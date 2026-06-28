„Ludzie mówią mi, że jestem za gruba”: krytykowana za wagę, potępia presję wywieraną na kobiety

Niestety, komentarze na temat wyglądu fizycznego są wszechobecne, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Niektóre kobiety nie pozwalają, by te uwagi definiowały ich wartość. Taki wybór wybrała Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), twórczyni treści i modelka plus-size, która z humorem i pewnością siebie odpowiada krytykom swojego wyglądu.

Odpowiedź, która stawia krytyków na miejscu

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) nie zamierza pozwolić internautom dyktować, jak powinna postrzegać siebie. W niedawno opublikowanym na Instagramie filmie odpowiada krytykom, wyjaśniając, że woli skupić swoją energię na docenianiu siebie, niż na pisaniu nienawistnych wiadomości. Z nutą ironii odwraca sytuację: prawdziwym problemem nie jest jej ciało, ale ci, którzy czują potrzebę oceniania ciał innych, często chowając się za ekranem. Aby podkreślić swój punkt widzenia, wplata nawet żartobliwe nawiązanie do piosenki Sabriny Carpenter, puszczając oko do swoich krytyków.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez JOJO (@iamjojohadid)

Żądania, których nie da się spełnić

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) podkreśla rzeczywistość, którą wiele kobiet niestety zna aż za dobrze. Uważa, że krytyka nie zniknie, nawet gdyby zmieniła się jej sylwetka. Według niej, osoby, które chcą ją oceniać, zawsze znajdą nowy pretekst, by skomentować jej sylwetkę. Ta obserwacja podkreśla nieustającą presję wywieraną na kobiece ciała. Niezależnie od typu sylwetki, kształtu czy stylu, uwagi zdają się nie mieć końca. Ta obserwacja przypomina nam, że problem leży bardziej w tym, jak kobiety są postrzegane, niż w ich wyglądzie.

Mocny przekaz dla kobiet o większych rozmiarach i otyłych

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) również wysłała wiadomość ze wsparciem do innych twórczyń treści plus-size. Zachęciła je, by nie pozwoliły negatywnym komentarzom podważyć ich pewności siebie i przypomniała, że ataki te często ujawniają więcej o sprawcach niż o osobach, które są celem ataku. Akceptując w pełni swój wizerunek, pokazała, że można reagować na krytykę bez utraty poczucia humoru i autentyczności.

Pozytywne podejście do ciała nadal zmienia sposób myślenia.

Historia Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) ilustruje wyzwania, z jakimi mierzy się wiele kobiet, które ujawniają się w mediach społecznościowych. Pomimo osądów, ruch body positivity nadal opowiada się za bardziej inkluzywną reprezentacją ciał i bardziej empatyczną wizją piękna.

Demonstrując pewność siebie i nie poddając się oczekiwaniom innych, Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) pomaga zmieniać sposób myślenia. Jej przesłanie jest proste: wartość kobiety nie zależy ani od liczby na wadze, ani od opinii internautów. To przesłanie znajduje oddźwięk wśród rosnącej liczby osób poszukujących bardziej swobodnego i pozytywnego wizerunku siebie.