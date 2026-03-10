Ta ogromna kula ognia widoczna na europejskim niebie jest równie intrygująca, co imponująca.

Fabienne Ba.
Kilku Europejczyków było ostatnio świadkami spektakularnego zjawiska na nocnym niebie. Intensywna poświata rozchodząca się po atmosferze została zaobserwowana w kilku krajach, co wzbudziło zarówno fascynację, jak i pytania. Szybko udostępnione w mediach społecznościowych, obserwacje te skłoniły wielu świadków do podzielenia się zdjęciami i relacjami z imponującej „kuli ognia” widocznej z odległości setek kilometrów.

Zjawisko obserwowane w kilku krajach europejskich

Zdarzenie miało miejsce wieczorem 8 marca 2026 roku, około godziny 19:00. Liczni świadkowie donieśli o obserwacji bardzo jasnego światła przecinającego niebo na kilka sekund. Obserwacje odnotowano w kilku regionach Europy, w tym we Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii i Niemczech.

Świetlny ślad, widoczny na rozległym obszarze geograficznym, szybko przyciągnął uwagę mieszkańców i obserwatorów nieba. Liczne filmy w mediach społecznościowych pokazują jasny obiekt szybko przemieszczający się przez atmosferę, zanim zniknie, pozostawiając po sobie świetlisty ślad. W Niemczech służby ratunkowe również zgłosiły kilka telefonów od osób, które były zaskoczone lub zaniepokojone po zauważeniu tego niezwykłego zjawiska.

Możliwy bardzo jasny meteor

Dla astronomów najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest bolid, szczególny rodzaj meteoru, który jest wyjątkowo jasny. Meteor powstaje, gdy fragment skały z kosmosu – zwany meteoroidem – wpada w atmosferę ziemską z bardzo dużą prędkością. Tarcie z powietrzem powoduje wówczas intensywne nagrzewanie, które tworzy jasny ślad widoczny z Ziemi.

Kiedy zjawisko jest szczególnie jasne, nazywa się je bolidem. W niektórych przypadkach obiekty te można zobaczyć nawet w biały dzień. Według ekspertów, zjawiska te są stosunkowo rzadkie, ale nie wyjątkowe i można je obserwować jednocześnie w kilku krajach ze względu na ich bardzo dużą wysokość.

Zgłoszono szkody w Niemczech

W niektórych przypadkach fragmenty meteorytu mogą przetrwać przejście przez atmosferę i dotrzeć do Ziemi. Te fragmenty nazywane są meteorytami. W Niemczech, według kilku relacji przekazanych przez lokalne media, prawdopodobny fragment meteorytu uszkodził dom w Koblencji. Władze poinformowały o trwającym dochodzeniu w celu ustalenia dokładnego pochodzenia obiektu. Naukowcy zachowują jednak ostrożność, ponieważ czasami trudno jest potwierdzić, że obiekt znaleziony na Ziemi to rzeczywiście meteoryt.

Spektakularne, ale naturalne zjawisko

Kule ognia często fascynują opinię publiczną ze względu na swoją jasność i nagłe pojawienie się. Należą jednak do zjawisk naturalnych związanych z aktywnością kosmiczną wokół Ziemi. Każdego dnia drobne cząsteczki z asteroid lub komet wnikają w atmosferę Ziemi. Większość z nich jest tak mała, że rozpada się całkowicie przed dotarciem do Ziemi. Wyraźnie widoczne zjawiska, takie jak to ostatnio zaobserwowane w Europie, pozostają rzadsze, ale pozwalają astronomom lepiej badać skład tych obiektów z kosmosu.

Podsumowując, pojawienie się tej spektakularnej kuli ognia na europejskim niebie wzbudziło ciekawość i zdumienie wśród świadków. Choć w sieci krążyło kilka hipotez, specjaliści opowiadają się za wyjaśnieniem tego zjawiska przez bolid, czyli wyjątkowo jasny meteor przemierzający atmosferę. Tego typu zjawisko przypomina, że naszą planetę regularnie przemierzają fragmenty z kosmosu, oferując niekiedy imponujące widowisko dla obserwatorów nieba.

