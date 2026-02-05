Ta krągła modelka emanuje pewnością siebie, prezentując swoją figurę na plaży.

Krągła modelka Jocelyn Corona rozświetla media społecznościowe swoimi zdjęciami ze słonecznej portorykańskiej plaży, oddając istotę akceptacji ciała. Ta Meksykanka z Guadalajary emanuje pewnością siebie, o czym świadczą entuzjastyczne reakcje jej obserwatorów, którzy uważają ją za „zbyt piękną”.

Wirusowy post na Instagramie

Na swoim koncie @jocelyncorona_ Jocelyn publikuje zdjęcia w granatowym kolorze, trzymając kolorowy koktajl, z flagą Portoryko w tle i podpisem „📍🇵🇷🫡✨” . Zdjęcia, zrobione na tętniącej życiem plaży, podkreślają jej sylwetkę na tle lazurowego nieba i turkusowego morza. Zdjęcia przedstawiają zrelaksowaną pozę: dłoń osłaniającą oczy przed słońcem, siedzącą na pasiastym leżaku itd. Efekt jest radosny i autentyczny, co wzmacnia jej przesłanie o sile i niezależności.

Jocelyn Corona, ikona mody o krągłych kształtach

Urodzona 22 grudnia 1997 roku, Jocelyn rozpoczęła karierę modelki w 2016 roku i szybko pojawiła się na wybiegu dla Chromat, Rebecci Minkoff i The Blonds. Reprezentowana przez Muse Management (Nowy Jork), Women 360 (Paryż) i Mad Models (Barcelona), pozowała dla Sports Illustrated Swimsuit, współpracowała z Fenty Beauty, Levi's i Savage X Fenty, a także pojawiła się na okładce ELLE Mexico. Jocelyn Corona celebruje różnorodność ciała, inspirując się swoją matką.

Podziwianie reakcji fanów

Komentarze spływają jak z cebra: „Przepiękna!” , „Królowa plaży!” , „Czysta inspiracja!”. Jej posty zdobywają tysiące polubień, chwaląc jej pewność siebie i naturalne piękno. Jocelyn promuje samoakceptację, zamieniając każdy jej występ w apel o inkluzywność w modzie. Te zdjęcia w granatowym stroju idealnie oddają jej letni klimat w Puerto Rico, na tle tętniącej życiem plaży.

Krótko mówiąc, Jocelyn Corona znakomicie uosabia krągłości: w Portoryko emanuje pewnością siebie, w pełni akceptując swoją figurę, co spotyka się z jednogłośnym uznaniem. Jej podróż, z Guadalajary na światowe wybiegi, dowodzi, że autentyczne piękno zdobywa serca i na nowo definiuje standardy.