W Indiach ich małżeństwo wywołało skandal ze względu na kolor skóry pana młodego.

Ślub z miłości w Indiach stał się ogólnokrajową kontrowersją z powodu koloru skóry pana młodego, wywołując zażartą debatę na temat dyskryminacji ze względu na kolor skóry i uprzedzeń wciąż powszechnych w społeczeństwie. Rishabh Rajput i Sonali Chouksey, para z Madhja Pradesz, zobaczyli, jak ich nagranie ze ślubu stało się viralem, nie z powodu ich szczęścia, ale z powodu ataków na ciemną karnację pana młodego i rzekomych motywów panny młodej.

Bajkowy ślub… zniszczony przez trolle

Rishabh i Sonali poznali się na uniwersytecie w 2014 roku, byli razem przez 11 lat, zanim pobrali się 23 listopada, w otoczeniu rodzin i tradycyjnych rytuałów. Ich zdjęcia i filmy, publikowane w mediach społecznościowych, by podzielić się radością, szybko rozeszły się po sieci, ale gratulacje zostały zagłuszone przez kpiny i memy wymierzone w ciemniejszą karnację pana młodego.

Mieszanka rasizmu i mizoginii w Internecie

Trolle opisywały parę jako „niedobraną”, sugerując, że „Sonali nie mogłaby być szczęśliwa z ciemnoskórym mężczyzną”. Wielu nazywało ją „łowczynią złota”, twierdząc, że wyszła za niego dla pieniędzy lub stanowiska rządowego, a nawet posuwając się do sugerowania, że ​​jego ojciec był ministrem, bez cienia dowodu.

Godna i szczera odpowiedź

W obliczu ostrej krytyki para postanowiła odpowiedzieć publicznie, zamiast milczeć. W poście na Instagramie i kilku wywiadach Rishabh powtórzył, że nie jest urzędnikiem państwowym, ale ciężko pracuje, aby zapewnić rodzinie godne życie, podkreślając, że Sonali kochała go, gdy „nie miał nic”, i że była przy nim na dobre i na złe.

Konfrontacja ze sprzecznościami związanymi z koloryzmem

Rishabh powiedział BBC , że przez całe życie spotykał się z dyskryminacją ze względu na kolor skóry, ale nigdy w ich 11-letnim związku nie usłyszał, że są „złą parą”, dopóki nie zostali ocenieni przez nieznajomych w internecie. Sonali zwróciła uwagę, że w Indiach większość ludzi ma ciemniejszą karnację, a jaśniejsza karnacja nie czyni nikogo lepszym, potępiając absurdalność oceniania pary na podstawie karnacji, a nie miłości i szacunku, które darzą się nawzajem.

Miłość silniejsza niż uprzedzenia

Para twierdzi, że 30-sekundowy film nie oddaje 11 lat pracy, kompromisów i wzajemnego wsparcia, które zbudowały ich historię. Tym, którzy nazywają ich „niedopasowanymi”, Rishabh odpowiada po prostu: „Spójrzcie na ich twarze; nie wyglądają na nieszczęśliwych, bo mają coś, czego wielu nie ma: ja mam ją, a ona ma mnie”.

Historia Rishabha i Sonali, poza szczerą miłością, którą uosabia, ujawnia uporczywe piętno dyskryminacji ze względu na kolor skóry w Indiach. Ich związek, który miał być celebrowany, obnażył bezpodstawne osądy, z jakimi wciąż spotykają się ci, którzy nie podporządkowują się standardom estetycznym odziedziczonym po wiekach hierarchii społecznej. Decydując się na godne zachowanie i obronę swojej historii, para przekształca nienawiść w świadomość. Ich przesłanie jest jasne: kolor skóry nie definiuje wartości człowieka.