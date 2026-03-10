Ta ogromna kula ognia widoczna na europejskim niebie jest równie intrygująca, co imponująca.

Kilku Europejczyków było ostatnio świadkami spektakularnego zjawiska na nocnym niebie. Intensywna poświata rozchodząca się po atmosferze została zaobserwowana w kilku krajach, co wzbudziło zarówno fascynację, jak i pytania. Szybko udostępnione w mediach społecznościowych, obserwacje te skłoniły wielu świadków do podzielenia się zdjęciami i relacjami z imponującej „kuli ognia” widocznej z odległości setek kilometrów.

Zjawisko obserwowane w kilku krajach europejskich

Zdarzenie miało miejsce wieczorem 8 marca 2026 roku, około godziny 19:00. Liczni świadkowie donieśli o obserwacji bardzo jasnego światła przecinającego niebo na kilka sekund. Obserwacje odnotowano w kilku regionach Europy, w tym we Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii i Niemczech.

Świetlny ślad, widoczny na rozległym obszarze geograficznym, szybko przyciągnął uwagę mieszkańców i obserwatorów nieba. Liczne filmy w mediach społecznościowych pokazują jasny obiekt szybko przemieszczający się przez atmosferę, zanim zniknie, pozostawiając po sobie świetlisty ślad. W Niemczech służby ratunkowe również zgłosiły kilka telefonów od osób, które były zaskoczone lub zaniepokojone po zauważeniu tego niezwykłego zjawiska.

☄️🇫🇷 Spektakularna kula ognia rozświetla niebo nad Francją i częścią Europy Zachodniej! Wieczorem 8 marca 2026 roku nad francuskim niebem przeleciała wyjątkowo jasna kula ognia, tworząc krótkotrwałe, ale imponujące zjawisko widoczne z wielu regionów Francji… pic.twitter.com/wgsrjuU01m — Xplora (@XploraSpace) 8 marca 2026

Możliwy bardzo jasny meteor

Dla astronomów najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest bolid, szczególny rodzaj meteoru, który jest wyjątkowo jasny. Meteor powstaje, gdy fragment skały z kosmosu – zwany meteoroidem – wpada w atmosferę ziemską z bardzo dużą prędkością. Tarcie z powietrzem powoduje wówczas intensywne nagrzewanie, które tworzy jasny ślad widoczny z Ziemi.

Kiedy zjawisko jest szczególnie jasne, nazywa się je bolidem. W niektórych przypadkach obiekty te można zobaczyć nawet w biały dzień. Według ekspertów, zjawiska te są stosunkowo rzadkie, ale nie wyjątkowe i można je obserwować jednocześnie w kilku krajach ze względu na ich bardzo dużą wysokość.

Zgłoszono szkody w Niemczech

W niektórych przypadkach fragmenty meteorytu mogą przetrwać przejście przez atmosferę i dotrzeć do Ziemi. Te fragmenty nazywane są meteorytami. W Niemczech, według kilku relacji przekazanych przez lokalne media, prawdopodobny fragment meteorytu uszkodził dom w Koblencji. Władze poinformowały o trwającym dochodzeniu w celu ustalenia dokładnego pochodzenia obiektu. Naukowcy zachowują jednak ostrożność, ponieważ czasami trudno jest potwierdzić, że obiekt znaleziony na Ziemi to rzeczywiście meteoryt.

[INFO POZA SEINE-MARITIME] ☄ W niedzielny wieczór w północno-wschodniej Francji, Belgii i Luksemburgu zauważono #speedstera . Świecący obiekt, coś w rodzaju „bardzo jasnej spadającej gwiazdy” Rodzaj obiektu zostanie określony w nadchodzących dniach.… pic.twitter.com/ppgPjfVUq4 — Météo76 (@meteo_76) 8 marca 2026 r

Spektakularne, ale naturalne zjawisko

Kule ognia często fascynują opinię publiczną ze względu na swoją jasność i nagłe pojawienie się. Należą jednak do zjawisk naturalnych związanych z aktywnością kosmiczną wokół Ziemi. Każdego dnia drobne cząsteczki z asteroid lub komet wnikają w atmosferę Ziemi. Większość z nich jest tak mała, że rozpada się całkowicie przed dotarciem do Ziemi. Wyraźnie widoczne zjawiska, takie jak to ostatnio zaobserwowane w Europie, pozostają rzadsze, ale pozwalają astronomom lepiej badać skład tych obiektów z kosmosu.

Podsumowując, pojawienie się tej spektakularnej kuli ognia na europejskim niebie wzbudziło ciekawość i zdumienie wśród świadków. Choć w sieci krążyło kilka hipotez, specjaliści opowiadają się za wyjaśnieniem tego zjawiska przez bolid, czyli wyjątkowo jasny meteor przemierzający atmosferę. Tego typu zjawisko przypomina, że naszą planetę regularnie przemierzają fragmenty z kosmosu, oferując niekiedy imponujące widowisko dla obserwatorów nieba.