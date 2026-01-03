Search here...

Dzięki tej prostej zasłonie z IKEA możesz sporo zaoszczędzić na rachunku za gaz.

Dekoracja
Émilie Laurent
rideau ikea réduire facture gaz
Diana.grytsku/Freepik

Przy temperaturach ledwo spadających do 0°C, chłód wdziera się do domu, zmuszając do podkręcenia ogrzewania. Jeśli dodatkowo mieszkasz w słabo ocieplonym domu, staje się on prawdziwą studnią bez dna. Ale nie ma mowy o drżeniu z zimna przez całą zimę, robieniu płaszcza z koców ani życiu z termoforami przyklejonymi do ciała. Zasłona z IKEA może wszystko odmienić.

Okna nie zawsze są dobrze izolowane

Od kilku tygodni zima daje o sobie znać. Gęsta mgła wisi na niebie, przesłaniając krajobraz, szron mrozi krajobraz, a temperatury przyprawiają o dreszcze. Ten polarny chłód przenika do domu każdym porem i wkrada się do naszych domów niczym niewidzialny intruz. Starsze domy wpuszczają chłód i są źle przygotowane na zimę. Nierzadko zdarza się, że powietrze przedostaje się przez szparę w oknie lub drzwiach. Kiedy mieszka się w słabo ocieplonym domu, nawet przy pełnym ogrzewaniu, temperatura w pomieszczeniu nie wzrasta, ale rachunek z pewnością tak.

Podłoga jest zimna jak lodowisko, a posiłki spożywa się w swetrze, polarze i miękkim kocu . Aby chodzić po domu, trzeba się ubierać praktycznie tak, jak się wybiera w góry. Wkrótce będzie się zmywać naczynia w butach narciarskich i sprzątać wełnianym szalikiem. Krótko mówiąc, dom przypomina igloo. Okna, mimo że zamknięte, są przyczyną tego problemu termicznego. Według Ademe (Francuskiej Agencji ds. Transformacji Ekologicznej), odpowiadają one za 10–20% utraty ciepła.

I nie musisz wymieniać wszystkich okien w domu ani przeprowadzać gruntownej izolacji, żeby nie trzęsła się z zimna na kanapie. Rozwiązanie znajdziesz w Ikei i kosztuje mniej niż 40 euro. Wystarczy, żeby podnieść temperaturę w domu o kilka stopni i zrzucić kilka warstw ubrań.

Zasłona IKEA ograniczająca przeciągi

Zasłony zazwyczaj służą do wypełnienia pustki w pomieszczeniu lub dodania mu życia tam, gdzie go brakuje. Jednak te zaciemniające zasłony z Ikei o nietypowej nazwie MAJGULL nie tylko ozdabiają okna i uzupełniają wystrój. Po zaciągnięciu działają jak bariera przed zimnem.

MAJGULL wyróżnia się gęstą, grubą tkaniną. Materiał ten stanowi dodatkową barierę między wnętrzem a otoczeniem. Umieszczony przed oknem, ale także przed słabo izolowanymi drzwiami lub oknem wykuszowym, pomaga spowolnić wymianę zimnego powietrza i zatrzymać ciepło wytworzone w domu. Dzięki temu pomieszczenie wychładza się wolniej, a poczucie komfortu utrzymuje się dłużej. Co więcej: ogrzewanie nie pracuje niepotrzebnie na pełnych obrotach.

Lepsza temperatura i estetyka

Oprócz funkcji termicznej, zasłona MAJGULL spełnia jeszcze jeden istotny warunek: estetykę. Dostępna w kilku stonowanych i eleganckich odcieniach, natychmiast wprowadza do pomieszczenia poczucie przytulności i miękkości. Grube tkaniny mają moc wizualnego „ocieplania” wnętrza, jeszcze zanim system ogrzewania zacznie działać.

Ta zasłona idealnie komponuje się z różnymi stylami aranżacji wnętrz, od skandynawskiego minimalizmu po cieplejszą, bardziej przyjazną atmosferę. Łączy praktyczność z estetyką, poprawiając komfort termiczny i jednocześnie upiększając przestrzeń życiową.

W kontekście, w którym dążymy do konsumpcji mniejszej, ale lepszej, MAJGULL wyróżnia się jako inteligentne rozwiązanie: niedrogie, łatwe w montażu i trwałe. To kolejny dowód na to, że czasami najprostsze czynności są również najskuteczniejsze w dbaniu o dom… i budżet.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Le joyau de cuisine qui change tout

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bakterie, pot, roztocza... Jak często należy prać pościel?

Każdej nocy Twoje ciało pracuje. Oddycha, reguluje się, poci się, regeneruje – a wszystkie te niesamowite, naturalne procesy...

Na czym polega metoda „12-12-12” i czy jest ona skuteczna w porządkowaniu domu?

Sprzątanie domu może szybko stać się zniechęcające, gdy myślisz, że musisz zrobić wszystko naraz. Dobra wiadomość jest taka:...

Ta dziwna zasada dekorowania robi ogromną różnicę w pokoju

Często stosowana przez projektantów wnętrz „zasada liczb nieparzystych” to prosty i skuteczny trik, który dodaje uroku i harmonii...

Bezstresowe Święta Bożego Narodzenia: Porada mamy, jak udekorować choinkę w zaledwie 5 minut

Gdy dzieci otwierają pierwsze okienka w swoich kalendarzach adwentowych, rodzice wyciągają ze strychu wszystkie świąteczne pudełka. O ile...

To jest ten rodzaj dekoracji, którego eksperci zawsze unikają w salonie.

Dekorując salon, masz pełną swobodę – i na szczęście, ponieważ Twój dom powinien przede wszystkim odzwierciedlać Twoją osobowość....

Boże Narodzenie 2025: Detale ciepłego wnętrza, które robią całą różnicę

Trendy na Boże Narodzenie 2025 kładą nacisk na stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery, przy jednoczesnym zastosowaniu prostych i...

© 2025 The Body Optimist