Stukasz nogą, gdy siedzisz. Skąd bierze się ten odruch?

Wiele osób instynktownie tupie stopami, gdy siedzi. Ten automatyczny, często nieświadomy gest rozbudza ciekawość. Dlaczego to robimy? Dowiedzmy się.

Odruch związany z ciałem i umysłem

Tupanie stopami, poruszanie nogami lub potrząsanie nimi w pozycji siedzącej może odzwierciedlać kilka wewnętrznych potrzeb. Psychologicznie gest ten jest często sposobem na rozładowanie nagromadzonego napięcia, odruchem przeciwko stresowi lub nerwowości. Według psychologa , czasami działa on również jako wentyl bezpieczeństwa i pomaga mózgowi regulować nadmiar energii lub utrzymać koncentrację. Niektórzy ludzie mają bardziej wrażliwy układ nerwowy i starają się utrzymać pewien poziom czujności lub uniknąć senności czy nudy. Ruch ten staje się wówczas nawykiem, automatyczną reakcją, na którą przestajemy zwracać uwagę.

Głębokie korzenie w naszych archaicznych odruchach

Na poziomie fizjologicznym ten odruch ruchowy można powiązać z archaicznymi odruchami obecnymi od urodzenia. Na przykład, odruch chwytny podeszwy u noworodków powoduje skurcz palców u stóp pod wpływem stymulacji podeszwy stopy. Ten automatyczny odruch, będący pozostałością po naszej ewolucji, zazwyczaj zanika w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia, ale ilustruje, jak głęboko zakorzenione są pewne reakcje kończyn dolnych w naszym układzie nerwowym.

Naturalny gest wspomagający krążenie

Z praktycznego punktu widzenia, poruszanie stopami w pozycji siedzącej wspomaga również krążenie krwi. Przepływ krwi do serca jest ułatwiony przez skurcze mięśni związane z powtarzalnymi ruchami stóp. Stukanie stopami może zatem również zwalczać zastój krwi i zapobiegać nieprzyjemnym doznaniom, takim jak mrowienie czy drętwienie.

Kiedy należy się martwić?

W większości przypadków odruch ten jest nieszkodliwy i nie szkodzi osobie ani otoczeniu. Jeśli jednak ruch ten staje się nadmierny, utrudnia sen lub koncentrację, bądź towarzyszy mu ból, warto skonsultować się ze specjalistą. Czasami takie zachowanie wskazuje na zaburzenia, takie jak zespół niespokojnych nóg.

Krótko mówiąc, ten prosty gest – stukanie stopą w pozycji siedzącej – ujawnia subtelne sygnały z ciała i umysłu, odzwierciedlając naszą naturalną potrzebę równowagi i dobrego samopoczucia. Wsłuchaj się w niego i zrozum, aby poczuć się lepiej.