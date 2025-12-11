Emocje indyjskich rodziców, gdy ich córka otwiera pokaz Chanel

Dla rodziców Bhavithy Mandavy, widok córki otwierającej pokaz Chanel w Nowym Jorku był spełnieniem marzeń. Za tym przepychem i splendorem kryje się historia skromnej indyjskiej rodziny, która ze wzruszeniem do łez obserwowała błyskawiczny awans córki na szczyty mody.

Scena wirusowa pełna emocji

Na filmie, który stał się viralem, rodzice Bhavithy z Indii oglądają na ekranie otwarcie pokazu Chanel Métiers d'Art, nagrane na stacji metra Bowery w Nowym Jorku. Jej matka, ze łzami w oczach, powtarza imię córki, klaszcząc, a ojciec patrzy, wyraźnie przepełniony dumą. Film udostępniony na Instagramie z podpisem „Moi brązowoskórzy rodzice patrzą, jak otwieram pokaz Chanel”, zgromadził miliony wyświetleń i mnóstwo wzruszających komentarzy zarówno od celebrytów, jak i zwykłych ludzi.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Bhavitha Mandava (@bhavithamandava)

Z Hajdarabadu do nowojorskiego metra

Urodzona w Hajdarabadzie w rodzinie klasy średniej, Bhavitha początkowo studiowała architekturę i technologie wspomagające na Uniwersytecie Nowojorskim, z dala od świata wybiegów. Została odkryta niemal przypadkiem w nowojorskim metrze, w czasie, gdy nie zdawała sobie sprawy z wagi tego spotkania. Jej pierwszy poważny występ miał miejsce wyłącznie dla Bottega Veneta, pod kierownictwem Matthieu Blazy'ego, który stał się jedną z kluczowych postaci w jej drodze do sławy.

Otwarcie Chanel: historyczny moment

Kilka sezonów później Bhavitha została pierwszą indyjską modelką, która otworzyła pokaz Chanel Métiers d'Art. Moment ten okrzyknięto „historycznym” dla południowoazjatyckiej reprezentacji w sektorze dóbr luksusowych. Pokaz, zorganizowany w nieczynnej stacji nowojorskiego metra, nawiązywał do miejsca, w którym została odkryta, zamykając symboliczne koło. W swojej relacji na Instagramie i podpisie młoda kobieta wyznała, że „nie potrafi znaleźć słów”, by opisać, co to wydarzenie znaczy dla niej i jej bliskich.

Duma, która wykracza poza rodzinę

Poza rodzicami, wielu Hindusów i członków diaspory postrzega jej podróż jako dowód globalnego uznania dla ich kultury i talentów. Komentarze wywołują „zastępczą dumę” i „radość z widoku kolorowych rodziców wzruszonych międzynarodowym sukcesem swojej córki”. Nagranie z tej intymnej reakcji, które stało się viralem, przekształca modowy moment w symbol mobilności społecznej, nadziei i reprezentacji całego pokolenia.

Emocjonalna reakcja rodziców Bhavithy Mandavy doskonale ilustruje, że za każdym pokazem mody i prestiżowym tytułem kryje się głęboka, ludzka historia. Ich duma, dzielona przez ekran, przekracza granice i przypomina nam, że sukces jednej osoby może stać się sukcesem całej społeczności.