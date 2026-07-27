„Synestezja” – ta zadziwiająca zdolność umysłowa występuje u zaledwie 4% populacji

A co, gdyby melodia mogła mieć kolor, a nazwa przywoływać określony smak? To fascynujące zjawisko, zwane synestezją, pozwala niektórym ludziom doświadczać wyjątkowych skojarzeń sensorycznych. Ta cecha mózgu, długo pozostająca tajemnicą, jest obecnie przedmiotem badań naukowców.

Kiedy zmysły spotykają się w niezwykły sposób

Synestezja dosłownie oznacza „zjednoczenie zmysłów”. Jest to zjawisko neurologiczne , w którym jeden zmysł automatycznie stymuluje inny. Osoba może zobaczyć kolor, czytając literę, skojarzyć kształt z dźwiękiem lub doświadczyć wrażeń smakowych, słysząc słowo. Doświadczenie to nie jest ani wytworem wyobraźni, ani iluzją, ani po prostu wyrazem artystycznym. Osoby z synestezją autentycznie postrzegają te skojarzenia, które zazwyczaj pozostają niezmienne przez całe życie. Dla nich litera, liczba czy utwór muzyczny mają bardzo specyficzną tożsamość sensoryczną.

Zdolność uznana przez naukę

Przez długi czas synestezję uważano za „niezwykłą ciekawostkę”, a czasem wręcz za „wynalazek” związany z kreatywnością artystów. Dziś badania neurobiologiczne potwierdzają, że jest to rzeczywiście specyficzna funkcja mózgu.

Dzięki postępom w obrazowaniu medycznym naukowcy zaobserwowali, że u osób synestetycznych pewne obszary mózgu komunikują się ze sobą ściślej. Pojawienie się bodźca może zatem aktywować jednocześnie kilka obszarów sensorycznych. W obszernym badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii przez Julię Simner i Jamiego Warda, z udziałem blisko 20 000 uczestników, oszacowano, że co najmniej 4,4% populacji wykazuje jakąś formę synestezji. We Francji liczba ta odpowiadałaby kilku milionom osób.

Ponad sześćdziesiąt sposobów na odmienne doświadczanie świata

Synestezja nie ogranicza się do jednego doświadczenia. Naukowcy zidentyfikowali ponad sześćdziesiąt jej odmian, od najczęstszych po najbardziej zaskakujące.

Najbardziej znaną formą jest synestezja grafem-kolor: niektórzy ludzie automatycznie kojarzą kolor z każdą literą lub cyfrą. Na przykład „A” może zawsze wydawać się czerwone, podczas gdy „7” zawsze będzie postrzegane w określonym odcieniu.

Inną szeroko badaną formą jest chromestezja, która tworzy powiązania między dźwiękami a kolorami. Niektórzy muzycy opisują dźwięki jako świetliste rozbłyski, kształty lub wyimaginowane krajobrazy.

Inne doświadczenia są jeszcze bardziej zadziwiające: niektóre słowa mogą wywoływać doznania smakowe, a liczby, miesiące czy dni tygodnia mogą sprawiać wrażenie, jakby były ułożone w przestrzeni wokół nas.

Istnieje również synestezja lustrzano-dotykowa, w której osoba fizycznie odczuwa pewne doznania, obserwując, jak ktoś inny ich doświadcza.

Mózg połączony inaczej

Naukowcy uważają obecnie, że synestezja jest powiązana ze szczególną strukturą mózgu. Uważa się, że u osób dotkniętych tą przypadłością pewne obszary odpowiedzialne za percepcję sensoryczną są silniej połączone, co prowadzi do intensywniejszego dialogu między różnymi zmysłami.

Zdolność ta wydaje się mieć również wymiar rodzinny. Synestezja często występuje u kilku członków tej samej rodziny, co sugeruje, że może być uwarunkowana czynnikami genetycznymi . Zazwyczaj ujawnia się w dzieciństwie, utrzymuje się na stałym poziomie przez lata i nie jest postrzegana jako problem wymagający korekty. Wręcz przeciwnie, jest postrzegana jako naturalna zmienność ludzkiej percepcji.

Kiedy synestezja napędza kreatywność

Wielu znanych artystów opowiadało o swoich doświadczeniach synestetycznych. Powieściopisarz Vladimir Nabokov wyjaśnił, że kojarzył określone litery z konkretnymi kolorami. Muzycy tacy jak Pharrell Williams, Billy Joel i Tori Amos również mówili o tym specyficznym sposobie doświadczania dźwięków. To połączenie zmysłów może wręcz sprzyjać pewnym cechom twórczym. Liczne badania sugerują, że osoby z synestezją często rozwijają dużą zdolność do tworzenia oryginalnych skojarzeń, zapamiętywania informacji i poznawania świata z różnych perspektyw.

Synestezja wcale nie jest dziwnym zjawiskiem, lecz odsłania całą różnorodność sposobów, w jakie ludzki mózg konstruuje nasze postrzeganie świata. Dla tych, którzy jej doświadczają, każdy dźwięk, każde słowo, a nawet każda liczba mogą stać się bogatszym doświadczeniem, w którym zmysły pozostają w nieustannym dialogu. Ta rzadka zdolność przypomina nam o czymś istotnym: nie ma jednego sposobu doświadczania rzeczywistości.