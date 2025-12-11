Search here...

Emocje indyjskich rodziców, gdy ich córka otwiera pokaz Chanel

Modele
Tatiana Richard
@bhavithamandava/Instagram

Dla rodziców Bhavithy Mandavy, widok córki otwierającej pokaz Chanel w Nowym Jorku był spełnieniem marzeń. Za tym przepychem i splendorem kryje się historia skromnej indyjskiej rodziny, która ze wzruszeniem do łez obserwowała błyskawiczny awans córki na szczyty mody.

Scena wirusowa pełna emocji

Na filmie, który stał się viralem, rodzice Bhavithy z Indii oglądają na ekranie otwarcie pokazu Chanel Métiers d'Art, nagrane na stacji metra Bowery w Nowym Jorku. Jej matka, ze łzami w oczach, powtarza imię córki, klaszcząc, a ojciec patrzy, wyraźnie przepełniony dumą. Film udostępniony na Instagramie z podpisem „Moi brązowoskórzy rodzice patrzą, jak otwieram pokaz Chanel”, zgromadził miliony wyświetleń i mnóstwo wzruszających komentarzy zarówno od celebrytów, jak i zwykłych ludzi.

Z Hajdarabadu do nowojorskiego metra

Urodzona w Hajdarabadzie w rodzinie klasy średniej, Bhavitha początkowo studiowała architekturę i technologie wspomagające na Uniwersytecie Nowojorskim, z dala od świata wybiegów. Została odkryta niemal przypadkiem w nowojorskim metrze, w czasie, gdy nie zdawała sobie sprawy z wagi tego spotkania. Jej pierwszy poważny występ miał miejsce wyłącznie dla Bottega Veneta, pod kierownictwem Matthieu Blazy'ego, który stał się jedną z kluczowych postaci w jej drodze do sławy.

Otwarcie Chanel: historyczny moment

Kilka sezonów później Bhavitha została pierwszą indyjską modelką, która otworzyła pokaz Chanel Métiers d'Art. Moment ten okrzyknięto „historycznym” dla południowoazjatyckiej reprezentacji w sektorze dóbr luksusowych. Pokaz, zorganizowany w nieczynnej stacji nowojorskiego metra, nawiązywał do miejsca, w którym została odkryta, zamykając symboliczne koło. W swojej relacji na Instagramie i podpisie młoda kobieta wyznała, że „nie potrafi znaleźć słów”, by opisać, co to wydarzenie znaczy dla niej i jej bliskich.

Duma, która wykracza poza rodzinę

Poza rodzicami, wielu Hindusów i członków diaspory postrzega jej podróż jako dowód globalnego uznania dla ich kultury i talentów. Komentarze wywołują „zastępczą dumę” i „radość z widoku kolorowych rodziców wzruszonych międzynarodowym sukcesem swojej córki”. Nagranie z tej intymnej reakcji, które stało się viralem, przekształca modowy moment w symbol mobilności społecznej, nadziei i reprezentacji całego pokolenia.

Emocjonalna reakcja rodziców Bhavithy Mandavy doskonale ilustruje, że za każdym pokazem mody i prestiżowym tytułem kryje się głęboka, ludzka historia. Ich duma, dzielona przez ekran, przekracza granice i przypomina nam, że sukces jednej osoby może stać się sukcesem całej społeczności.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
Article précédent
Hayley Hasselhoff, modelka „plus size”, która łamie standardy piękna

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hayley Hasselhoff, modelka „plus size”, która łamie standardy piękna

W świecie mody, często opętanym obsesją nieosiągalnych standardów, Hayley Hasselhoff wyróżnia się niczym powiew świeżości. Ta amerykańska modelka...

„Absolutnie przepiękna”: ta krągła modelka wywołuje pozytywne reakcje

La'Tecia Thomas, krągła australijska twórczyni treści i modelka, stała się gwiazdą mediów społecznościowych dzięki zdjęciom, na których dumnie...

Zdjęcia tej brytyjskiej modelki pokazują, że jest ona absolutną ikoną mody.

Rosie Huntington-Whiteley umacnia swoją pozycję ikony mody dzięki serii zdjęć, które urzekają zarówno elegancją, jak i stylistyczną śmiałością....

Nicole Fujita, japońska modelka, która z uśmiechem na twarzy wprowadza zamieszanie

Nicole Fujita, urodzona w Nowej Zelandii z polsko-rosyjskiego ojca i japońskiej matki, szybko podbiła Japonię swoją charyzmą. Swoją...

© 2025 The Body Optimist