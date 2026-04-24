Kompletny przewodnik po rozmiarach amerykańskich, francuskich i brytyjskich: jak łatwo przeliczać rozmiary ubrań i butów według kraju?

Aby przeliczyć rozmiary między krajami, pamiętaj o następujących podstawowych zasadach: rozmiar FR 40 odpowiada rozmiarowi UK 12 i rozmiarowi US 8 w przypadku odzieży damskiej.

W przypadku butów rozmiar 38 EU odpowiada rozmiarom UK 5 i US 7. Przed zakupem należy zawsze wykonać własne pomiary (obwód klatki piersiowej, talii i bioder).

W Ma Grande Taille pomożemy Ci znaleźć idealny rozmiar, bez względu na Twoją sylwetkę.

Zrozumienie międzynarodowych systemów rozmiarów

Rozmiary odzieży damskiej często podawane są w formacie FR, IT, UK, US, DE lub JP. Ta różnorodność powoduje spore zamieszanie podczas zakupów międzynarodowych.

Dlaczego rozmiary różnią się w zależności od kraju?

Każdy kraj z czasem wypracował własny system pomiarów.

Normy branżowe różnią się od siebie, podobnie jak przeciętne kształty ciała służące za punkt odniesienia.

Marki dodają kolejny poziom złożoności. Często dostępne są tabele rozmiarów dla poszczególnych marek, ponieważ ten sam rozmiar może się różnić w zależności od producenta.

Trzy główne systemy, które warto znać

System francuski (FR) – oparty na obwodzie biustu podzielonym przez dwa, rozmiary wahają się zazwyczaj od 34 do 56, a w przypadku rozmiarów plus size – więcej

System brytyjski (UK) – używa liczb parzystych zaczynających się od 4, z 28-punktową różnicą w stosunku do systemu francuskiego

System amerykański (US) – zaczyna się od 0 lub 2, z 32-punktowym przesunięciem w stosunku do systemu francuskiego (FR)

Przewodnik po rozmiarach plus size: Zrozum i łatwo konwertuj

Body Optimist oferuje kompleksowy poradnik dotyczący rozmiarów, przeznaczony dla wszystkich typów sylwetki. Bo tak, znalezienie swojego rozmiaru nigdy nie powinno być źródłem stresu.

Tabela przeliczeniowa odzieży damskiej (rozmiary standardowe na rozmiary plus)

Rozmiar francuski Rozmiar brytyjski Rozmiar amerykański Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) 40 12 8 92-96 74-78 100-104 42 14 10 96-100 78-82 104-108 44 16 12 100-104 82-86 108-112 46 18 14 104-110 86-92 112-118 48 20 16 110-116 92-98 118-124 50 22 18 116-122 98-104 124-130 52 24 20 122-128 104-110 130-136 54 26 22 128-134 110-116 136-142

Jak prawidłowo wykonywać pomiary

Zaleca się dokonanie pomiarów (biust, talia, biodra), aby dobrać odpowiedni rozmiar odzieży. Oto jak to zrobić:

Obwód klatki piersiowej – mierz w najszerszym miejscu, przechodząc pod pachami i nad sutkami

Pomiar talii – Umieść miarkę krawiecką w najwęższym miejscu, zwykle nad pępkiem.

Obwód bioder – mierz w najszerszym miejscu, wliczając pośladki

Długość nogawki – od górnej części wewnętrznej strony uda do kostki w przypadku spodni

Praktyczna wskazówka: zmierz się w bieliźnie, na stojąco, bez wstrzymywania oddechu. Elastyczna miarka krawiecka jest niezbędna.

Specyfika marek międzynarodowych

Niektórzy sprzedawcy detaliczni, np. Urban Outfitters czy SizeOfficial, stosują własne tabele rozmiarów.

Ma Grande Taille zawsze zaleca zapoznanie się z przewodnikiem konkretnej marki przed złożeniem zamówienia.

Marki takie jak Mytheresa, Timberland i New Balance również oferują tabele przeliczeniowe na swoich stronach internetowych. Poświęć chwilę na porównanie ich z rzeczywistymi wymiarami.

Przeliczanie rozmiarów butów: praktyczny przewodnik

Rozmiary butów różnią się również w zależności od kraju (UE, Wielka Brytania, USA). Ta sekcja pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar.

Tabela przeliczeniowa butów damskich

Rozmiar UE Rozmiar brytyjski Rozmiar amerykański Długość stopy (cm) 36 3 5.5 22,5 37 4 6,5 23,5 38 5 7 24 39 6 8 24,5 40 6,5 8,5 25,5 41 7,5 9,5 26 42 8 10 27 43 9 11 27,5 44 10 12 28,5

Zmierz prawidłowo swoją stopę

Długość – Połóż stopę na kartce papieru, obrysuj ją i zmierz odległość od pięty do dużego palca.

Szerokość – zmierz najszerszą część stopy, co jest istotne w przypadku szerokich stóp

Idealny czas – dokonaj pomiarów pod koniec dnia, gdy Twoje stopy są lekko spuchnięte.

Niektóre przewodniki oferują szczegółowe tabele rozmiarów dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Nigdy nie używaj tabeli rozmiarów męskich do przeliczania rozmiarów damskich.

Poza liczbami: pozytywne podejście do ciała i wybór rozmiaru

W Ma Grande Taille głęboko wierzymy, że rozmiar to tylko liczba. Liczy się to, jak się czujesz w swoich ubraniach.

Nowe zdefiniowanie relacji z rozmiarami

Pozytywne nastawienie do ciała zaczyna się od zaakceptowania, że systemy rozmiarów są niedoskonałe. Powstały w czasach, gdy nie brano pod uwagę różnorodności ciał.

Twoje ciało nie musi pasować do żadnego schematu. Ubrania powinny się do Ciebie dostosowywać, a nie odwrotnie. Ta filozofia przyświeca całej treści książki „The Body Optimist”.

Moda jako narzędzie wyrażania siebie

Zapomnij o metkach – skup się na komforcie i stylu, a nie na liczbie sztuk na wyświetlaczu

Przymierz kilka rozmiarów – ta sama osoba może nosić rozmiar 44 w jednej marce i 48 w innej

Ustal priorytety dotyczące swoich wymiarów – kompletny przewodnik po rozmiarach zawsze opiera się na centymetrach, a nie na dowolnych liczbach.

Zaufaj sobie – wiesz lepiej niż ktokolwiek inny, co sprawia, że błyszczysz

Inkluzywność w modzie w 2026 roku

Marki w końcu dążą do większej inkluzywności rozmiarów. Ma Grande Taille wyróżnia się specjalistycznym podejściem do rozmiarów plus size, promując akceptację wszystkich sylwetek.

W odróżnieniu od zwykłych sprzedawców detalicznych, nasza misja skupia się na pozytywnym podejściu do ciała, poczuciu własnej wartości i dobrym samopoczuciu psychicznym.

Każda kobieta zasługuje na to, aby znaleźć ubrania, które do niej pasują.

Wskazówki, jak nigdy nie wybierać złego rozmiaru

Przed zakupem online

Sprawdź opinie klientów – często wspominają o tym, czy dany przedmiot jest duży czy mały

Sprawdź zasady zwrotów – są one niezbędne, aby w razie potrzeby móc wymienić towar.

Porównuj wykresy – zawsze porównuj swoje pomiary z wytycznymi marki

Zapisuj rozmiary według marki – Prowadź notes ze swoimi rozmiarami z ulubionych sklepów

Pułapki, których należy unikać

Rozmiarówka to praktyka polegająca na sztucznym zaniżaniu rozmiarów przez marki. Rozmiar 40 obecnie często odpowiada dawnemu rozmiarowi 42.

Nigdy nie polegaj wyłącznie na swoim zwykłym rozmiarze. Przewodniki po rozmiarach zazwyczaj zawierają tabele przeliczeniowe dla ubrań i butów; zawsze z nich korzystaj.

Wniosek

Przeliczanie rozmiarów między systemami francuskim, brytyjskim i amerykańskim staje się proste, gdy zrozumiesz podstawy: FR = UK + 28 = US + 32 dla odzieży. W przypadku butów pamiętaj, że EU = UK + 33 = US + 31 w przybliżeniu.

Najważniejsze to zawsze mierzyć swoje ciało i porównywać te wymiary z wytycznymi konkretnej marki. Liczby na metkach nie definiują tego, kim jesteś.

Więcej porad modowych dostosowanych do każdego typu sylwetki i wspierające podejście do akceptacji ciała znajdziesz w naszych poradnikach na stronie Ma-grande-taille.com.

Często zadawane pytania

Jak mogę dowiedzieć się, czy powinienem zamówić rozmiar większy czy mniejszy?

Jeśli Twoje wymiary mieszczą się między dwoma rozmiarami, wybierz większy rozmiar, jeśli cenisz wygodę, lub mniejszy, jeśli wolisz dopasowany krój.

Czy rozmiary włoskie są takie same jak rozmiary francuskie?

Tak, rozmiary IT i FR są generalnie równoważne. Włoski rozmiar 44 odpowiada francuskiemu rozmiarowi 44.

Dlaczego mój rozmiar tak bardzo różni się w zależności od marki?

Każda marka stosuje własne wzory i kieruje je do różnych typów sylwetki. To normalne i nie świadczy o twojej sylwetce.

Czy Ma Grande Taille oferuje poradniki dla wszystkich typów sylwetki?

Zdecydowanie. Body Optimist tworzy treści specjalnie zaprojektowane dla kobiet w każdym rozmiarze, z inkluzywnym i troskliwym podejściem.

Jak szybko zmienić rozmiar amerykański na francuski?

Dodaj 32 do swojego rozmiaru amerykańskiego. Na przykład, rozmiar US 12 daje rozmiar FR 44 (12 + 32 = 44).

Czy większe rozmiary podlegają takim samym przeliczeniom?

Tak, wzory przeliczeniowe pozostają takie same. FR 50 nadal odpowiada brytyjskim 22 i amerykańskim 18.

Czy stopy należy mierzyć stojąc czy siedząc?

Zawsze stój prosto, ponieważ twoja stopa lekko się rozsuwa pod ciężarem ciała. Tak właśnie będzie w twoich butach.

Gdzie mogę znaleźć rzetelne porady dotyczące mody plus size?

Ma Grande Taille to francuski magazyn, w którym można znaleźć porady dotyczące mody i stylu życia, dostosowane do kobiet o pełnych kształtach, niosące ze sobą prawdziwy przekaz dotyczący pewności siebie.