Określana jako osoba „plus size”, pozuje pewnie i wyznacza nowe standardy piękna.

Amerykańska modelka Hunter McGrady triumfalnie powraca w wydaniu Sports Illustrated Swimsuit z 2025 roku. Jej zdjęcia w Szwajcarii wykonał Derek Kettela. Matka dwójki dzieci i pionierka body positive pozuje w kostiumie kąpielowym z futrzaną podszewką, celebrując swoje krągłości z pewnością siebie, która przełamuje tradycyjne normy.

Pionierska podróż w modzie inkluzywnej

Hunter McGrady, pionierka od 2017 roku, jedna z najbardziej krągłych modelek, które pojawiły się w Sports Illustrated Swimsuit, pojawiła się na niezliczonych okładkach i sesjach zdjęciowych – na Anguilli, Kostaryce, w Belize i Meksyku. W 2024 roku dołączyła do grona „Legends” z okazji 60. rocznicy magazynu, wraz z 26 innymi ikonami. Założycielka marki All Worthy (rozmiary od XXS do 5X) w 2021 roku, opowiada się za modą dostępną dla wszystkich typów sylwetki, od 2019 roku nie biorąc udziału w nieinkluzywnych Tygodniach Mody.

Wzruszająca sesja zdjęciowa w górach

W roku 2025 Hunter McGrady rozświetla szwajcarskie szczyty w dwuczęściowym garniturze obszytym futrem, pozuje pewnie na tle śnieżnego tła, które podkreśla jej figurę. Ten sartorialny wybór podkreśla jej krągłości, przekazując jasny przekaz: piękno wykracza poza rozmiar i wiek. „Piękno to nie liczba, rozmiar, wiek ani pochodzenie etniczne – to my wszyscy” – deklaruje, mając nadzieję, że zainspiruje czytelniczki do znalezienia siebie w czyimś otoczeniu.

Ambasador zdrowia psychicznego i nie tylko.

Hunter McGrady, współprowadząca podcast „Model Citizen” wraz ze swoją siostrą Michaelą, współpracuje z takimi markami jak Olay, Lane Bryant i Nordstrom, jednocześnie przełamując stereotypy związane z depresją i lękiem. Pochodząc z rodziny artystów, przekształciła swoje „zbyt szerokie” nastoletnie biodra w atuty. Jej motto brzmi: stawiać poczucie własnej wartości ponad wygląd, przypominając wszystkim, że „wszyscy zasługujemy na miłość”.

Reprezentowana przez One Management i Wilhelminę, Hunter McGrady wytyczyła nowe szlaki: jako pierwsza modelka plus-size pojawiła się na okładce magazynu The Knot (2019) i magazynu Health (2022). Jej zaangażowanie zachęca marki do dywersyfikacji, udowadniając, że inkluzywność zwiększa sprzedaż i wzmacnia pozycję zbiorową. W SI Swimsuit głosi: „Kiedy widzisz siebie, możesz być sobą”.

Krótko mówiąc, Hunter McGrady uosabia znacznie więcej niż tylko modelkę: jest symbolem cichej, ale potężnej rewolucji w branży modowej. Swoją pewnością siebie, rozpoznawalnością i zaangażowaniem pokazuje, że piękno nie ogranicza się do sztywnych standardów.