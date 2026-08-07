Do swojego wyglądu wykorzystuje protezę nogi i zmienia obowiązujące standardy mody.

Choć niepełnosprawność rzadko gości na wybiegach wielkich pokazów mody, nie jest ona sprzeczna ze sztuką mody. Dla twórczyni treści @allysstar_, która ma amputowaną nogę, nie jest to przeszkoda w tworzeniu stylu, lecz zaproszenie do tworzenia w inny sposób i do bycia pomysłową. Jej proteza to zatem nie tylko urządzenie medyczne zapewniające równowagę: to fundament jej wizerunku, główny element jej stylizacji.

Proteza jedyna w swoim rodzaju

Twórczyni treści @allysstar_ to inspiracja dla jednej osoby. Ta modna kobieta ubiera się jak modelki z magazynów i prezentuje własne spojrzenie na trendy. Prowadzi konto na Instagramie, które sprawia, że chce się przypinać wszystko. Nie ogranicza się do śledzenia hashtagów kończących się na „core” ani kopiowania tego, co już istnieje.

Znana ze swoich stonowanych, a zarazem wyrazistych stylizacji, potrafi stworzyć kultowe stylizacje nawet z najprostszych elementów garderoby. Należy do tych szczęściarzy, którzy potrafią stworzyć każdą stylizację, nawet tę najbardziej nonszalancką. A jej aura to nie jedyny powód takiego efektu „wow”. Tak jak Lagerfeld uczynił swoje ciemne okulary przeciwsłoneczne kultowymi, a Chanel swoim wszechobecnym tweedem, tak Alice, jak brzmi jej prawdziwe imię, również ma swój charakterystyczny dodatek. I pierwotnie był on jej bardziej narzucony niż wybrany.

W każdym stroju nosi ubranie, które nie odpowiada ani trendom w modzie, ani wymogom kobiecego magazynu, lecz fizycznej potrzebie. To proteza, która nie do końca odzwierciedla wygląd normalnej nogi. Odzwierciedla swobodną i radosną osobowość właścicielki. To znakomity trompe l'oeil: sztuczna noga pokryta niemal kompletnym tatuażem, który wygląda bardziej realistycznie niż w rzeczywistości. Pojedynczy motyw, który zapewnia cały kaprys, jakiego wymaga strój.

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Kiedy moda i niepełnosprawność stają się jednym

Na wybiegach tygodnia mody, w wielkoformatowych reklamach miejskich XXL, wyświetlanych na ulicach lub w magazynach, niepełnosprawność jest niedoreprezentowana, a wręcz całkowicie niewidoczna. Nic dziwnego, skoro przemysł modowy projektuje swoje kreacje w oparciu o sylwetki osób „pełnosprawnych”, bez fizycznych różnic i często modelowanych według standardowych modeli.

Choć regularnie brakuje jej zaangażowania w inkluzywność , Alice udowadnia, że niepełnosprawność wcale nie jest przeszkodą w dążeniu do stylu. Młoda kobieta, która w każdym wpisie emanuje siłą charakteru, pokazuje, co chciałaby częściej widywać na pokazach Victoria's Secret lub Tygodniu Mody.

Nie ukrywa swojej protezy pod grubymi warstwami ubrań, by wtopić się w tłum i pozostać niezauważoną w miejscach publicznych. Z dumą eksponuje ją, jak inni robią to z designerską torebką czy cenną biżuterią. Jej zaprojektowana na zamówienie proteza to jej znak rozpoznawczy, nuta fantazji, własny język. Bo niepełnosprawność nie jest tabu ani ograniczeniem w wyrażaniu siebie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alice Tampalini (@allysstar_)

Reprezentacja, która ma znaczenie

Niepełnosprawność pojawia się w mniej niż 1% reklam od 25 lat. W Hollywood 95% ról z udziałem „niepełnosprawności” grają aktorzy zdrowi. Według tych alarmujących danych, niepełnosprawność wydaje się być główną przeszkodą w doborze obsady.

Osoby dotknięte niepełnosprawnością czują się zmarginalizowane, zapomniane, niesprawiedliwie pozostawione w centrum uwagi. Dzięki swoim filmom w stylu „przygotuj się ze mną” i introspektywnym, a zarazem estetycznym treściom, Alice otwiera świat możliwości, w którym niepełnosprawność jest omawiana bez filtrów i wstydu.

Ikona mody, ale także propagatorka nadziei i optymizmu, udowadnia, że bariery tkwią głównie w umyśle. Nie postrzega swojej niepełnosprawności jako straty, lecz jako szansę na odnowę, odrodzenie się i inne wykorzystanie swoich ubrań, z jeszcze większą swobodą i przyjemnością.