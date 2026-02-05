Ta krągła modelka emanuje pewnością siebie, prezentując swoją figurę na plaży.

Search here...

Léa Michel
Krągła modelka Jocelyn Corona rozświetla media społecznościowe swoimi zdjęciami ze słonecznej portorykańskiej plaży, oddając istotę akceptacji ciała. Ta Meksykanka z Guadalajary emanuje pewnością siebie, o czym świadczą entuzjastyczne reakcje jej obserwatorów, którzy uważają ją za „zbyt piękną”.

Wirusowy post na Instagramie

Na swoim koncie @jocelyncorona_ Jocelyn publikuje zdjęcia w granatowym kolorze, trzymając kolorowy koktajl, z flagą Portoryko w tle i podpisem „📍🇵🇷🫡✨” . Zdjęcia, zrobione na tętniącej życiem plaży, podkreślają jej sylwetkę na tle lazurowego nieba i turkusowego morza. Zdjęcia przedstawiają zrelaksowaną pozę: dłoń osłaniającą oczy przed słońcem, siedzącą na pasiastym leżaku itd. Efekt jest radosny i autentyczny, co wzmacnia jej przesłanie o sile i niezależności.

Jocelyn Corona, ikona mody o krągłych kształtach

Urodzona 22 grudnia 1997 roku, Jocelyn rozpoczęła karierę modelki w 2016 roku i szybko pojawiła się na wybiegu dla Chromat, Rebecci Minkoff i The Blonds. Reprezentowana przez Muse Management (Nowy Jork), Women 360 (Paryż) i Mad Models (Barcelona), pozowała dla Sports Illustrated Swimsuit, współpracowała z Fenty Beauty, Levi's i Savage X Fenty, a także pojawiła się na okładce ELLE Mexico. Jocelyn Corona celebruje różnorodność ciała, inspirując się swoją matką.

Podziwianie reakcji fanów

Komentarze spływają jak z cebra: „Przepiękna!” , „Królowa plaży!” , „Czysta inspiracja!”. Jej posty zdobywają tysiące polubień, chwaląc jej pewność siebie i naturalne piękno. Jocelyn promuje samoakceptację, zamieniając każdy jej występ w apel o inkluzywność w modzie. Te zdjęcia w granatowym stroju idealnie oddają jej letni klimat w Puerto Rico, na tle tętniącej życiem plaży.

Krótko mówiąc, Jocelyn Corona znakomicie uosabia krągłości: w Portoryko emanuje pewnością siebie, w pełni akceptując swoją figurę, co spotyka się z jednogłośnym uznaniem. Jej podróż, z Guadalajary na światowe wybiegi, dowodzi, że autentyczne piękno zdobywa serca i na nowo definiuje standardy.

„Nie poznałbyś jej”: kontrast między naturalnością i elegancją tej modelki jest uderzający.

