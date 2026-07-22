Nękana komentarzami na temat swojej wagi, wyjaśnia, jak odzyskała pewność siebie

Przez długi czas Paris Tier (@pazlenka) była obiektem krytyki za swój wygląd. Dziś australijska twórczyni treści dzieli się tym, jak przekształciła tę gehennę w prawdziwe źródło wewnętrznej siły. Jej historia przypomina o tym, jak ważna jest samoakceptacja i szacunek dla własnego ciała.

Cyberprzemoc, która pozostawiła po sobie ślad

Mając zaledwie 23 lata, Paris Tier znalazła się w centrum uwagi opinii publicznej dzięki swojej obecności w mediach społecznościowych i relacji z australijskim piłkarzem Conorem Stone'em. Ta zwiększona popularność szybko przyniosła falę negatywnych komentarzy na temat jej wyglądu. Za kulisami niektóre uwagi stawały się szczególnie złośliwe, przeradzając się w obelgi i groźby. Ta sytuacja głęboko dotknęła Paris Tier, zagrażając jej zdrowiu psychicznemu.

W 2025 roku, w obliczu tej ciągłej presji, w końcu postanowiła zawiesić publikowanie postów na Instagramie. Ten trudny okres uświadomił jej, jak duży wpływ na jej poczucie własnej wartości mogą mieć opinie innych. Paris Tier opowiada o czasach, kiedy nie miała nawet siły, żeby wstać z łóżka.

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Zrób sobie przerwę, aby lepiej się połączyć

Aby odzyskać równowagę, Paris Tier podjęła ważną decyzję: zrezygnowała z mediów społecznościowych na kilka miesięcy. Ta przerwa dała jej przestrzeń, której potrzebowała, by skupić się na sobie, z dala od zewnętrznych osądów.

Dzięki wsparciu partnera i bliskich, stopniowo nauczyła się przestać szukać aprobaty innych. Ten okres refleksji pozwolił jej odbudować bardziej pozytywną relację z samą sobą. Dziś przyznaje, że jej perspektywa się zmieniła: „Nie mówię już o tym, że jestem znienawidzona, bo kocham siebie taką, jaka jestem”. To stwierdzenie ilustruje postępy, jakie poczyniła, i odzyskaną pewność siebie.

Samoakceptacja w centrum jej odbudowy

Dla Paris Tier prawdziwa transformacja nie polega na wyglądzie, ale na tym, jak postrzega siebie. Wyjaśnia, że zrozumiała, że szczęście nie zależy od opinii innych, ale od umiejętności pełnej akceptacji siebie. Według niej przekonanie wszystkich, żeby nas polubili, jest zadaniem niemożliwym.

Kluczem jest zbudowanie silnego poczucia własnej wartości , opartego na własnych wartościach, a nie na opiniach innych. Paris Tier przyznaje jednak, że niektóre rany pozostają. Odbudowanie siebie nie oznacza całkowitego wymazania przeszłych trudności, ale nauczenie się pójścia naprzód z większym współczuciem dla siebie.

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Aby pokazać nowy wizerunek kobiet w sporcie

Po tym doświadczeniu Paris Tier chce również zmienić nastawienie do „WAGs”, terminu używanego w odniesieniu do partnerek sportowców („żon i dziewczyn”). Nie pozwala, by kobiety te były definiowane wyłącznie przez pryzmat ich relacji ze sportowcem.

Poprzez swój podcast i media społecznościowe stara się podkreślać ich ambicje, projekty i osobowości. Dla Paris Tier bliskość ze światem sportu nie oznacza pozostawania w cieniu partnera. Jej przesłanie jest jasne: każda kobieta może wytyczyć własną drogę, rozwijać swoje talenty i zająć swoje miejsce, niezależnie od związku czy opinii innych.

Historia Paris Tier pokazuje, że można odzyskać pewność siebie po tym, jak została zraniona przez powtarzającą się krytykę. Jej historia uwypukla kluczową myśl: wartości człowieka nie mierzy się wyglądem ani opinią publiczną. To zaproszenie do pielęgnowania poczucia własnej wartości, celebrowania swojego ciała i pójścia naprzód z większą dozą współczucia dla siebie.