Ludzie często komentowali jej dołeczki, dziś stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Niezależnie od tego, czy znajdują się na brodzie, czy po obu stronach policzków, dołeczki dodają twarzy wyjątkowości. Uważane za cenne amulety, pojawiają się w lekkim grymasie i pięknie oprawiają uśmiech. Niektórzy mają minimalistyczne dołeczki, które pojawiają się, gdy są szczęśliwi, podczas gdy inni, jak Evelyn z konta @dara_smiles1, mają dołeczki w kształcie półksiężyca. Genetyka jest źródłem wielu dzieł sztuki.

Dołeczki wyryte w hebanowej skórze

Dołeczki, te zagłębienia, które pojawiają się w uśmiechu i przypominają znak interpunkcyjny na twarzy, nie są czymś wymyślonym. Są dziedziczne, wrodzoną cechą. Z czysto dermatologicznego punktu widzenia dołeczki są uważane za wadę rozwojową mięśni jarzmowych. Jednak w wyobraźni estetycznej postrzegane są raczej jako zaleta niż anomalia. Podczas gdy dołeczki tworzące cellulit odpychają wzrok, te zagłębienia osadzone w górnej części ust budzą niewyczerpaną fascynację.

Miley Cyrus, Ariana Grande i Kate Middleton nieświadomie spopularyzowały tę cechę skóry, której nawet nie wybrały. W społeczeństwie, w którym wygląd można łatwo kupić, wiele kobiet próbowało naśladować tę naturalną cechę poprzez zabieg zwany „dimpleplasty”. Podczas gdy niektóre desperacko próbują naśladować wadę wrodzoną, Evelyn z konta @dara_smiles1 ma autentyczne dołeczki.

Dołeczki w policzkach, dalekie od dyskretnych i wtapiających się w kości policzkowe, zajmują centralne miejsce na jej hebanowej twarzy. Pięknie dopełniają jej usta niczym wykrzyknik na końcu zdania. Za każdym razem, gdy jej usta rozciągają się pod wpływem emocji lub gdy mówi, dołeczki stają się bardziej widoczne i wyglądają, jakby zostały narysowane przez ilustratora komiksów.

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Cecha fizyczna, która dodaje twarzy wyrazistości

Ten znak losu mógł stać się źródłem niepewności lub zwiastunem niepokoju. Evelyne mogła zachować neutralny wyraz ust, aby ukryć dołeczki, lub wykonywać codzienne ćwiczenia twarzy, aby je „ustabilizować”. Stał się jednak symbolem wyjątkowego piękna, źródłem osobistej dumy, elementem jej tożsamości.

Widząc je w każdym uśmiechu, Evelyn w końcu przestała próbować je ukrywać. Wręcz przeciwnie, eksponuje je z godną podziwu swobodą. Jej zdaniem, dołeczki nigdy nie są ukryte za filtrem ani starannie zaaranżowaną pozą. Stają się nawet punktem wyjścia dla wielu postów, jakby jej twarz znalazła swój własny, niepowtarzalny charakter.

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Jeden szczegół, który wyróżnia go na tle reszty świata

Ta wyjątkowa cecha przypomina, że piękno nie zawsze oznacza idealnie symetryczne rysy twarzy czy twarze ukształtowane przez te same trendy. Nieoczekiwany szczegół może wystarczyć, by nadać wyglądowi charakteru i sprawić, że od razu zapadnie w pamięć. Dołeczki Evelyn nie próbują konkurować ze standardami: zupełnie im na tym nie zależy.

I być może właśnie to czyni je tak atrakcyjnymi. W czasach, gdy filtry usuwają niedoskonałości, a aplikacje pozwalają w kilka sekund wymodelować nos czy uwydatnić kości policzkowe, jej dołeczki przypominają nam, że twarz nie wymaga retuszu, by nabrała głębi.

Dzięki swoim filmom Evelyn przekształca cechę, którą mogłaby próbować ukryć, w prawdziwy symbol. Jej dołeczki nie są już tylko dwoma zagłębieniami, które pojawiają się, gdy się uśmiecha: stały się częścią jej tożsamości, tym elementem, który nadaje jej twarzy ten mały, niemożliwy do podrobienia szczegół.