Search here...

Ta krągła modelka robi furorę sukienką z nieoczekiwanym detalem

Modele
Fabienne Ba.
@alvaclaire/Instagram

Brytyjska modelka Alva Claire, znana z zaangażowania w promowanie różnorodności w modzie, trafiła w tym tygodniu na pierwsze strony gazet. Zauważona na londyńskim wydarzeniu, miała na sobie czarną sukienkę, której kluczowy detal – zintegrowany kaptur – szczególnie zachwycił internautów. Minimalistyczna, a zarazem nieoczekiwana sylwetka, która redefiniuje tradycyjne kanony szyku.

Czarna sukienka… z kapturem

Sukienka, o której mowa, krótka i o dopasowanym kroju, gra czystymi liniami. Czarna satyna opina sylwetkę, ale to kaptur, delikatnie opadający na ramiona Alvy Claire, przykuł uwagę wszystkich. Ten detal, częściej kojarzony z odzieżą uliczną lub użytkową, dodaje odrobinę nowoczesności do klasycznego stroju. W połączeniu z czarnymi szpilkami i subtelnym makijażem, strój podkreśla pewność siebie modelki Alvy Claire, która z łatwością emanuje stylem, który jest jednocześnie elegancki i wyrazisty.

Sylwetka, która podważa status quo

Alva Claire zyskała rozgłos w 2020 roku, prezentując się w pokazie luksusowej marki Versace, stając się jedną z pierwszych modelek plus-size, które pojawiły się na kultowym wybiegu. Od tego czasu uosabia nowe pokolenie modelek, które na nowo definiują standardy piękna w branży modowej. Pochodząca z Londynu, często deklarowała chęć reprezentowania „czegoś, czego nigdy nie widziała w magazynach, gdy była młodsza”.

Występując w sukience z kapturem, nadal zaciera granice między stylami – łącząc klasyczną elegancję małej czarnej z bardziej miejskim dodatkiem. To sposób na przypomnienie nam, że moda nie ogranicza się do jednego fasonu ani sztywnego dress code’u.

Bardzo godne uwagi przyjęcie

W mediach społecznościowych reakcje były liczne. Niektórzy internauci chwalili strój jako „odważny i szykowny”, podczas gdy inni podkreślali „wizualny komfort i symboliczną moc kaptura”: sposób, w jaki niektórzy „odzyskali swoje ciało i przestrzeń”.

Styliści również skomentowali stylizację: „Detal z kapturem przełamuje klasyczny wizerunek małej czarnej, nadając jej niemal kinowy wymiar” – zauważył jeden z autorów brytyjskiego magazynu Grazia. Wybór luźnego kroju i nietypowego detalu odzwierciedla trend widoczny na wielu wybiegach: swobodny szyk, łączący elementy mody ulicznej z wyrafinowaniem.

Obecność zgodna z zobowiązaniami

Choć strój wywołał sensację, ostatecznie wpisuje się w stylistykę Alvy Claire, znanej z odważnych i inkluzywnych wyborów modowych. Zarówno na czerwonym dywanie, jak i na wsi, modelka często wybiera ubrania, które podkreślają jej figurę, ale nigdy jej nie ukrywają.

Podsumowując, Alva Claire regularnie uczestniczy w dyskusjach na temat miejsca marginalizowanych ciał w branży modowej i zabiera głos w sprawie reprezentacji kobiet czarnoskórych, otyłych i queer. Jej styl ubierania się, daleki od neutralności, staje się narzędziem ekspresji osobistej i politycznej.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Wygląda jak łania”: spojrzenie hiszpańskiej modelki fascynuje internautów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Wygląda jak łania”: spojrzenie hiszpańskiej modelki fascynuje internautów

Cindy Kimberly, hiszpańska modelka holenderskiego pochodzenia, niedawno udostępniła na Instagramie selfie, na którym prezentuje bardzo wyrazisty wygląd, podkreślony...

„Ona jest niesamowita”: ta modelka pewnie eksponuje swoje krągłości

Być może widzieliście ją już na Instagramie: promienny uśmiech i niezaprzeczalną pewność siebie. Modelka La'Tecia Thomas nie próbuje...

Okrzyknięta modelką roku, dzieli się szokującą prawdą.

Zaledwie kilka dni po zdobyciu tytułu „Modelki Roku 2025”, supermodelka Anok Yai poruszyła swoich fanów wzruszającym przesłaniem o...

Ta hiszpańska modelka wywołuje sensację swoimi zdjęciami inspirowanymi latami 2000.

Cindy Kimberly, hiszpańska modelka holenderskiego pochodzenia, po raz kolejny zrobiła duże wrażenie. W swojej najnowszej serii zdjęć udostępnionych...

Ta modelka plus size przebiera się za kowboja i wzbudza sensację

Tabria Majors, amerykańska modelka plus-size z ponad 2 milionami obserwujących na Instagramie, stała się wpływową postacią ruchu body...

Dzięki swoim obfitym kształtom ta australijska modelka promienieje

Mieszkanka Nowej Południowej Walii (NSW), Kate Wasley, stała się jedną z najbardziej ikonicznych twarzy modelingu inkluzywnego. Z dumą...

© 2025 The Body Optimist