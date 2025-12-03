Ten objaw choroby serca nasila się w okresie świątecznym.

Okres świąteczny mieni się magią, spotkaniami i przytulnymi chwilami. Ale za migoczącymi światłami i wystawnymi ucztami kryje się coś znacznie mniej świątecznego. Twoje serce, ten potężny silnik życia, może zostać wystawione na próbę.

Kiedy magia świąt Bożego Narodzenia zmienia Twoje tętno

Kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu, od razu wyobrażamy sobie huczne spotkania przy stole, śmiech, który rozgrzewa atmosferę, i przytulną atmosferę, która otula niczym ciepły koc. Choć te chwile są bezcenne, niosą ze sobą również zachowania, które – nawet nie zdając sobie z tego sprawy – mogą zaburzyć rytm serca. Wśród nich znajduje się słynny syndrom serca świątecznego , czyli nieproszony gość.

Ten syndrom, którego nazwa brzmi niemal jak z romantycznej komedii bożonarodzeniowej, jest jednak bardzo realny. To arytmia serca wywołana nadmiernym spożyciem alkoholu. Niezależnie od tego, czy pijesz szampana, żeby uczcić ten dzień, dobre czerwone wino do posiłku, czy domowy poncz, którego wujek nalał ci odrobinę za dużo, twoje serce może zareagować nieprzewidywalnie.

Alkohol: podstępny wróg twojego serca

Dzień po przejedzeniu się nierzadko zdarza się uczucie kołatania serca, czyli przyspieszonego bicia, jakby serce nagle zaczęło biec maraton, podczas gdy my po prostu próbowaliśmy dojść do siebie po poprzedniej nocy. Według dr. Géralda Kierzeka, lekarza pogotowia ratunkowego, tej arytmii – zwanej migotaniem przedsionków – nie należy lekceważyć. Zwiększa ona nawet ryzyko udaru mózgu. Kierzek podkreśla, że co czwarty udar mózgu jest związany z epizodem migotania przedsionków.

Badanie z 2020 roku dostarcza biologicznego wyjaśnienia tego zjawiska. Alkohol etylowy, kluczowy składnik Twoich ulubionych napojów, działa bezpośrednio na niezbędny enzym: kinazę białkową C. Zaburzając sygnały elektryczne, które umożliwiają prawidłowe bicie serca, może powodować arytmię. Zaburzenie to pojawia się zazwyczaj w ciągu 8 godzin od spożycia i ustępuje w ciągu 24 godzin. Jeśli masz już predyspozycje do problemów z sercem, najlepiej całkowicie unikać alkoholu, zaleca dr Kierzek.

Zima: pora roku, która komplikuje pracę serca

A alkohol nie jest jedynym winowajcą. Sama zima sprzysięga się przeciwko tobie. Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association), liczba zgonów z powodu zawałów serca wzrasta o około 10% w tym okresie, ze szczytem w okolicach Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dlaczego ten emocjonalnie ciepły czas staje się tak zimny dla twojego serca?

Na to nakłada się kilka czynników. Po pierwsze, zimna pogoda powoduje zwężenie naczyń tętniczych, zmniejszając ich średnicę. Serce musi wtedy ciężej pracować, aby krążyć. Dodaj do tego posiłki bogate w tłuszcz i sól, które stanowią prawdziwe wyzwanie metaboliczne, a otrzymasz koktajl, który nie sprzyja zdrowiu serca. Nie zapominajmy też o stresie – tak, nawet jeśli uwielbiasz przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia – który może stać się czynnikiem pogarszającym sytuację. Poszukiwanie „idealnego” prezentu, organizacja posiłku, organizacja wizyt rodzinnych: wszystko to obciąża organizm. Na koniec jeszcze jedna, często pomijana kwestia: w okresie świątecznym wiele osób waha się szukać pomocy medycznej, jeśli źle się czuje, z obawy przed zrobieniem komuś krzywdy. To odruch, którego należy unikać.

Jak spędzić spokojne święta, nie raniąc przy tym serca?

Dr Kierzek podkreśla: jeśli odczuwasz dyskomfort, ból, duszność lub nieregularne tętno, nigdy nie zwlekaj z zasięgnięciem porady lekarskiej. Twoje zdrowie jest cenne, a serce zasługuje na Twoją pełną uwagę. Aby w pełni cieszyć się świętami, nie rezygnując z tego, co kochasz, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne oferuje kilka prostych wskazówek.

W razie dyskomfortu należy działać szybko: jeśli odczuwasz ból w klatce piersiowej, duszność lub ogólne złe samopoczucie, natychmiast zadzwoń pod numer 15. Lepiej szukać pomocy medycznej zbyt często niż zbyt rzadko.

Zachowaj umiar w jedzeniu i spożyciu alkoholu: delektuj się sezonowymi potrawami, pamiętając o swoich ograniczeniach.

Zarządzaj stresem: oddychaj, deleguj zadania, patrz na sprawy z dystansu. Nie musisz dźwigać wszystkiego na swoich barkach.

Utrzymuj aktywność fizyczną: spaceruj, ćwicz jogę, tańcz trochę, wszystko jest dobre, aby pobudzić swoje ciało.

Nie zaniedbuj zabiegów: jeśli jesteś w trakcie leczenia, stosuj się do niego skrupulatnie, nawet w środku świątecznego podniecenia.

Świętuj z życzliwością: najpiękniejszy dar dla twojego serca

Okres świąteczny to czas miłości i dzielenia się. Jednak świętowanie nie oznacza zaniedbywania siebie. Przyjmując życzliwą i troskliwą postawę wobec swojego ciała, możesz rozpocząć rok pełen dobrego samopoczucia. Możesz się śmiać, świętować i wznosić toast, jeśli chcesz, zachowując jednocześnie równowagę, która pozwala delektować się każdą chwilą bez narażania serca na ryzyko.

Krótko mówiąc, twoje serce jest wiernym towarzyszem: okaż mu szacunek, uwagę i czułość, na jakie zasługuje. W ten sposób będziesz cieszyć się radosnymi świętami i nowym rokiem, który rozpocznie się w najlepszy możliwy sposób.