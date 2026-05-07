Po utracie wagi Khloé Kardashian otwarcie mówi o krytyce dotyczącej jej wyglądu

Léa Michel
Khloé Kardashian podzieliła się rzadką, wręcz bolesną, szczerą wypowiedzią w niedawnym odcinku swojego podcastu „Khloé in Wonder Land”. Bizneswoman i gwiazda reality show opowiedziała o czymś, co długo ukrywała: jak drastycznie zmienił się sposób, w jaki postrzegali ją inni po jej fizycznej transformacji. Jej świadectwo wiele mówi o stereotypach dotyczących wyglądu w naszych czasach.

Przed i po tym, co boli

Khloé Kardashian rozpoczęła swoją transformację w połowie lat 2010. To była jej osobista podróż, którą dokumentowała latami w mediach społecznościowych. Za tą widoczną transformacją kryje się bardziej subtelna rzeczywistość: zmieniający się sposób, w jaki ludzie na mnie patrzą. „Kiedy miałam krąglejsze kształty, traktowano mnie zupełnie inaczej niż Kourtney i Kim. Kiedy schudłam i mój wygląd się zmienił, traktowanie, jakie otrzymywałam, stało się o wiele lepsze” – zwierzyła się w swoim podcaście. Nie robi tego, żeby narzekać, ale by podkreślić dynamikę społeczną, która wprawia ją w głęboki dyskomfort.

„Jestem tą samą osobą”

To chyba zdanie najlepiej podsumowuje jej uczucia. Khloé Kardashian żywo pamięta ludzi, którzy wcześniej ją ignorowali lub lekceważyli, a którzy zaczęli się do niej uśmiechać, gdy tylko jej figura się zmieniła. „Nigdy nie zapomniałam tych, którzy byli dla mnie wredni lub niemili, ale mili dla Kourtney i Kim” – wyjaśniła.

Dla niej wniosek jest jasny: „Jestem tą samą osobą, ale pod względem estetycznym wyglądam inaczej. Traktujesz mnie zupełnie inaczej i to sprawia, że czuję się nieswojo. W takim świecie żyjemy i mi się to nie podoba”.

Komentarze, które nie rozbrajają

Nawet dziś, pomimo publicznych wypowiedzi i osobistej drogi, Khloé Kardashian regularnie spotyka się z krytycznymi komentarzami na temat swojego wyglądu pod swoimi postami. Niektórzy internauci uważają ją za „zbyt zmienioną”, podczas gdy inni analizują każde zdjęcie, każdą zmianę. To rzeczywistość, której doświadcza wiele kobiet w mniejszej skali, ale nabiera ona szczególnego znaczenia w mediach społecznościowych gwiazdy obserwowanej przez setki milionów ludzi.

Dlatego też założycielka marki „Good American”, znanej z zaangażowania w promowanie „wszystkich typów sylwetki”, postanowiła się wycofać. Ciało kobiety – niezależnie od tego, czy jest sławna, czy nie – nie powinno być przedmiotem publicznej debaty: każda kobieta ma prawo postępować z nim, jak uważa za stosowne, niezależnie od tego, czy chodzi o dobór ubrań, przybieranie na wadze, czy też ewolucję z biegiem czasu, zgodnie z osobistymi preferencjami.

Poprzez to świadectwo Khloé Kardashian dotyka czegoś, co wiele osób odczuwa, ale nie zawsze odważa się powiedzieć: sposobu, w jaki społeczeństwo nagradza lub karze ciała. Jej spokojne i jasne słowa przypominają nam, że poza fizycznymi przemianami, być może to nasza zbiorowa perspektywa również powinna ewoluować.

