„Niezwykły” kształt ucha może mieć zaskakujące pochodzenie.

A co, gdyby ta drobna osobliwość, której być może nigdy nie zauważyłeś na swoim uchu, opowiadała historię sprzed milionów lat? Często dyskretna, zupełnie nieszkodliwa, a jednocześnie fascynująca, ta mała wypukłość ma nawet swoją nazwę. Mogłaby zmienić sposób, w jaki postrzegamy nasze cechy fizyczne.

„Guzek Darwina” – ten intrygujący mały guzek

Na górnym brzegu ucha u niektórych osób występuje niewielkie, czasem nieco spiczaste wypukłość. Ta cecha anatomiczna nazywa się guzkiem Darwina. Znajduje się na zewnętrznym brzegu ucha i zazwyczaj pozostaje niezauważona, nie powodując żadnego dyskomfortu. Jego występowanie nie jest niczym wyjątkowym, choć różni się w zależności od populacji. Badania szacują , że dotyka on około 10,5% dorosłych Hiszpanów, prawie 40% dorosłych Hindusów i do 58% szwedzkich uczniów. Krótko mówiąc, jest to po prostu naturalna zmiana kształtu ucha.

Małe dziedzictwo po naszych bardzo odległych przodkach

To, co czyni tę cechę tak fascynującą, to jej domniemane pochodzenie. Naukowcy uważają ją za „cechę atawistyczną”, czyli cechę odziedziczoną po naszych pradawnych przodkach. Ta niewielka cecha odpowiadałaby spiczastej końcówce, wciąż występującej u kilku ssaków i niektórych naczelnych, takich jak makak. U tych gatunków ten kształt ucha ułatwia wychwytywanie i orientację dźwięków.

To Karol Darwin spopularyzował tę cechę w dziele „O pochodzeniu człowieka”, opublikowanym w 1871 roku. Uznał ją za kolejny dowód na wspólną historię ewolucyjną z innymi naczelnymi. W tamtym czasie ten niewielki punkt został nawet nazwany „punktem Woolnera”, na cześć rzeźbiarza Thomasa Woolnera, który był jednym z pierwszych, którzy się nim zainteresowali.

Przekładnia bardziej złożona, niż myśleliśmy

Przez długi czas naukowcy uważali, że gruźlica Darwina jest po prostu przekazywana z rodzica na dziecko za pośrednictwem pojedynczego genu dominującego. Obecna wiedza przedstawia znacznie bardziej zniuansowaną historię. Jej obecność zależy od kilku czynników, w tym rozwoju embrionalnego, i nie jest związana wyłącznie z genetyką. W rezultacie dwoje rodziców, którzy posiadają ten niewielki guzek, może mieć dziecko, które go nie ma... i odwrotnie. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Nasze wyjątkowe cechy sprawiają, że życie jest tak bogate.

Guzek Darwina przypomina o czymś istotnym: nie ma jednego „normalnego” sposobu posiadania uszu. Podobnie jak kształt oczu, dłoni, nosa czy włosów, każde ciało ma swoje unikalne cechy. Ten niewielki guzek nie jest ani defektem, ani anomalią, ani czymś, co należy ukryć. To po prostu jedna z wielu różnic występujących u poszczególnych osób. To właśnie ta różnorodność sprawia, że ludzie są wyjątkowi, a świat tak bogaty.

Jeśli więc odkryjesz, że posiadasz ten słynny guzek Darwina, potraktuj go jako anatomiczną ciekawostkę i subtelny ukłon w stronę naszej długiej historii ewolucyjnej. W końcu nasze różnice mają swoją historię i zasługują na to, by je celebrować, a nie ukrywać.