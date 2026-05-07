W wieku 41 lat piosenkarka Katy Perry wzbudziła sensację w swojej sukience w kolorze pudrowego różu.

Kiedy amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Katy Perry sięga po kolor, czyni go swoim znakiem rozpoznawczym. Właśnie udostępniła nową karuzelę na Instagramie w delikatnej, skromnej stylizacji i śmiało można powiedzieć, że jej fani ją pokochali. Pudroworóżowa sukienka, czarna kokarda we włosach, znaczący uśmiech: piosenkarka z „Firework” przypomina nam, że jest jedną z najbardziej zaskakujących ikon mody w świecie popu.
Świeży, świeży wygląd
W sercu karuzeli wyróżnia się jeden element: pudroworóżowa mini sukienka, dopasowana, z wysokim dekoltem i długimi rękawami, wykończona obszerną, przypominającą chmurę tiulową spódnicą. Romantyczna, niemal baletnicza sylwetka, opiera się na jednym kolorze, ale gra kontrastami dzięki dużej, lakierowanej, czarnej kokardzie zawiązanej w spiętych włosach.
Makijaż utrzymany jest w tej samej tonacji: różowe usta, delikatny róż, naturalne oczy. Bez ciężkiej biżuterii, tylko dyskretny pierścionek i minimalistyczne kolczyki. Minimalistyczne podejście, które ostro kontrastuje z ultrapopowymi stylizacjami, z których słynie Katy Perry, i które zdaje się trafiać do jeszcze szerszej publiczności.
Zobacz ten post na Instagramie
Estetyka „delikatnej dziewczyny”, która cieszy się powszechnym uznaniem.
Pod postem zalała fala komentarzy. Wielu chwaliło świeży wygląd, dobór kolorów i ogólną elegancję. Poza jest również urocza: Katy Perry układa palce w kształt serca, z lekko obniżonym uśmiechem, w scenie nawiązującej do popularnej w tym sezonie estetyki „delikatnych dziewczyn”.
To właśnie ta mieszanka jest tak atrakcyjna: artystka znana ze spektakularnych strojów, wielobarwnych włosów i imponujących występów scenicznych, tym razem stawia na prostotę i delikatność. Ta zmiana tempa jest wyraźnie doceniana przez jej fanów, którzy zauważyli, że „nigdy nie wyglądała tak promiennie”.
Między światową trasą koncertową a odnową artystyczną
Ta nowa energia wizualna zbiega się również z ważnym momentem w życiu Katy Perry. Kontynuuje ona trasę koncertową „Lifetimes Tour”, światową trasę koncertową po wydaniu albumu „143” we wrześniu 2024 roku. W swojej karierze przeszła również ważny rozdział, rezygnując z roli jurorki w programie „American Idol” po sześciu sezonach. Jednak jej niedawny występ na Met Gali 2026 spotkał się z mieszanymi reakcjami niektórych amerykańskich mediów, wywołując liczne dyskusje.
Tą prostą karuzelą Katy Perry przypomina nam, że jest ekspertką w dziedzinie inscenizacji: dobrze dobrany look, idealnie wyważona kolorystyka, a efekt jest natychmiastowy. Nieustannie bawi się swoim wizerunkiem z równą przyjemnością, co z talentem.