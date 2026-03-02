„Alpejskie rozwody”: nowy trend wśród par, który niepokoi internautów

Kochaj życie
Léa Michel
Photo d'illustration : Cheng Lin/Unsplash

Randka w sercu natury, świeże powietrze, zapierające dech w piersiach krajobrazy… a potem nagle porzucenie. Fraza „alpejski rozwód” rozpala media społecznościowe i wywołuje falę niepokoju. Za tym viralowym terminem kryje się praktyka równie niepokojąca, co ujawniająca o wiele głębszą, toksyczną dynamikę.

Wyrażenie, które ma swój początek w literaturze, a które zostało przywrócone przez TikToka

Termin „alpejski rozwód” pochodzi z XIX-wiecznego opowiadania „Alpejski rozwód” autorstwa Roberta Barra. W tej historii mąż próbuje pozbyć się żony podczas górskiej wędrówki. Mroczna fikcja… która niespodziewanie odbija się echem w dzisiejszych czasach.

To właśnie na TikToku wyrażenie to zyskało ostatnio ogromną popularność. Film obejrzany ponad 19 milionów razy przedstawia młodą kobietę samotnie na łonie natury. Nałożony tekst brzmi: „Perspektywa: Wybierasz się z nim na wędrówkę po górach, on zostawia cię samą i zdajesz sobie sprawę, że nigdy cię nie kochał”. W ciągu kilku godzin pojawiły się reakcje. Panika, szok, gniew: sekcja komentarzy wypełniła się mrożącymi krew w żyłach relacjami. Szum medialny przekroczył granice fikcji i uwypuklił rzeczywistość, której – jak twierdzą niektóre kobiety – doświadczyły.

Kiedy randka zamienia się w koszmar

Pod filmem, który stał się viralem, wielu internautów podzieliło się swoimi doświadczeniami. Jedna z kobiet opowiedziała o tym, jak partner porzucił ją w połowie wędrówki, zanim spotkała życzliwego nieznajomego, który pomógł jej wrócić do domu. Inna opisała dwie godziny samotnego spaceru po lesie po tym, jak partner ją zostawił. Te historie łączy wspólny wątek: poczucie porzucenia w odizolowanym otoczeniu. Gęsty las, strome góry, brak zasięgu, dzika przyroda… idylliczna sceneria nagle staje się przytłaczająca.

Oprócz fizycznego zagrożenia, uderzająca jest przemoc symboliczna. Pozostawienie kogoś samego na odludziu to przejaw władzy, narzucanie dominacji, manipulacja strachem. Ten akt wcale nie jest nieszkodliwy. Wpisuje się w schematy kontroli i upokorzenia, przypominające niektóre formy przemocy domowej.

Trend, który ujawnia głębszy niepokój

Choć termin „rozwód alpejski” może niektórych bawić ze względu na swoje dramatyczne konotacje, w rzeczywistości porusza poważny problem. Rozwody alpejskie występują w kontekście związków wciąż naznaczonych seksizmem i patriarchatem. To właśnie kobiety zgłaszają porzucenie przez partnera. Ta asymetria jest niepokojąca. Odzwierciedla ona kulturę, w której narażanie na niebezpieczeństwo, minimalizowanie lęków i brak empatii wobec kobiet są niekiedy uznawane za normę.

Porzucenie partnera na odludziu to nie żart. To forma przemocy. Sposób na przypomnienie wszystkim, kto tu rządzi. Za tym szumem medialnym kryje się rzeczywistość: niektóre formy przemocy domowej manifestują się w dramatycznych gestach, mających na celu pozostawienie psychologicznej blizny na drugiej osobie. Zasługujesz na partnera, który szanuje twoje bezpieczeństwo, twoje tempo, twoją integralność. Twoje ciało, twoja obecność, twoje zaufanie nigdy nie powinny być wykorzystywane jako poligon doświadczalny ani narzędzie do dominacji.

Jak zachować bezpieczeństwo

W obliczu tej niepokojącej tendencji specjaliści przypominają nam o kilku zasadach ostrożności.

  • Jeśli planujesz pieszą wycieczkę lub biwakowanie, wybieraj krótkie i często uczęszczane trasy, położone blisko terenów zamieszkanych.
  • Upewnij się, że telefon jest naładowany, poinformuj bliską osobę o trasie i bądź czujny na sygnały ostrzegawcze. Partner, który ignoruje Twoje granice, umniejsza Twoje znaczenie lub minimalizuje Twoje potrzeby, już teraz wykazuje niepokojący brak empatii. Izolacja tylko nasili te zachowania.
  • Jeśli doświadczyłeś/aś czegoś tak traumatycznego, skorzystanie z pomocy profesjonalisty może pomóc Ci odzyskać poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. Nie ma nic złego w proszeniu o wsparcie.

Krótko mówiąc, alpejski rozwód to nie tylko viralowa anegdota. Randka czy spacer we dwoje powinny pozostać chwilą dzielenia się, radości i wzajemnego szacunku. Nigdy nie powinny być ciężką próbą, nigdy nie powinny być testem, nigdy nie powinny być ryzykiem.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Kontynuowanie serialu bez partnera: dlaczego wydaje się to drobną zdradą

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kontynuowanie serialu bez partnera: dlaczego wydaje się to drobną zdradą

Czy myślałeś, że niewierność to tylko kwestia wielkich, romantycznych namiętności? Zastanów się jeszcze raz. W naszych połączonych ze...

Urlop na złamane serce: absurdalny pomysł czy postęp społeczny?

Badanie Zety ujawnia, że 33% pracowników wykorzystało już urlop wypoczynkowy lub chorobowe, aby dojść do siebie po rozstaniu,...

W Chinach nowym trendem w randkowaniu jest traktowanie byłych partnerów jako „punktów odniesienia”

A co, gdyby Twój były stał się Twoją najlepszą rekomendacją? W Chinach zaskakujący trend łamie zasady randkowania: single...

Profesor analizuje, ile czasu najlepiej spędzać razem, aby pielęgnować harmonię w związku.

Są pary, które robią wszystko razem i żyją jak bliźnięta syjamskie, a są i takie, które widują się...

Aby znaleźć miłość, polega na reklamach miejskich: czeka na nią 4000 adoratorów.

Aby ominąć aplikacje randkowe, wybrała radykalnie inną metodę. W Kalifornii Lisa polegała na miejskich billboardach, aby znaleźć przyszłego...

Przygotowywanie argumentów w głowie: wyjaśnienie tego powszechnego odruchu mentalnego

Zanim dojdzie do kłótni w miejscu publicznym, ćwiczymy je w myślach jak scenariusz. Ćwiczymy riposty, szlifujemy argumenty i...