Brak szacunku w oddziałach położniczych: ukryta strona doświadczenia porodu

Poród powinien być doniosłym doświadczeniem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jednak dla wielu kobiet to doświadczenie jest przyćmione bolesnymi słowami, niechcianymi zachowaniami lub głębokim brakiem zrozumienia. Za uspokajającymi murami oddziałów położniczych czasami kryje się o wiele mniej idylliczna rzeczywistość.

Globalny problem, który wciąż zbyt często jest bagatelizowany

Kobiety na całym świecie zgłaszają doświadczenia związane z porodem, które były trudne, upokarzające lub nieludzkie. Chociaż medykalizacja porodu doprowadziła do radykalnej poprawy bezpieczeństwa, czasami odsunęła również ludzki pierwiastek od istoty opieki. Od kilku lat Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje o praktykach, takich jak nieuzasadniona odmowa uśmierzenia bólu, stosowanie procedur medycznych bez zgody pacjentki, a także protekcjonalne lub wywołujące poczucie winy uwagi.

Sytuacje te nie ograniczają się do niepewnych sytuacji. Nawet w krajach z wydajnym systemem opieki zdrowotnej wiele kobiet zgłasza poczucie bycia niewidzialnymi, a nawet pozbawienie możliwości przeżycia własnego porodu. Jednak subiektywne doświadczenie tego porodu odgrywa fundamentalną rolę w zdrowiu psychicznym i emocjonalnym po porodzie. Poród doświadczany jako gwałtowny może pozostawić trwałe blizny, wykraczające daleko poza salę porodową.

Francja, odbicie tej rzeczywistości

We Francji przeprowadzono badanie , które przedstawiło dane liczbowe na temat tego powszechnego, ale wszechobecnego uczucia. Prawie co czwarta kobieta zgłasza, że doświadczyła opieki podczas porodu, którą postrzegano jako brak szacunku. Może to przybierać formę niestosownych uwag, autorytarnego tonu, braku wyjaśnień lub zabiegów wykonywanych bez zgody.

Zachowania te, niekiedy minimalizowane, mają jednak wymierny wpływ. Kobiety, których to dotyczy, wykazują więcej objawów depresji poporodowej i są znacznie bardziej narażone na jej wystąpienie niż w populacji ogólnej. Innymi słowy, klimat emocjonalny i relacyjny towarzyszący porodowi bezpośrednio wpływa na dobrostan psychiczny matek, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Rzeczywistość dzielona ponad granicami

Zjawisko to nie zna granic. Badania przeprowadzone w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Europie Południowej przynoszą podobne relacje: kobiety są wiązane bez wyjaśnienia, pozbawiane prywatności, zastraszane słownie lub traktowane bez względu na ich emocje i wybory. Niektóre opisują poród jako gehennę naznaczoną strachem, a nie zaufaniem.

Wypowiadanie się na głos często pozostaje trudne. Wstyd, strach przed brakiem wiary lub niejasności prawne związane z tymi praktykami zniechęcają ludzi do dzielenia się swoimi historiami. Mimo to grupy, stowarzyszenia i badacze pracują nad dokumentowaniem tych doświadczeń, dawaniem im głosu i przekształcaniem tych narracji w katalizatory zmian.

Głębokie konsekwencje dla zdrowia psychicznego

Psychologiczne reperkusje braku szacunku w opiece są obecnie jasno określone. Oprócz depresji poporodowej, coraz więcej badań wskazuje na okołoporodowy stres pourazowy. Poród doświadczany jako utrata kontroli, brak szacunku lub naruszenie zaufania może mieć trwały wpływ na relację z samą sobą, swoim ciałem, dzieckiem, a nawet na przyszłe ciąże.

Zaburzenia te nie są ani rzadkie, ani nieistotne. Wpływają na jakość więzi między matką a dzieckiem, poczucie własnej wartości, a niekiedy na pragnienie macierzyństwa w dłuższej perspektywie. Dlatego dbanie o zdrowie psychiczne w okresie okołoporodowym to także dbanie o całe społeczeństwo.

Uwolnienie się od instytucjonalnego zaprzeczenia

W wielu kontekstach sytuacje te nadal są postrzegane jako incydenty, a nie objawy przeciążenia systemu. Jednak badania pokazują, że jest to zjawisko strukturalne, napędzane przez przeciążone zespoły, brak szkoleń z zakresu komunikacji, sztywne hierarchie i kulturę opieki, która czasami koncentruje się bardziej na procedurze niż na osobie.

Na szczęście pojawiają się nowe inicjatywy. Szkolenia z zakresu aktywnego słuchania, wyraźne włączenie zgody do protokołów, rozwój wsparcia ze strony doul lub mediatorów okołoporodowych: wszystkie te inicjatywy stanowią obiecujące ścieżki do humanizacji praktyk i wzmocnienia pozycji kobiet.

O delikatną, ale zdecydowaną rewolucję w opiece

Zapewnienie opieki z szacunkiem nie jest luksusem, lecz koniecznością zdrowia publicznego. WHO apeluje o postawienie godności, współczucia, komunikacji i zgody w centrum procesu porodu. Nie chodzi tu o nastawianie kobiet przeciwko pracownikom służby zdrowia, ale o wspólne budowanie kultury opieki opartej na zaufaniu, współpracy i wzajemnym szacunku.

Krótko mówiąc, prawdziwie udany poród nie jest mierzony wyłącznie parametrami medycznymi. Rozpoznaje się go również po poczuciu bezpieczeństwa, wsparcia i wewnętrznej siły, jakich doświadcza kobieta. Zapewnienie im tego pozwala matkom rozpocząć rodzicielską podróż z siłą, spokojem i pewnością siebie – a ostatecznie jest to największy dar, jaki może im dać system opieki zdrowotnej.