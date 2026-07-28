W wieku 32 lat ta modelka opowiada o swojej walce z endometriozą przed ciążą

Węgierska modelka i aktorka Barbara Palvin szczegółowo opowiedziała w podcaście prowadzonym przez swojego męża, włosko-amerykańskiego aktora Dylana Sprouse'a, i pisarza Brendana Columbusa, o drodze, która doprowadziła ją do diagnozy endometriozy. Będąc w ciąży z pierwszym dzieckiem, opisała „lata bólu i opóźnioną diagnozę”.

Objawy, które przez długi czas były minimalizowane

Barbara Palvin opowiada o nocach spędzonych na podłodze, wymiotach wywołanych bólem i całkowitym braku ulgi pomimo prób różnych metod leczenia. Według jej zeznań, kilka konsultacji ginekologicznych nie przyniosło diagnozy: powiedziano jej, że ból jest spowodowany normalną miesiączką i zalecono zmianę stylu życia lub wzmocnienie mięśni. To uczucie osłabienia często zgłaszają osoby dotknięte tą chorobą.

Choroba przewlekła, która wciąż jest słabo poznana

Endometrioza charakteryzuje się obecnością na zewnątrz macicy tkanki podobnej do tkanki wyściełającej jej wnętrze. Może powodować wyniszczający ból miednicy, obfite miesiączki, chroniczne zmęczenie, a czasami powikłania wpływające na płodność. Jak zauważyła sama Barbara Palvin, standardowe badanie ginekologiczne nie zawsze wystarcza do jej wykrycia, co częściowo wyjaśnia długą historię opóźnień diagnostycznych.

Interwencja przed projektem dla dziecka

Po konsultacji ze specjalistą, Barbara Palvin przeszła operację w 2025 roku, o czym poinformowała w poście w mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że operacja nie wyleczyła jej, ale znacznie złagodziła objawy. Barbara Palvin i Dylan Sprouse wyjaśnili, że zdecydowali się na ten krok, zanim zaczęli rozważać ciążę. Ich córka ma urodzić się w sierpniu 2026 roku.

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Świadectwo, które służy jako ostrzeżenie

W swoim poście Barbara Palvin zachęca osoby podejrzewające u siebie tę chorobę do konsultacji ze specjalistą, podkreślając wagę wczesnej diagnozy dla ograniczenia długoterminowych powikłań. Jej mąż, Dylan Sprouse, również zauważył, że badania nad tą chorobą są wciąż niewystarczające.

Ta relacja rzuca zatem światło na mechanizm udokumentowany od lat: bagatelizowanie bólu menstruacyjnego opóźnia rozpoznanie choroby przewlekłej. Pod kierownictwem osoby publicznej, takiej jak Barbara Palvin, pomaga ona uwidocznić rzeczywistość, z którą wiele kobiet mierzy się bez słów i medycznych odpowiedzi.