polej nią ziemniaki.

Piec około godziny.

Śmietanka owsiana ma też swoją zaletę: łatwo się rumieni i ma lekko słodkawą nutę, idealną do oddania ciepłego charakteru tradycyjnej zapiekanki.

Mus czekoladowy z aquafabą

Oto deser, który z pewnością zaskoczy Twoich gości. Jego główny składnik? Aquafaba, czyli płyn z puszki ciecierzycy. Tak, serio.

Weź około 150 ml aquafaby i ubijaj mikserem przez 5–7 minut, aż uzyskasz zwartą i puszystą masę, podobną do ubitych białek jaj.

Rozpuść 200 g gorzkiej czekolady, a następnie odstaw ją do lekkiego ostygnięcia.

Delikatnie wmieszaj aquafabę w trzech etapach za pomocą szpatułki.

Podziel na mniejsze porcje i odstaw do lodówki na co najmniej 3 godziny.

Zanim zaczniesz, sprawdź składniki czekolady: niektóre tabliczki mogą zawierać mleko zwierzęce w proszku.

Curry warzywne z mlekiem kokosowym

Jeśli szukasz przepisu na kolorowe, pełne smaku i naturalnie bezlaktozowe curry, wybierz to wegańskie danie.

Podsmaż cebulę na odrobinie oliwy, następnie dodaj cukinię, marchewkę, paprykę i 200 g ciecierzycy.

Posyp łyżeczką curry i pozwól przyprawom przez chwilę obudzić warzywa.

Wlej 400 ml mleka kokosowego i gotuj na wolnym ogniu przez około dwadzieścia minut, aż warzywa będą miękkie.

Podawać z ryżem basmati i świeżymi ziołami.

Ten przepis jest całkowicie wegański, treściwy i łatwy do modyfikacji w zależności od warzyw dostępnych w Twojej kuchni.

Ostatecznie gotowanie bez laktozy polega przede wszystkim na wyrobieniu dobrych nawyków. Roślinna śmietana tu, mleko kokosowe tam, a nawet aquafaba na puszysty mus: możliwości są o wiele smaczniejsze, niż się wydaje. A jeśli problemy trawienne utrzymują się, najlepiej skonsultować się z lekarzem, ponieważ inne czynniki mogą powodować podobne objawy.