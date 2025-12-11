Search here...

Wyszły za mąż za tego samego mężczyznę w Las Vegas… i teraz walczą o 2,4 miliona dolarów

Małżeństwo
Léa Michel
teksomolika/Freepik

Dwie Brytyjki, które poślubiły tego samego mężczyznę w Las Vegas w odstępie kilku lat, toczą obecnie spór sądowy o kontrolę nad spadkiem szacowanym na 2,4 miliona dolarów. Sprawa uwypukla konsekwencje prawne małżeństwa bigamicznego oraz ochronę oferowaną przez prawo spadkowe w Wielkiej Brytanii.

Mąż bigamista i majątek 2,4 miliona dolarów

James Dinsdale, brytyjski księgowy, który zmarł na raka w wieku 55 lat w październiku 2020 roku, poślubił w 2012 roku w Las Vegas dentystkę-kosmetolożkę dr Victorię Fowell, a następnie w 2017 roku kosmetyczkę Margaret Dinsdale, również w Las Vegas, nie rozwiązując prawnie swojego pierwszego małżeństwa. Z prawnego punktu widzenia drugie małżeństwo z Margaret jest zatem uważane za „nieważne”, co automatycznie wyklucza ją z majątku, pozostawiając Victorię, jako jego prawnie uznaną żonę, oraz syna Jamesa Dinsdale'a, Williama, jako spadkobierców majątku szacowanego na około 1,8 miliona funtów (2,4 miliona dolarów).

Prawna batalia Margaret

Według „The Independent” , Margaret utrzymuje, że mieszka z Jamesem Dinsdale'em od 2015 roku, wyszła za niego za mąż „w dobrej wierze” i opiekowała się nim na pełen etat podczas jego choroby, rezygnując nawet z pracy. Czując się pokrzywdzona, złożyła pozew, domagając się „rozsądnego zabezpieczenia” na mocy brytyjskiej ustawy o spadkach i domaga się co najmniej połowy spadku, czyli około 900 000 funtów.

Rola ustawy o dziedziczeniu i kwestia statusu „małżonka”

W przypadku braku testamentu, majątek Jamesa Dinsdale'a został podzielony zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, które dają pierwszeństwo małżonkowi i dzieciom. Jednak w lipcu sędzia uznał prawa Margaret jako jego małżonki na mocy ustawy o dziedziczeniu, zezwalając jej na dochodzenie sądowego udziału w spadku, mimo że jej małżeństwo jest formalnie nieważne w świetle ścisłego prawa małżeńskiego.

Oskarżenia wobec pierwszej żony i zamrożenie aktywów

Margaret oskarża Victorię Fowell o „splądrowanie” spadku, traktowanie majątku jak jedynego beneficjenta, oraz o to, że sprzedała już dwie nieruchomości za około 600 000 funtów, nie wyjaśniając, co stało się z pozostałymi środkami. Margaret uzyskała nakaz zamrożenia majątku, aby zapobiec jego zniknięciu przed zakończeniem postępowania, co ma zagwarantować możliwość egzekucji ewentualnego wyroku na jej korzyść.

Wstrząsająca sprawa o niepewnym wyniku.

Adwokat Margaret twierdzi, że wszystko zrobiła „w zaufaniu”, wierząc, że pierwsze małżeństwo Jamesa dobiegło końca, i podkreśla psychologiczny i finansowy wpływ tej batalii prawnej na jego klienta.

Ostatecznie ta sprawa, określona jako „nietypowa”, ilustruje, jak brak testamentu, bigamia i niejasności dotyczące stanu cywilnego mogą prowadzić do długich, kosztownych i emocjonalnie destrukcyjnych sporów spadkowych, których wynik będzie teraz zależał od oceny sędziego, co stanowi „rozsądne zabezpieczenie” dla żyjącego partnera. Ciąg dalszy nastąpi…

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Aby zaskoczyć męża, ścięła włosy podczas swojego ślubu; efekt był sensacją.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aby zaskoczyć męża, ścięła włosy podczas swojego ślubu; efekt był sensacją.

Amerykanka Morgan Barnes niedawno zyskała popularność, ścinając włosy w dniu ślubu, aby zaskoczyć męża, CJ, między ceremonią a...

© 2025 The Body Optimist